Τι είναι η τεχνολογία NFC, γιατί τη χρειάζεσαι και 6 κινητά της Xiaomi για να την βάλεις στη ζωή σου

Σου λένε κάτι τα αρχικά NFC; Το πιθανότερο είναι ότι κάπου τα έχεις ακούσει -χωρίς απαραίτητα να τους δώσεις τη δέουσα σημασία, αν η τεχνολογία δεν είναι το φόρτε σου. Κι όμως, αυτά τα τρία γράμματα στην ονομασία του κινητού σου, μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητά σου κατά πολύ και με πολλούς τρόπους.Για αυτό και αποφασίσαμε να απαντήσουμε εν τάχει στις κυριότερες απορίες που (θα έπρεπε να) έχεις για τη σημαντική τεχνολογία, αλλά και να σου παρουσιάσουμε έξι προηγμένα κινητά της Xiaomi που μπορούν να τη φέρουν στα χέρια σου με τον πιο οικονομικό τρόπο. Ειδικά αν τα επιλέξεις από την τεράστια ποικιλία τουσε επώνυμα, όπου θα τα βρεις και σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Όποιο και αν διαλέξεις, θα έρθει στην πόρτα σου σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι στην ακριβή ημερομηνία παράδοσης που θα δεις κατά την παραγγελία, για να σε καλωσορίσει στον κόσμο των εύκολων και ασφαλών συναλλαγών.Τα αρχικά NFC είναι η συντομογραφία της φράσης Near Field Communication, δηλαδή «Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου». Μέσα από τη συγκεκριμένη λειτουργία, ένα smartphone ή άλλο gadget, μπορεί να επικοινωνεί ασύρματα με άλλες συσκευές ή αυτοκόλλητα υψηλής τεχνολογίας που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση (έως 4-5 εκατοστά), μεταφέροντας δεδομένα με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.Με λίγα λόγια, κάνει περίπου ό,τι και μια σύνδεση Bluetooth, απαιτώντας όμως σαφώς λιγότερο ρεύμα, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί pairing και σε πολύ μικρότερη εμβέλεια. Και με τον τρόπο αυτό, ανοίγει ένα ολόκληρο σύμπαν από πιθανές εφαρμογές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη.Η πιο διαδεδομένη και σημαντική χρήση της τεχνολογίας NFC είναι οι ανέπαφες συναλλαγές μέσω του κινητού σου. Καθώς οι τράπεζες που προσφέρουν σχετική δυνατότητα ηλεκτρονικού πορτοφολιού συνήθως φροντίζουν για τη διπλή επιβεβαίωση των κινήσεών σου, μέσω κωδικού ή δακτυλικού αποτυπώματος, οι συναλλαγές μέσω NFC είναι (τουλάχιστον) τόσο ασφαλείς όσο και εκείνες που πραγματοποιείς με την τραπεζική σου κάρτα.Πέραν τούτου, όμως, η τεχνολογία NFC μπορεί να σου φανεί εξαιρετικά χρήσιμη και σε άλλες περιστάσεις -όπως για τη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τα μέσα μεταφοράς από το κινητό σου, τη ρύθμιση λειτουργιών smart home, το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα του σπιτιού και του αυτοκινήτου σου και τη μεταφορά δεδομένων και φωτογραφιών μέσα από τη φυσική επαφή συσκευών.Όσο περισσότερο διαδίδεται η χρήση της τεχνολογίας, τόσο περισσότερα smartphones την εντάσσουν στον εξοπλισμό τους. Και φυσικά, η Xiaomi, μια από τις ηγέτιδες εταιρείες value for money κινητών σε όλο τον κόσμο, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει την εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Οι παρακάτω συσκευές, τις οποίες εντοπίσαμε σε χαμηλή τιμή στο, συνδυάζουν την τεχνολογία NFC με πολλές ακόμη προηγμένες λειτουργίες για να έχεις (κυριολεκτικά) στο χέρι σου ό,τι χρειάζεσαι.Η διπλή κάμερα 13MP AI που διαθέτει, θα σου χαρίσει τις πιο ζωντανές, ρεαλιστικές φωτογραφίες με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά όπως AI Scene Detection, AI Portrait Mode, HDR, AI beautify 5.0 και Kaleidoscope Effects. Η οθόνη Dot Drop των 6,53” διαθέτει κομψές καμπύλες, για να είναι εξίσου άνετη στο μάτι όσο και στο χέρι σου. Και η προστασία κατά του μπλε φωτός κρατά τα μάτια σου ξεκούραστα.Θέλεις κι άλλα; Η γενναιόδωρη μπαταρία του εξασφαλίζει 167 ώρες διαρκούς αναπαραγωγής μουσικής, 32 ώρες ομιλίας, 21 ώρες αναπαραγωγής βίντεο και 10 ώρες συνεχούς gaming σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις, ώστε να μη σε σταματάει ποτέ και τίποτα.Μνήμη RAM: 2GBΕπεξεργαστής: Mediatek Helio G35Μέγεθος Οθόνης: 6.53″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Ευρυγώνιος 13MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 5MPΚομψό, λεπτό και ελαφρύ, το Redmi Note 11 έχει να σου προσφέρει πολλά περισσότερα από την τεχνολογία NFC που (εννοείται ότι) διαθέτει. Στην εντυπωσιακή AMOLED οθόνη των 6,43 ιντσών με ανάλυση Full HD+ θα μπορείς να παρακολουθείς το αγαπημένο σου περιεχόμενο στην καλύτερη εκδοχή του – ενώ ο οκταπύρηνος επεξεργαστής του θα ανταποκρίνεται ταχύτατα σε κάθε σου απαίτηση.Αδιαμφισβήτητο highlight και η ισχυρή τετραπλή κάμερα των 50MP που, πέρα από τις κρυστάλλινες φωτογραφίες, θα σου επιτρέψει επίσης να τραβάς βίντεο με ανάλυση 1080 στα 30fps. Πέρα από την ανθεκτική μπαταρία των 5000mAh, θα εκτιμήσεις και τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης στο 100% μέσα σε μόλις μια ώρα.Μνήμη RAM: 4GBΕπεξεργαστής: Snapdragon 680Μέγεθος Οθόνης: 6.43″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 13MP Xiaomi Poco M4 Pro 5G 4GB 64GB Power Black



