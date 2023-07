Samsung Galaxy Unpacked: Έρχονται αποκαλύψεις στις 26 Ιουλίου

Κλείσιμο

Ψάχνετε την αλλαγή; Σας αρέσει το κάτι διαφορετικό και fun; Ξεφύγετε από τις δισδιάστατες εμπειρίες και φλεξάρετε τη δημιουργική πλευρά σας. Καλωσορίστε την έκφραση, τις νέες δυνατότητες και το compact μέγεθος.Με αυτό το τρόπο και με το σύνθημα «Join the flip side» η Samsung πραγματοποιεί τη δεύτερη εκδήλωση Galaxy Unpacked για τη χρονιά και μάλιστα στην έδρα της στην Νότια Κορέα.Το Galaxy Unpacked έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουλίου, στις 14:00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο site της Samsung και το κανάλι της εταιρείας στο Youtube. Στην περίπτωση που θέλετε να παρακολουθήστε live τις ανακοινώσεις των νέων προϊόντων της νοτιοκορεάτικης εταιρείας, μπορείτε να κάνετε προ-εγγραφή για την εκδήλωση.Αν και η εταιρεία δεν έχει προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κρατώντας ως επτασφράγιστο μυστικό τα νέα της προϊόντα οι πληροφορίες λένε ότι εκτός από την επόμενη γενιά αναδιπλούμενων αναμένεται να ανακοινώσει ενημερώσεις για τις σειρέςκαιΗ Samsung είναι έτοιμη να αποκαλύψει τα νέα Galaxy Z Flip 5 και Z Fold 5 κατά τη διάρκεια του Unpacked.Για αρχή, το Galaxy Z Flip 5 φημολογείται ότι θα έρθει με αρκετές αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγαλύτερης οθόνης κάλυψης 3,4 ιντσών με ανάλυση 720 x 748 . Οι εικόνες της συσκευής που διέρρευσαν φαίνεται να επιβεβαιώνουν το μέγεθος της εξωτερικής οθόνης και αυτή είναι μια μεγάλη αναβάθμιση από την εξωτερική οθόνη 260 x 512 1,9 ιντσών που συνοδεύει τοΗ Samsung αναμένεται επίσης να κάνει κάποιες αλλαγές στη μεγαλύτερη σειρά Z Fold. Το Z Fold 5 φημολογείται ότι θα έχει πιο λεπτή σχεδίαση από τοεπίσης, με διάμετρο 13,4 mm αντί για 14,2 mm.Το Fold 5 μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τηλεφακό 12MP, από 10MP στο Fold 4. Εκτός αυτού, δεν αναμένονται άλλες σημαντικές αλλαγές για το Z Fold 5. Η συσκευή θα διαθέτει την ίδια εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών και εξωτερική οθόνη 6,2 ιντσών με τον προκάτοχό της, μαζί με τρεις διαφορετικές επιλογές χρώματος, μπλε, κρεμ και μαύρο.Το Galaxy Watch 6 πιθανότατα θα κυκλοφορήσει με το ενημερωμένο σύστημα One UI 5 Watch της Samsung, το οποίο θα διαθέτει καλύτερες λειτουργίες παρακολούθησης ύπνου και SOS έκτακτης ανάγκης, μαζί με εξατομικευμένες ζώνες καρδιακών παλμών. Ενώ το Galaxy Watch 6 μπορεί να κυκλοφορήσει σε γκρι, χρυσό και ασημί, το Galaxy Watch 6 Classic φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει μόνο σε μαύρο και ασημί.Το τυπικό Galaxy Watch 6 φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει σε μεγέθη 40mm και 44mm. Εν τω μεταξύ, το Galaxy Watch 6 Classic μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο με μεγέθη 43mm και 47mm, κάτι που -αν αληθεύει- θα το έκανε το μεγαλύτερο ρολόι της Samsung μέχρι στιγμής.Ακριβώς όπως η σειρά Tab S8, η σειρά Tab S9 αναμένεται να περιλαμβάνει τρία μοντέλα: Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus και Tab S9 Ultra. Και τα τρία tablet αναμένεται να έρχονται με αναβαθμισμένο Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, καθώς και βαθμολογία IP67 για αντοχή στο νερό.Σε αντίθεση με το τυπικό Tab S8 που κυκλοφόρησε πέρυσι, η Samsung μπορεί να φέρει την οθόνη OLED της στο φθηνότερο μοντέλο της σειράς S9.