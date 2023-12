Ανακαλύψτε την Shopflix Live Shopping εμπειρία

Κλείσιμο

Mark your calendars γιατί αυτό που έρχεται δεν το έχετε ξαναζήσει… Έρχεται το πρώτο Live Shopping επεισόδιο που διοργανώνει το αγαπημένο μας marketplace,με τις αγαπημένες Σίσσυ Χρηστίδου και Ρούλα Σταματοπούλου. Η δημοφιλής και λαμπερή παρουσιάστρια και η έμπειρη και καταξιωμένη makeup artist θα μιλήσουν για το μακιγιάζ τους και πολλά ακόμα…Αλλά ας μην προτρέχουμε γιατί σίγουρα θα αναρωτιέστε τι είναι το «Live Shopping»… Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δημοφιλές trend που έρχεται να γεφυρώσει το «χάσμα» ανάμεσα στο φυσικό και το ηλεκτρονικό κατάστημα. Με άλλα λόγια τα καλά των φυσικών καταστημάτων συναντούν τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών και ο συνδυασμός τους θα απογειώσει τις αγορές σας!Το Live Shopping όπως λέει και το όνομά του («Ζωντανές Αγορές») είναι η διαδικασία πώλησης και αγοράς προϊόντων που παρουσιάζονται ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο μπροστά στα μάτια σας για να τα βλέπετε και να μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτά, σαν να βρίσκεστε σε φυσικό κατάστημα.Το πρώτο επεισόδιο έρχεται την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στις 15:00 με online streaming από τοΕάν το make up talk είναι το αγαπημένο σας τότε αυτό το επεισόδιο θα το λατρέψετε. Η καταξιωμένη makeup artist Ρούλα Σταματοπούλου θα κάνει το μακιγιάζ της λαμπερής Σίσσυς Χρηστίδου, θα δοκιμάσουν δεκάδες προϊόντα (τα οποία καθώς τα βλέπετε, θα μπορείτε να τα βάλετε απευθείας στο καλάθι σας) και θα σας αποκαλύψουν κάθε μυστικό για αψεγάδιαστα makeup looks.Σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να κάνετε recreate ένα συγκεκριμένο makeup look αλλά να μην ξέρετε από που να αρχίσετε; Με τοτο πρόβλημα σας λύνεται!Το πρώτο live θα είναι ένα μακιγιάζ για εμφανίσεις από το πρωί έως το βράδυ! Καθώς παρακολουθείτε το επεισόδιο, θα βλέπετε όλα όσα δοκιμάζουν, ποια προϊόντα χρησιμοποιούν, ακριβώς τους κωδικούς αλλά και το εφέ που έχουν πάνω στην επιδερμίδα για να επιλέξετε όλα όσα σας ταιριάζουν καλύτερα.Όλες σας οι απορίες λύνονται σε ζωντανό χρόνο! Όσο παρακολουθείτε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και να αφήνετε τα σχόλιά σας. Η ομάδα του SHOPFLIX είναι δίπλα σαςγια να απαντήσει σε όλα live!Όσα θα βλέπετε στο video, τα βρίσκετε απευθείας στοχωρίς να χρειάζεται να ψάξετε. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας με ένα μόνο κλικ στα προϊόντα που εμφανίζονται ζωντανά στην οθόνη σας.