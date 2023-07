Ο Νικ Γκρίνχαλζ

Τοείναι διαθέσιμο στα app stores, ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του μορφή. Η δεύτερη έκδοσή του, που θα περιέχει πολλά περισσότερα features, βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή.Η εταιρεία των δύο 33χρονων ιδρύθηκε την Άνοιξη του 2022, και έχει ήδη δοκιμαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους στο είδος τους αθλητές. Βασίλης και Νικ αξιοποίησαν τις επαφές τους και ήρθαν σε επαφή με την(σ.σ οι δύο τελευταίες στελεχώνουν τις ομάδες τους μαζεύοντας παίκτες όπως εν ενεργεία αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων) στις οποίες μοιράστηκε πρόσβαση στο app που τότε έδινε feed στις ομάδες μέσω απλών ερωτηματολογίων.Όσον αφορά την τωρινή του μορφή,«Κάθε 1-2 εβδομάδες στέλνουμε τα screenings, αναλόγως τι έχουμε συμφωνήσει, συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο και αυτό αξιολογείται για να δούμε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και στη συνέχεια δίνουμε τα αποτελέσματα ανώνυμα στους γιατρούς. Επίσης υπάρχει ένα panic button (κουμπί πανικού) που σε συνδέει αμέσως με μια 24ωρη γραμμή για να μιλήσεις. Αν είσαι στην Ελλάδα θα καλέσει Ελλάδα, αν είσαι στην Αγγλία θα καλέσει Αγγλία κλπ.Υπάρχει η επιλογή "Θέλω να μιλήσω με κάποιον" (I want to talk to someone) που δεν περνάει από την ομάδα. Πατάς, γράφεις τι θέλεις και το στέλνεις. Τώρα κάνουμε κάποιες αλλαγές σε αυτό το κομμάτι και δίνουμε την επιλογή να διαλέξει ο αθλητής εάν θέλει να πας στον γιατρό της ομάδας, ή της εθνικής ομάδας αν είσαι κι εκεί, ή σε κάποιον δικό μας εξωτερικό συνεργάτη.Η τελευταία επιλογή, "Refer a Teammate" (Κάνε αναφορά για έναν συμπαίκτη) δίνει την επιλογή να δράσεις για κάποιον συμπαίκτη σου στον οποίο έχεις παρατηρήσει πρόβλημα. Αυτή η λειτουργία συγκεντρώνει αναφορές και αν μαζευτούν πολλές, στέλνονται για αξιολόγηση. Αν είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα τότε θα σταλούν σε εσωτερικό συνεργάτη ενώ εάν το πρόβλημα είναι μικρότερο σε εξωτερικό που θα μιλήσει με τον αθλητή. Γενικά οι ισορροπίες σ' αυτό κομμάτι είναι πολύ λεπτές οπότε υπάρχει εχεμύθεια. Αν δηλαδή ο Α κάνει αναφορά για τον Β, η επικοινωνία θα γίνει με τον Α. Αν αυτός πει πως συντρέχει λόγος ανησυχίας γιατί κινδυνεύει η ζωή του Β τότε θα υπάρξει κινητικότητα. Εάν όχι, τότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι.Το "Leave Feedback" (Κάνε ανατροφοδότηση) επιτρέπει στους αθλητές να στείλουν μια ανώνυμη αναφορά στην ομάδα για πράγματα που τους ενοχλούν εκεί. Ένα παράδειγμα είναι αυτό ενός αθλητή ο οποίος δεχόταν έντονες πιέσεις από τον προπονητή του για να είναι σε ένα συγκεκριμένο βάρος, κάτι στο οποίο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Τότε ζήτησε να μιλήσει με κάποιον που είναι πάνω από τον προπονητή του για να του εκφράσει το πρόβλημά του και να λάβει βοήθεια σχετικά μ' αυτό. