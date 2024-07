Η Lamborghini των θαλασσών: Καταμαράν μισού δισ. ευρώ στα χέρια Κυπρίων

Δεν είναι τυχαίο ότι στο «This is it» των 490 εκατ. ευρώ υπάρχει συνδυασμένη χρήση ευγενών μετάλλων όπως ο χρυσός, η πλατίνα, ο χαλκός και το τιτάνιο, που προσθέτουν πινελιές πολυτέλειας, σε συνδυασμό με την ηρεμία των φυσικών τόνων ξύλου και των δερμάτινων φινιρισμάτων

Δέρμα και αλκαντάρα, δρυς και τικ, «διάλογος» με τα ελικοειδή σχήματα, που χαρακτηρίζονται από τολμηρές γεωμετρικές κοπές και γκρι μαρμάρινα ένθετα, κυριαρχούν στο εσωτερικό του σκάφους

Οταν έκανε την εμφάνισή του στο Yacht Show του Μονακό, τον Σεπτέμβριο του 2023, όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, με τους περισσότερους να διερωτώνται «What is this»…Αυτό το φουτουριστικό δημιούργημα, που περισσότερο παραπέμπει σε έργο τέχνης παρά σε σκάφος αναψυχής, «απάντησε» με το όνομά του: «This is it». Θέτοντας έκτοτε νέα όρια στη φαντασία και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο μυαλό των σχεδιαστών τέτοιων ακριβοθώρητων, από κάθε άποψη, πλωτών παλατιών.Ούτως ή άλλως, αυτός ο κόσμος του hyper luxury είναι ένας διαφορετικός κόσμος, μακριά από τις όποιες συμβάσεις αλλά και τις αγωνίες της καθημερινότητας. Κάτι που εξασφαλίζει μόνο το πολύ χρήμα όσων μετέχουν στο περιορισμένο target group εκείνων που μπορούν να ξοδέψουν το ιλιγγιώδες ποσό των 490 εκατ. ευρώ για ένα super yacht.Τόσο στοίχισε στον Κύπριο επιχειρηματία και προφανώς πολυεκατομμυριούχο Τάσο Παπαναστασίου το μοναδικό «This is it», που έκλεψε την παράσταση στο Yacht Show του Μονακό και εξακολουθεί να το κάνει όπου εμφανίζεται.Μόλις πριν από λίγες μέρες, το έκανε στη Μύκονο, όπου και πάλι ακόμη και οι rich and famous που συχνάζουν στο Νησί των Ανέμων έμειναν ενεοί με το θέαμα του «This is it» να σκίζει, με αθόρυβη αυτοπεποίθηση, τα νερά στον κόλπο του Ορνού μαγνητίζοντας τα βλέμματα.Οι καμπυλωτές γραμμές, η πρωτοποριακή σχεδίαση και κυρίως το γυάλινο στοιχείο που κυριαρχεί σαν μια «δήλωση» απόλυτης διαφάνειας, αποτυπώνουν φυσικά το όραμα του ιδιοκτήτη του Τάσου Παπαναστασίου. Ενός Κύπριου αυτοδημιούργητου επιχειρηματία που, σε αντίθεση με το άκρως εντυπωσιακό σκάφος του, ακολουθεί μια ιδιαίτερα διακριτική πορεία. Οπως έχει δηλώσει στο παρελθόν «το ‘’This is it’’ δεν γεννήθηκε ως μια ιδέα προς μελέτη, αλλά ως γιοτ που πρέπει να κατασκευαστεί. Ετσι, ο σχεδιασμός του σκάφους έπρεπε να είναι εφικτός, ακόμη και αν είναι εντελώς νέος όσον αφορά το περιεχόμενο και το στυλ».Ο Τάσος Παπαναστασίου ξεκίνησε το 2009, μαζί με τον Κωνσταντίνο Κλεάνθους και τον Ηλία Μαυρομάτη, την εταιρεία XM, με έδρα την Κύπρο, που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές πλατφόρμες Forex, με πάνω από 10 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 190 χώρες.Η XM απασχολεί σήμερα πάνω από 900 επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ προσφέρει υποστήριξη σε 30 γλώσσες. Ολα αυτά την κατατάσσουν ανάμεσα στους διεθνείς leaders αυτής της ιδιαίτερης αγοράς όπου συναλλάσσονται τα νομίσματα όλου του κόσμου.