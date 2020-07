Κατάκτηση του Διαστήματος - NASA: Επτά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την αποστολή Mars 2020 Perseverance

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο 21ος αιώνας δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς η οικονομική κρίση και ακολούθως η πανδημία του νέου κορωνοϊού, προκάλεσαν ένα ντόμινο ανακατατάξεων και αλλαγών τόσο στην καθημερινότητα των απλών πολιτών, όσο και σε προγράμματα παγκόσμιου εύρους, που αφορούν το μέλλον της ανθρωπότητας. Καθώς η ζωή προχωρά, σε λιγότερο από έναν μήνα, η NASA θα ξεκινήσει το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, που υπερβαίνει τα όρια του πλανήτη μας. Τη δημιουργία αποικίας στον Άρη. Το πρώτο πλάνο αφορά την αποικία στη Σελήνη και σε σύντομο χρονικό διάστημα, την ανθρώπινη παρουσία στον «Κόκκινο Πλανήτη». Το αμέσως επόμενο διάστημα, η NASA θα ξεκινήσει την αποστολή Mars 2020 Perseverance από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Φορτωμένο με επιστημονικά όργανα, προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες προσγείωσης και άλλα νέα συστήματα, το Perseverance rover είναι το μεγαλύτερο, βαρύτερο και πιο εξελιγμένο όχημα που έχει στείλει ποτέ η NASA στον Κόκκινο Πλανήτη.«Το Perseverance θέτει ένα νέο όριο για τις φιλοδοξίες μας στον Άρη», δήλωσε η Lori Glaze, διευθύντρια πλανητικών επιστημών στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσιγκτον. «Θα πλησιάσουμε περισσότερο από ποτέ άλλοτε για να απαντήσουμε σε μερικές από τις πιο μακροχρόνιες ερωτήσεις της επιστήμης σχετικά με τον Κόκκινο Πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η ζωή προέκυψε ποτέ εκεί».Πρόκειται στην ουσία για τον προάγγελο όσων θα ακολουθήσουν στο μεγαλόπνοο σχέδιο για τον αποικισμό στον Άρη. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και κρίσιμο για την πορεία του είδους μας στις επόμενες γενεές. Για τους λόγους αυτούς και για πολλούς ακόμα, παρουσιάζουμε επτά πράγματα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε για τη σπουδαία αυτή αποστολή:Το rover έχει μια δύσκολη αποστολή. Όχι μόνο πρέπει να προσγειωθεί σε έναν απρόβλεπτο πλανήτη, αλλά πρέπει να εργαστεί για τους επιστημονικούς του στόχους: να αναζητήσει σημάδια αρχαίας μικροβιακής ζωής, να χαρακτηρίσει τη γεωλογία και το κλίμα του πλανήτη , να συλλέξει προσεκτικά επιλεγμένα δείγματα βράχων και ιζημάτων για μελλοντική επιστροφή στη Γη και να ανοίξει τον δρόμο για την ανθρώπινη εξερεύνηση πέρα ​​από τη Σελήνη.Αυτές οι δραστηριότητες υποδηλώνουν γιατί η NASA επέλεξε το όνομα Perseverance από τα 28.000 δοκίμια που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού "Name the Rover". Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι μήνες που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας απαιτούσαν δημιουργική επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία και αποφασιστικότητα.«Η κατασκευή αυτού του απίστευτα εξελιγμένου rover ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω συμμετάσχει ποτέ ως μηχανικός», δήλωσε ο Ray Baker, διευθυντής συστήματος πτήσης της αποστολής στο εργαστήριο Jet Propulsion της NASA στη Νότια Καλιφόρνια. «Ενώ ο κορωνοϊός πρόσθεσε σημαντικές προκλήσεις και logistics, η ομάδα έδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα και επιμέλεια για να φτιάξει ένα rover που μπορούμε να είμαστε περήφανοι που θα το στείλουμε στον Άρη», πρόσθεσε.Ο μέτριος πρώτος δρομέας της NASA - Sojourner - απέδειξε το 1997 ότι ένα ρομπότ θα μπορούσε να ερευνήσει στον Κόκκινο Πλανήτη. Τα, που προσγειώθηκαν το 2004, βρήκαν στοιχεία ότι ο πλανήτης φιλοξένησε κάποτε τρεχούμενο νερό πριν γίνει παγωμένη έρημος. To, το οποίο εξερευνά τον Άρη από το 2012, ανακάλυψε ότι ο τόπος προσγείωσής του, ο Gale Crater, ήταν μία λίμνη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, με ένα περιβάλλον που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη μικροβιακή ζωή.