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει και άλλη χρήση. Για παράδειγμα υπήρχε ένας προπονητής σε ένα πανεπιστήμιο ο οποίος έκανε κινήσεις σε κοπέλες, εκ των οποίων καμία δεν μίλησε μέσα στη χρονιά, αλλά με το τέλος της χρονιάς πήγαν και έκαναν καταγγελία. Αν υπήρχε, δηλαδή, αυτό, θα μπορούσαν ενδεχομένως να μιλήσουν πολύ νωρίτερα».: «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να γεφυρώσουμε το κομμάτι μεταξύ του καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να βρω βοήθεια με έναν εύκολο τρόπο ανεξαρτήτως από την ομάδα στην οποία βρίσκομαι και με διακριτικότητα. Παρακολουθώ, καταλαβαίνω, βρίσκω βοήθεια και βλέπω πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινή μου ζωή. Σαν τρεις πυλώνες.Το πρώτο το κάνουμε με ΑΙ (Artificial Intelligence). Υπάρχει ένα framework για την ψυχική υγεία το οποίο έχει δημιουργήσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και λέγεται SMHAT-1.Αυτό στην ουσία κάνει screening όσον αφορά το κομμάτι της ψυχικής υγείας, όπως σου κάνουν ας πούμε έναν έλεγχο πριν τους Ολυμπιακούς για να δουν αν είσαι ντοπέ. Μέσω αυτού επικεντρώνονται σε έξι τομείς. Άγχος, κατάθλιψη, διαταραχή ύπνου, διατροφική διαταραχή, κατάχρηση αλκοόλ, και κατάχρηση φαρμάκων (ντόπα). Μετρούν αυτές τις έξι παραμέτρους κι αναλόγως το σκορ σου σε τοποθετούν σε μια κατηγορία. Αν για παράδειγμα έχεις σκορ πάνω από 17 έχεις θέμα, αν είσαι οριακά είσαι σε κίνδυνο, και πάει λέγοντας.Εμεις συγκεντρώνουμε δεδομένα τόσο μέσω αυτής της μεθόδου, αλλά και με άλλους τρόπους. Από wearables (πχ smartwatch, υπάρχουν και σχετικές νομοθεσίες που σου επιτρέπουν να γίνονται μετρήσεις) μπορούμε να δούμε τα επίπεδα του άγχους, τους παλμούς της καρδιάς και δεδομένα ύπνου. Από τις ομάδες μπορούμε να πάρουμε τη δίαιτα. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να κάνουν ανάλυση προσώπου και φωνής και να σου δείξουν επίσης επίπεδα άγχους. Εμείς τα χρησιμοποιούμε και φτιάχνουμε κάποιες ασκήσεις και από αυτές μαζεύουμε δεδομένα, όπως το πώς αισθάνεται πριν τον αγώνα. Υπόθεση ενός λεπτού.Για παράδειγμα, αν ένας αθλητής μέσα στη σεζόν κοιμάται οκτώ ώρες καθημερινά και ξαφνικά αρχίζει να κοιμάται έξι ώρες και η μέτρηση του στρες από 60 πάει στο 90, τότε σημαίνει ότι είτε έχει γεννήσει η γυναίκα σου είτε ότι έχει χαλάσει το στρώμα σου, ή ότι υπάρχει θέμα. Αυτό φαίνεται σε σχετικό βάθος χρόνου, γιατί ενδεχομένως να έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα και να μην είσαι καλά για 1-2 εβδομάδες. Συμβαίνει. Αν όμως αυτό συνεχιστεί για πάνω από τρεις εβδομάδες τότε έχουμε πρόβλημα. Δεν θα σε στείλουμε στον γιατρό, αλλά σου δίνουμε την ένδειξη ότι κάτι υπάρχει και ίσως είναι ωφέλιμο να μιλήσεις με κάποιον. Στις τρεις εβδομάδες, αν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, πάει να πει ότι δεν είσαι εσύ και μπορεί όλο αυτό να μετατραπή σε διαταραχή. Οπότε στέλνουμε ένα αλέρτ για να τους παρακινήσουμε να μιλήσουν είτε με τον γιατρό της ομάδας είτε με εξωτερικούς συνεργάτες.Έπειτα μπορούμε να πάρουμε αγωνιστικά δεδομένα και να τα εντάξουμε στα παραπάνω. Δηλαδή, αν κοιμάσαι οκτώ ώρες συνεχόμενες, μπορείς να τρέξεις έξτρα πέντε χιλιόμετρα. Αν κοιμηθείς έξι ώρες, αυτό πέφτει στο ένα χιλιόμετρο. Οπότε εκεί μπορούμε να συνεισφέρουμε και στην ομάδα και να της πούμε ότι λόγου χάρη παίζεις με την "τάδε" ομάδα. Πήγαινε μια μέρα πιο νωρίς στο σημείο για να έχουν χρόνο οι αθλητές σου να ξεκουραστούν και κατά συνέπεια να αγωνιστούν καλύτερα».