Παρά το υψηλό επίπεδο ρίσκου που χαρακτηρίζει γενικότερα αυτές τις συναλλαγές, η XM έχει, όπως αναφέρεται, καταφέρει να εκτελέσει στη μέχρι τώρα διαδρομή της περισσότερες από 8,5 δισεκατομμύρια εντολές, ενώ το επιτελείο της έχει επισκεφθεί πάνω από 120 πόλεις σε όλον τον κόσμο για να έρθει σε επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Παράλληλα, έχει αποσπάσει δεκάδες βραβεία όπως αυτό του «Εξαιρετικού παγκόσμιου μεσίτη Forex».Σε κάθε περίπτωση, η XM, που διαρκώς επεκτείνεται, καταγράφει ένα success story, με «απτή απόδειξη» τον ίδιο τον Τάσο Παπαναστασίου και την τεράστια οικονομική του επιφάνεια. Τέτοια που να μπορεί να «χτίσει» ένα σκάφος του μισού δισ. ευρώ. Κάτι που αντικειμενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι λειτουργεί και ως η καλύτερη έμμεση «διαφήμιση» για την εταιρεία του.Βεβαίως, σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχει και ο επιχειρηματικός παράγοντας, δεδομένου ότι το «This is it» από τον Απρίλιο φέτος βγήκε στην αγορά προς ναύλωση, με «βάση» την Ελλάδα και με τιμές αντίστοιχες της πολυτέλειας και της καινοτομίας που αποπνέει σε κάθε επίπεδο.Ετσι όποιος ή όποιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την ιδιωτική κρουαζιέρα τους σαν… βασιλιάδες, με το μεγαλύτερο μηχανοκίνητο καταμαράν στον κόσμο, θα πρέπει να πληρώσουν, είτε για καλοκαίρι (Μάιος - Σεπτέμβριος) είτε για χειμώνα (Οκτώβριος - Απρίλιος), από 450.000 ευρώ, τη χαμηλή περίοδο έως 490.000 ευρώ τη high season, για μια εβδομάδα, συν τα υπόλοιπα έξοδα που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.Οι εξειδικευμένες στη ναύλωση Mega Yachts ιστοσελίδες το συστήνουν για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο (Ελλάδα, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Τουρκία) με «hot spots» εμβληματικούς προορισμούς όπως Ακτή Αμάλφι, Κορσική, Γαλλική Ριβιέρα, Ιμπιζα, Μύκονος, Σαρδηνία, Βαλεαρίδες κ.ά.«Πρωτοποριακό έργο που θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό γιοτ», χαρακτηρίζει το «This is it» ο όμιλος The Italian Sea Group που το κατασκεύασε.Στο TISG έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια εμβληματικές φίρμες του yachting και συναφών δραστηριοτήτων, όπως οι Perini Navi, Admiral Yachts,Tecnomar, Picchiotti, NCA Refit, Celi, που υπό την «μπαγκέτα» του Giovanni Costantino μεγαλουργούν.Το «This is it» κατασκευάστηκε από την Tecnomar, η οποία αξίζει να αναφερθεί ότι, μεταξύ άλλων, έχει φτιάξει μια σειρά ταχυκίνητων σκαφών, σχεδιασμένων ειδικά για τη μυθική ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Lamborghini, τα οποία έχουν και αντίστοιχες επιδόσεις.Παράλληλα, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων ήταν η έμπειρη ομάδα του The Italian Sea Group, με επικεφαλής του έργου τους Mattia Piro και Gian Marco Campanino.«Η παράδοση και η καινοτομία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια έννοια ριζοσπαστικού τρόπου ζωής και κομψότητας. Το σκάφος ορίζεται από μια διάταξη με εντυπωσιακές ασυμμετρίες και μια τολμηρή σιλουέτα που περιβάλλεται από 600 τετραγωνικά μέτρα γυάλινων παραθύρων», όπως τονίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία.Οπως και να το δεις, το «This is it» ξεφεύγει από τον τυπικό σχεδιασμό σκαφών αναψυχής, παραπέμποντας περισσότερο σε αρχιτεκτονική προσέγγιση.