PS5 ή XBOX Series X; Ποια κονσόλα σας ταιριάζει

Χάρη στις αρχιτεκτονικές Zen 2 και RDNA της AMD, το DirectX Raytracing παρέχει ρεαλιστικό φωτισμό, σκιάσεις και αντανακλάσεις ακριβείας, για να απολαμβάνετε δυναμικούς και ζωντανούς κόσμους ενώ βυθίζεστε στο παιχνίδι σας.Απολαύστε αναβαθμισμένη οπτικοακουστική εμπειρία παιχνιδιού, χάρη στον τρισδιάστατο χωρικό ήχο, που αποτελεί το επόμενο βήμα της εξέλιξης στην τεχνολογία ήχου.Τοδιαθέτει επεξεργαστή Zen 2 οκτώ πυρήνων στα 3,5 GHz ανά πυρήνα και μνήμη RAM 16 GB GDDR6. Με δίσκο SSD εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, απολαμβάνετε ασύλληπτα γρήγορη φόρτωση και μια ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας, με υποστήριξη για απτική ανάδραση, σκανδάλες δυναμικής απόκρισης και ήχο 3D.Χάρη στην προσαρμοσμένη CPU, GPU και τον παντοδύναμο δίσκο του με ενσωματωμένο σύστημα I/O, οι κανόνες του PlayStation® ξαναγράφονται!Χάρη στην τεχνολογία haptic feedback και τη δυναμική αντίσταση στις σκανδάλες (adaptive triggers) το νέο ασύρματο χειριστήριο DUALSENSE™, σας χαρίζει αίσθηση αφής που συναρπάζει και μαζί της μια καθηλωτική εμπειρία gaming.Οι δονήσεις υψηλής απόκρισης ανταποκρίνονται στις επιλογές σας στο παιχνίδι και προσομοιώνουν περιβαλλοντικούς παράγοντες σε επιλεγμένα παιχνίδια PS5. Ο άνετος σχεδιασμός του και το ενσωματωμένο του μικρόφωνο κάνουν το παιχνίδι σας πιο εντυπωσιακό και διασκεδαστικό από ποτέ.Τοπρόκειται για την ισχυρότερη κονσόλα, με τα επίπεδα απόδοσής της να αγγίζουν εκείνα ενός ισχυρού υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας. Είναι εξοπλισμένο με custom 8-πύρηνο επεξεργαστή χρονισμένο στα 2.3 GHz, δημιουργημένο σε συνεργασία με την AMD για… «καυτές» αποδόσεις!Απολαύστε παιχνίδια σε native 4K ανάλυση και υψηλής ποιότητας VR περιεχόμενο, χάρη στην custom κάρτα γραφικών, που διαθέτει 40 compute units στα 1173 MHz, και τα 12 GB GDDR5 RAM.Δείτε τις αγαπημένες σας ταινίες και ψηφιακό περιεχόμενο σε ανάλυση 4K που προσφέρει το 4K UHD Blu-ray drive με ενισχυμένο, τρισδιάστατο ήχο και υποστήριξη Dolby Atmos για την μεγαλύτερη δυνατή ηχητική απόλαυση.Αν θέλετε να κάνετε την μετάβαση από το Xbox One στο Xbox One X, τότε είστε ακόμη πιο προνομιούχος, μιας και παιχνίδια και αξεσουάρ που χρησιμοποιούσες στο Xbox One ή Xbox One S σου είναι συμβατά με το Xbox One X και η μετατροπή τους γίνεται μέσω δωρεάν αναβάθμισης.