Το αγαπημένο Xiaomi Poco M4 Pro δεν θα σε μυήσει μόνο στον κόσμο του NFC, αλλά και σε εκείνον του 5G – ενώ με τον ρυθμό ανανέωσης στα 90Hz θα σου προσφέρει άνετο σκρολάρισμα και gaming και εξαιρετικά φυσική ανταπόκριση σε κάθε σου άγγιγμα.Ο πανίσχυρος επεξεργαστής του έχει κατασκευαστεί με τη χρήση της flagship διαδικασίας 6nm και του φαίνεται, ενώ υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση για να είναι πάντα έτοιμο για όλα. Η οθόνη 6,6” FHD+ Dynamic Switch, που έχει κατασκευαστεί από κορυφαία υλικά LCD, σου επιτρέπει να βλέπεις τις εκπληκτικές φωτογραφίες και τα κινηματογραφικά βίντεο που εξασφαλίζει η βασική κάμερα των 50MP με την ανάλυση και τη ζωντάνια που τους αξίζει. Και οι selfies σου θα είναι καλύτερες από ποτέ χάρη στην εμπρόσθια κάμερα των 16MP.Μνήμη RAM: 4GBΕπεξεργαστής: MediaTek Dimensity 810 5GΜέγεθος Οθόνης: 6.6″Κύρια Κάμερα: Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 16MP Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 6GB 128GB Star Blue