Οι ελικοειδείς και απαλές εξωτερικές γραμμές κεντρίζουν τη φαντασία φέρνοντας στο μυαλό θαλάσσια πλάσματα και «προκαλώντας την αντίληψή μας για το τι είναι πραγματικά δυνατό». Ετσι, κατά το επιτελείο του TISG, «πρόκειται για ένα έργο που υπερβαίνει το status quo, καθιερώνοντας ένα νέο σημείο αναφοράς ώστε να καταστεί εμβληματικό».Ο εξωτερικός σχεδιασμός αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για την αντίστοιχη ομάδα της TISG. «Ξεκινώντας από τον έλεγχο του βάρους, ένας παράγοντας υψίστης σημασίας λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη ποσότητα γυαλιού που χρησιμοποιήθηκε. Το πολύπλοκο καμπύλο σχήμα της υπερκατασκευής αλουμινίου ώθησε την απόδοση αυτού του πολύτιμου υλικού στα όριά της, θέτοντας νέα πρότυπα στον ριζοσπαστικό σχεδιασμό», όπως σημειώνεται.Η προσοχή στη λεπτομέρεια είχε ως αποτέλεσμα μια διάταξη που είναι ευχάριστη, παρέχοντας άφθονο χώρο για τη φιλοξενία της οικογένειας και των φίλων, ενώ τα πολλαπλά καταστρώματα με προσαρμόσιμο εξωτερικό χώρο προσφέρονται για τις πιο ιδιωτικές στιγμές.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη master σουίτα του ιδιοκτήτη που, εκτός από ένα μεγάλο αίθριο σε ύψος 3,3 μέτρων και μια υπέροχη πανοραμική βεράντα, διαθέτει έναν ειδικό «κάθετο κήπο» που εκτείνεται σε δύο καταστρώματα, δίνοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται κανείς σε μια παραθαλάσσια βίλα.Στο εσωτερικό υπάρχουν έξι ευρύχωρες καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 12 άτομα. Τα μεγάλα παράθυρα, από το δάπεδο μέχρι την οροφή, ελαχιστοποιούν τα όρια μεταξύ του γιοτ και του ωκεανού, εξασφαλίζοντας εκπληκτική θέα και άπλετο φυσικό φωτισμό.Οπως τονίζει η επιτελική ομάδα του TISG, το «This is it» είναι εμπνευσμένο από τη σχεδίαση supercars, «με ένα αεροδυναμικό προφίλ που συμπληρώνεται με ρευστές και οργανικές εσωτερικές γραμμές για να δημιουργήσει χώρους αναζωογονητικούς και χαλαρωτικούς».Δέρμα και αλκαντάρα, δρυς και τικ, «διάλογος» με τα ελικοειδή σχήματα, που χαρακτηρίζονται από τολμηρές γεωμετρικές κοπές και γκρι μαρμάρινα ένθετα, κυριαρχούν στο εσωτερικό του σκάφους.Η χρωματική παλέτα είναι επίσης κομψή και εκλεπτυσμένη, με ελαφριές αποχρώσεις του μπεζ και του γκρι. Δεν είναι τυχαίο ότι στο «This is it» των 490 εκατ. ευρώ υπάρχει συνδυασμένη χρήση ευγενών μετάλλων όπως ο χρυσός, η πλατίνα, ο χαλκός και το τιτάνιο, που προσθέτουν πινελιές πολυτέλειας, σε συνδυασμό με την ηρεμία των φυσικών τόνων ξύλου και των δερμάτινων φινιρισμάτων.Οσον αφορά τις τεχνικές παραμέτρους, οι γραμμές της γάστρας ενισχύουν την υδροδυναμική απόδοση, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και, ως εκ τούτου, των εκπομπών. Ακόμη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IMO Tier III, το σκάφος είναι εξοπλισμένο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας καυσαερίων (SCR - Selective Catalytic Reduction) για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Nox).