Ενόσω οι Βασίλης και Νικ ψάχνουν για επενδυτές που θα απογειώσουν την προσπάθειά τους, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει θερμά το ενδιαφέρον τους. Δεν λείπουν, βεβαίως, και οι τρανταχτές εξαιρέσεις. Ανέλπιστο -για τα... ελληνικά δεδομένα- ενδιαφέρον έχουν δείξει σχεδόν όλοι οι σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος ράγκμπι.«Οι ομάδες και βοηθάνε στο εγχείρημα, και όχι. Στο ράγκμπι για παράδειγμα, επειδή είναι συχνό φαινόμενο η διάσειση, υπάρχει προοδευτικότητα και ευαισθητοποίηση σ' αυτά τα πράγματα και έχουν και μεγάλη όρεξη για να δεχθούν βοήθεια. Υπάρχουν πάλι και κάποιοι πιο παλιοί σε ηλικία προπονητές και δεν θέλουν ούτε να τα ακούνε όλα αυτά. Σου λέει: "Τι πάει να πει δεν είναι καλά, να σηκωθεί να παίξει". Έχουμε μιλήσει σχεδόν με όλες τις ομάδες ράγκμπι του πρωταθλήματος στην Αγγλία, αλλά υπάρχουν κι αυτές οι 1-2 εξαιρέσεις. Από την άλλη υπάρχουν ομάδες, όπως η London Irish, που έχουν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Έχουν ψυχολόγο που μπορεί να πάει ο καθένας και να του μιλήσει, αλλά είναι αθλητικός ψυχολόγος και το περισσότερο βάρος πέφτει στο κομμάτι της απόδοσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πρώτο στάδιο για να πας σε κάποιον πιο εξειδικευμένο γιατρό και να σε βοηθήσει. Αλλά αυτό το κάνει μια ομάδα.Τα κλαμπς αρχίζουν και βλέπουν με άλλο μάτι το ζήτημα και ευελπιστούμε ότι θα το κάνουν ακόμη περισσότερο όταν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του performance και του well being και αυτό είναι μετρήσιμο. Αυτό είναι κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Εμείς βοηθάμε τους αθλητές για το δικό τους καλό. Απήχηση είναι πιο λογικό να υπάρξει στις μικρότερες κατηγορίες, που και πάλι είναι επαγγελματικές, αλλά μπορεί να σκεφτούν, για να δείξεις ότι υπάρχει καλό κλίμα και μπορείς έτσι να προσελκύσεις πιο εύκολα ταλέντο στις ακαδημίες.Εμείς για "πρώτο χρήστη", αν θες, δεν θα έχουμε τις ομάδες αλλά τους αθλητές, παρόλο που οι ομάδες "μας αγοράζουν" οπότε ποντάρουμε και στη βοήθεια που δίνουν οι Σύλλογοι των αθλητών όπως στο ράγκμπι στην Αγγλία και στο βόλεϊ εδώ στην Ελλάδα, αλλά και οι Ομοσπονδίες. Σε δεύτερη φάση, όταν θα αρχίσει να μπαινει και το performance στο παιχνιδι, θα ενδιαφερθούν περισσότερο και οι ομάδες»,, την ώρα που γίνονται συζητήσεις και με δύο παγκόσμιας φήμης πορτογαλικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους.για την προσπάθεια των δύο ανδρών. Ο πολύ ευαισθητοποιημένος σε θέματα ψυχικής υγείας διεθνής βολεϊμπολίστας«Η ύπαρξη ενός εργαλείου που επιτρέπει στους αθλητές αφενός την παρακολούθηση της ψυχικής τους υγείας και αφετέρου δίνει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε θεραπεία, είναι εξαιρετικά σημαντική παροχή. Εξαιτίας της προσωπικής μου εμπειρίας με την ψυχική υγεία, και το γεγονός ότι έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 άτομα κάθε χρόνο που μου μιλάνε εμπιστευτικά για προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ζητούν την αρωγή μου. Ελπίζουμε με την Luca και την παρακολούθηση που προσφέρει, να βρουν περισσότερα άτομα την δύναμη να μιλήσουν για τα προβλήματά τους και να αναζητήσουν βοήθεια».Τέλος, από την πλευρά του: «Όντας κάποιος που το μέσα του είναι πολύ μακριά από το ιδανικό, λατρεύω ήδη την εφαρμογή».Περισσότερες πληροροφορίες για την εφαρμογή υπάρχουν στην ιστοσελίδαενώ για απευθείας επικοινωνία διατίθενται τα e-mails:και