Θα το ερωτευτείς για τον εντυπωσιακό του σχεδιασμό, θα το αγαπήσεις για την εκπληκτική εμπειρία χρήσης που θα σου προσφέρει. Εξοπλισμένο με NFC, υπερταχεία φόρτιση που του επέτρεψε να φτάσει στο 100% μέσα σε 15 λεπτά (!) σε εργαστηριακές μετρήσεις, και με πανίσχυρη μπαταρία διπλής κυψέλης, είναι ικανό να ανταποκριθεί σε ό,τι του ζητήσεις.Πέρα από την άνετη οθόνη AMOLED που προσαρμόζεται άμεσα και αποτελεσματικά στο φως του περιβάλλοντος χωρίς να χρειαστεί να κάνεις το οτιδήποτε, το Redmi Note 11 Pro+, χάρη στη συνεργασία της Redmi με την JBL, σου προσφέρει και τον πιο συναρπαστικό ήχο που θα μπορούσες να ζητήσεις από το κινητό σου. Και η τριπλή κάμερα των 108MP θα σου επιτρέψει να αποτυπώσεις τα πάντα στην καλύτερη εκδοχή τους.Μνήμη RAM: 6GBΕπεξεργαστής: MediaTek Dimensity 920 5GΜέγεθος Οθόνης: 6.67″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Ευρυγώνιος 108MP, Υπερευρυγώνιος 8MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 16MP Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB 128GB Peach Pink



Κομψό, πανάλαφρο και λεπτεπίλεπτο, το Xiaomi 11 Lite 5G NE ξεχωρίζει για πολλούς λόγους – με το προσεγμένο ματ φινίρισμα κατά των δαχτυλιών και τον διακριτικό σχεδιασμό του δακτυλίου της πίσω κάμερας να ανήκουν σίγουρα σε αυτούς.Πέρα από την εμφάνισή του, όμως, το εξαιρετικό κινητό της Xiaomi μπορεί να υπερηφανεύεται και για τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 778 5G που εγγυάται κορυφαίες επιδόσεις, την μπαταρία του που αντέχει στα δύσκολα και φορτίζει ταχύτατα, την εκπληκτικά υψηλή ανάλυση 2400×1080 και την κορυφαία κάμερα 64MP με αισθητήρα μεγέθους 1/1,97” για επαγγελματικές φωτογραφίες και βίντεο με ελάχιστη προσπάθεια. Στα μεγάλα plus και οι ευκρινείς νυχτερινές λήψεις τόσο από την πίσω, όσο και από την εμπρόσθια κάμερα, αλλά και ο συναρπαστικός ήχος. Συνολικά, μια flagship συσκευή από κάθε άποψη.Μνήμη RAM: 8GBΕπεξεργαστής: Snapdragon 778 5GΜέγεθος Οθόνης: 6.55″Κύρια Κάμερα: Macro 5MP, Ευρυγώνιος 64MP, Υπερευρυγώνιος 8MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 20MP Xiaomi 12X 5G 8GB 128GB Gray



Για ‘σένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την κορυφή, το Xiaomi 12X επιφυλάσσει πολλές – και αποκλειστικά καλές – εκπλήξεις. Ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 870 που ενσωματώνει πυρήνα A77 με βασική συχνότητα λειτουργίας ως 3,2GHz μπορεί να διαχειριστεί ακόμη και το πιο απαιτητικό πρόγραμμα με χαρακτηριστική ευκολία, ο εξαιρετικά μεγάλος χώρος VC υδρόψυξης των 2600 mm² κρατά τη συσκευή διαρκώς δροσερή, ενώ η μπαταρία των 4500mAh με την απίθανη ενεργειακή πυκνότητα του επιτρέπει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για ακόμη περισσότερη ώρα.Πρόσθεσε στα παραπάνω την τριπλή κύρια κάμερα επαγγελματικών προδιαγραφών των 50MP και την selfie κάμερα των 32MP, αλλά και μια ευκρινέστατη AMOLED οθόνη με υψηλή πυκνότητα pixel και ρεαλιστική, λεπτομερή ανάλυση και έχεις στα χέρια σου μια συσκευή που παίρνει «Άριστα» σε όλα.Μνήμη RAM: 8GBΕπεξεργαστής: Snapdragon 870 5GΜέγεθος Οθόνης: 6.28″Κύρια Κάμερα: Macro 5MP, Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 13MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 32MP