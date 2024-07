Τουρκική εισβολή - 50 χρόνια: Ο Κίσινγκερ αγνόησε το υπόμνημα και άνοιξε την πόρτα στον «Αττίλα 2»

Κλείσιμο

και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες της Γενεύης, οι Αμερικανοί διπλωμάτες που διαχειρίζονταν την κρίση (Cyprus Task Force) ανέλαβαν να συντάξουν ένα υπόμνημα προς τοναποτυπώνοντας «τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην κυπριακή κρίση» και τις διαφαινόμενες επιλογές. Με την επισήμανση ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν θεμελιώδεις στόχους όσον αφορά την ίδια την Κύπρο, παρά μόνο στο πλαίσιο της επίδρασης της Κύπρου σε άλλα συμφέροντα των ΗΠΑ», οι συντάκτες του υπομνήματος προειδοποιούν για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και για το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου της Σοβιετικής Ενωσης. Ομως, έχει ενδιαφέρον ότι η Cyprus Task Force περιγράφοντας τις εναλλακτικές της επόμενης ημέρας για την Κύπρο προκρίνουν την επιλογή της ομοσπονδίας...αφήνοντας να εξελιχθεί και ο δεύτερος «Αττίλας» που οδήγησε στην κατάληψη του 37% του εδάφους της Κύπρου και στη διχοτόμηση του νησιού. Και αυτό το ντοκουμέντο αναδεικνύει τη μεγάλη απόσταση που χώριζε μια ομάδα επαγγελματιών διπλωματών που χειρίζονταν την κρίση με τον παντοδύναμο τότε ΥΠΕΞ Χένρι Κίσινγκερ, με αποτέλεσμα εισηγήσεις που είχαν σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στο νησί να μη μετατρέπονται τελικά σε επίσημη πολιτική.Ακολουθεί το υπόμνημα προς τον Κίσινγκερ:***122. Briefing Memorandum From the Cyprus Task Force to Secretary of State Kissinger1Washington, July 28, 1974.Απέναντι στην ελληνική αντίσταση, οι Τούρκοι στη Γενεύη προσπαθούν να ωθήσουν τις συζητήσεις κατάπαυσης του πυρός σε προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις για μια πολιτική διευθέτηση. Καθώς οι συνομιλίες πλησιάζουν τις ουσιαστικές πτυχές της διευθέτησης, ο κίνδυνος αδιεξόδου αυξάνεται. Εν αναμονή αυτού του γεγονότος, αυτό το έγγραφο αναλύει τις διάφορες ρυθμίσεις που μπορεί να προταθούν για να προσδιοριστεί πώς προσκρούουν στα συμφέροντα των ΗΠΑ.Στρατιωτικά, η κατάσταση στο νησί είναι σχετικά ήσυχη. Οι Τούρκοι έχουν εδραιώσει και διευρύνει τον θύλακά τους βόρεια της Λευκωσίας, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των τουρκοκυπριακών θυλάκων εκτός του τριγώνου Λευκωσίας - Κερύνειας έχει εξαλειφθεί ή μειωθεί, με εξαίρεση την Αμμόχωστο και την περιοχή των Κοκκίνων, όπου η τουρκοκυπριακή πολιτοφυλακή εξακολουθεί να αντέχει.Η νέα κυβέρνηση στην Αθήνα έχει απειλήσει με ελληνοτουρκικό πόλεμο εάν οι Τούρκοι συνεχίσουν να προελαύνουν παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, αλλά οι διεθνείς προσπάθειες τις τελευταίες 24 ώρες έχουν μειώσει τις τουρκικές παραβιάσεις.