Το Perseverance στοχεύει να κάνει το επόμενο βήμα, επιδιώκοντας, ως πρωταρχικό στόχο, να απαντήσει σε ένα από τα βασικά ερωτήματα της αστροβιολογίας: Υπάρχουν σημάδια ότι υπήρχε κάποτε ζωή στον Άρη;Ο κρατήρας Jezero έχει πλάτος 28 μίλια (45 χιλιόμετρα) και βρίσκεται στη δυτική άκρη του, μια γιγαντιαία λεκάνη ακριβώς βόρεια του ισημερινού του Άρη που έσκαψε πολύ καιρό όταν ένας διαστημικός βράχος έπληξε την επιφάνεια. Κάποτε μεταξύ 3 δισεκατομμυρίων και 4 δισεκατομμυρίων ετών πριν στο Jezero, ένα ποτάμι έρεε από τη λίμνη Taho e.«Η επιστημονική ομάδα είχε πολλές συζητήσεις εσωτερικά και εξωτερικά σχετικά με το πού πρέπει να πάει η επόμενη αποστολή», είπε ο Ken Farley, επιστήμονας του έργου της αποστολής, με έδρα το Caltech της Πασαντένα. «Τελικά επιλέξαμε τον κρατήρα Jezero επειδή είναι μια πολλά υποσχόμενη τοποθεσία για την εύρεση οργανικών μορίων και άλλων πιθανών ενδείξεων μικροβιακής ζωής», τόνισε.Τα όργανα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη συλλέγουν εικόνες και άλλα δεδομένα από τον κρατήρα Jezero από περίπου 200 μίλια (322 χιλιόμετρα) υψόμετρο, αλλά η εύρεση σημείων αρχαίας ζωής στην επιφάνεια θα απαιτήσει πολύ πιο προσεκτική επιθεώρηση. Απαιτεί ένα rover όπως το Perseverance, το οποίο μπορεί να αναζητήσει σημάδια που μπορεί να σχετίζονται με τη ζωή και να αναλύσει το πλαίσιο στο οποίο βρέθηκαν, να δουν αν ήταν βιολογικής προέλευσης.Η κατανόηση των προηγούμενων κλιματικών συνθηκών του Άρη και η ανάγνωση της γεωλογικής ιστορίας που είναι ενσωματωμένη στα βράχια του, θα μας δώσουν επίσης μια αίσθηση του γιατί η Γη και ο Άρης - που σχηματίστηκαν από τα ίδια αρχέγονα συστατικά - κατέληξαν τόσο διαφορετικά.Η επαλήθευση της αρχαίας μικροσκοπικής ζωής στον Άρη φέρει ένα τεράστιο βάρος απόδειξης. Το Perseverance είναι το πρώτο rover που διαθέτει ένα σύστημα συλλογής δειγμάτων στον Άρη, το οποίο θα συλλέξει πολλά υποσχόμενα δείγματα πετρωμάτων και ιζημάτων για επιστροφή στη Γη.Μια εκστρατεία επιστροφής δείγματος Mars σχεδιάζεται από τη NASA και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, επειδή εδώ στη Γη μπορούμε να διερευνήσουμε τα δείγματα με όργανα πολύ μεγάλα και περίπλοκα. Τα επίγεια εργαστήρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εξακριβώσουν εάν τυχόν πιθανά σημάδια ζωής που εντοπίστηκαν από το rover είναι καθοριστικά στοιχεία της προηγούμενης ζωής.Το σύστημα Terrain-Relative Navigation, το οποίο βοηθά αυτόνομα τον αναβάτη να αποφύγει κινδύνους κατά την προσγείωση, καθώς και η σουίτα αισθητήρων Mars Science Laboratory Entry, Descent και Landing2 (MEDLI2), η οποία συγκεντρώνει κρίσιμα δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδρομής στην ατμόσφαιρα του Άρη, θα βοηθήσουν οι μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές να προσγειώνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και με μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία σε άλλους κόσμους.Το Perseverance διαθέτει επίσης χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν τους αστροναύτες όταν βρεθούν στην επιφάνεια ενός άλλου κόσμου: βελτιωμένα έξυπνα αυτοκινούμενα για πιο αποτελεσματικά ταξίδια και σουίτα οργάνων Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), η οποία θα παρέχει βασικές πληροφορίες για τον καιρό, το κλίμα, και τη σκόνη. Εν τω μεταξύ, η επίδειξη τεχνολογίας Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experience (MOXIE) στοχεύει στην παραγωγή οξυγόνου από την ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα του Άρη, δείχνοντας έναν τρόπο με τον οποίο οι μελλοντικοί εξερευνητές θα μπορούσαν να παράγουν οξυγόνο για προωθητικό πύραυλο, καθώς και για αναπνοή.Το Perseverance rover και άλλα μέρη του διαστημικού σκάφους Mars 2020 διαθέτουν 23 κάμερες - περισσότερες κάμερες από οποιαδήποτε διαπλανητική αποστολή στην ιστορία. Θα βοηθήσουν τους μηχανικούς να συγκεντρώσουν μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας της διαδικασίας προσγείωσης αφού το rover προσεδαφιστεί με ασφάλεια στον Άρη, στις 18 Φεβρουαρίου 2021 και θα παραδώσει εικόνες του τοπίου και επιστημονικών δειγμάτων με εκπληκτική λεπτομέρεια. Όπως και με τις προηγούμενες αποστολές του Άρη , αυτή σχεδιάζει να διαθέσει ακατέργαστες και επεξεργασμένες εικόνες στον ιστότοπο της αποστολής.Το Perseverance μεταφέρει επίσης τρία τσιπ σιλικόνης με τα ονόματα σχεδόν 11 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εγγραφεί για να «συμμετάσχουν» στην αποστολή.