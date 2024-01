Redmi Note 13 Pro Plus: Όσα πρέπει να ξέρεις για το πρώτο Redmi με IP68

Κλείσιμο

Η σειρά Redmi Note έχει αποκτήσει ισχυρή φήμη για την παροχή εξαιρετικών προδιαγραφών σε προσιτές τιμές. Το τελευταίο Redmi Note 13 Pro Plus που κυκλοφόρησε πρόσφατα συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, αλλά ξεχωρίζει προσφέροντας αντοχή στο νερό και τη σκόνη σε επίπεδο ναυαρχίδας IP68 – κάτι σπάνιο στην κατηγορία τιμής του.Για όσους επιθυμούν ένα smartphone με χαμηλό προϋπολογισμό και παράλληλα ανθεκτικό και πλήρως εξοπλισμένο τηλέφωνο, το Redmi Note 13 Pro Plus αποτελεί μια ελκυστική επιλογή.Tο Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τις 15 Ιανουαρίου μαζί με τα Redmi Note 13 καιΗ συσκευή έχει γυάλινη πλάτη με πλαστικό πλαίσιο και θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα, Fusion Black, Fusion Purple και Fusion White.Το Redmi Note 13 Pro+ 5G διαθέτει οθόνη AMOLED 6,67 ιντσών, ανάλυσης 2712 x 1220. Η οθόνη μπορεί να ανανεώσει έως και 120 Hz, έχει μέγιστη φωτεινότητα 1800 nits, 100% κάλυψη P3 και προστατεύεται από Corning Gorilla Glass Victus.Η προστασία IP68 εξασφαλίζει πλήρη στεγανοποίηση από την είσοδο σκόνης. Αντέχει τη βύθιση σε νερό βάθους 1,5 μέτρου για 30 λεπτά.Το τηλέφωνο έρχεται με MIUI 14.0.1 και Android 13, αλλά θα είναι από τις πρώτες συσκευές Xiaomi που θα λάβουν ενημέρωση Android 14 και HyperOS φέτος.Η μεγάλη μπαταρία 5000mAh σε συνδυασμό με τη γρήγορη φόρτιση 120W εξασφαλίζει ότι το Redmi Note 13 Pro Plus μπορεί να διαρκέσει πάνω από μια ημέρα ενεργής χρήσης.Ακόμα καλύτερα, μπορεί να φορτίσει από 0 έως 50% σε μόλις 8 λεπτά ή να φτάσει σε πλήρη χωρητικότητα σε λιγότερο από 20 λεπτά! Αυτή η τρελή ταχύτητα φόρτισης ξεπερνά κάθε τηλέφωνο στην κατηγορία του.