Το «This is it» έχει μήκος 43,5 μέτρα και πλάτος 14,5 μέτρα, είναι χτισμένο με γάστρα και υπερκατασκευή αλουμινίου, ενώ τροφοδοτείται από δίδυμους κινητήρες MTU (1,966 Kw- 2,636 HP), και διαθέτει δεξαμενές καυσίμου 53.000 λίτρων. Ταξιδεύει άνετα στους 17 κόμβους, φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα 21 κόμβων, ενώ έχει εμβέλεια έως και 3.500 ναυτικά μίλια στους 10 κόμβους.Τα δωμάτια του πληρώματος μπορούν να φιλοξενήσουν 12 μέλη, διασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες του σκάφους απολαμβάνουν απίστευτα επίπεδα εξυπηρέτησης.Το κύριο σαλόνι περιλαμβάνει ένα μεγάλο μπαρ με πολλά καθίσματα για ευχάριστες συγκεντρώσεις. Οι μεγάλες πόρτες από το δάπεδο μέχρι την οροφή μπορούν να ανοίξουν πλήρως, εξαφανίζοντας τα χωρίσματα μεταξύ του εσωτερικού χώρου του σαλονιού και του εξωτερικού καταστρώματος, συμπεριλαμβανομένης της πισίνας και του deck ηλιοθεραπείας. Με το βλέμμα των επισκεπτών να χάνεται ανεμπόδιστα προς τη «θολή γραμμή των οριζόντων»...Στο κύριο κατάστρωμα υπάρχει μια εκπληκτική τραπεζαρία που μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα. Το «This is it» διαθέτει, φυσικά, πισίνα (4 x 4,8 μ.), γυμναστήριο, Jacuzzi, αλλά και πολυτελές spa στο επάνω κατάστρωμα, που προσφέρει ένα καταφύγιο χαλάρωσης, με ειδικό χώρο περιποίησης, σάουνα κ.ά. Δίπλα στο spa βρίσκεται το playroom, ένας ευέλικτος χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασκεδάζουν τα μικρά παιδιά ή ως επιπλέον δωμάτιο επισκεπτών.Το «This is it» είναι εξοπλισμένο με ένα συνοδευτικό σκάφος Alpha 50 της (ελληνικής) Technohull, ένα rib 6 μέτρων της Castoldi για ευέλικτες εκδρομές και μετακινήσεις, καθώς και μια πλήρη σειρά water toys (jet ski κ.ά.).O Giovanni Costantino, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του The Italian Sea Group, δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό του για το «This is it». Οπως έχει δηλώσει, «η υλοποίηση αυτού του εξαιρετικού project αμφισβητεί τις συμβατικές αντιλήψεις, οδηγώντας μας στην πλήρη αναδημιουργία των ορίων των αισθητικών παραμέτρων».Ο «καπετάνιος της ναυτικής αριστείας», όπως τον χαρακτήρισε το ιταλικό «Forbes» φιλοξενώντας τον στο εξώφυλλό του, είναι άλλωστε εξοικειωμένος με τις αντισυμβατικές κινήσεις, σύμφωνα και με το μότο της ζωής του, ότι «τα μεγάλα όνειρα δεν πρέπει να τελειώνουν ποτέ»...Ετσι και ο ίδιος για αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε. Για την ακρίβεια, ξεκίνησε από τον χώρο των κατασκευών, στη συνέχεια μεταπήδησε στη βιομηχανία επίπλων και έπειτα από 12 χρόνια, από τους... καναπέδες, πέρασε στον κόσμο του yachting. Αυτή τη φορά όχι σαν απλός επισκέπτης, αλλά ως ο άνθρωπος που ήρθε για να δώσει νέα πνοή στην σπουδαία ιταλική «σχολή» και παράδοση.Μια σειρά συμπτώσεων τον οδήγησε το 2009 αρχικά στην εξαγορά της Tecnomar, μιας ιστορικής φίρμας γνωστής για τα πολυτελή σπορ γιοτ της, για να ακολουθήσει το 2011, η Admiral Yacht, αναγνωρισμένη για τη διαχρονική κομψότητα και το κύρος των πολυτελών super yachts και mega yachts της, και το 2012 η Nuovi Cantieri Apuania (NCA), κάνοντας μια επένδυση μέχρι τότε 90 εκατ. ευρώ. Με την NCA απέκτησε ένα από τα σημαντικότερα ναυπηγεία σκαφών στην Ευρώπη, με υποδομές ικανές να φιλοξενήσουν ακόμη και τα μεγαλύτερα mega yachts στον κόσμο.Κάπως έτσι γεννήθηκε το The Italian Sea Group, που είναι σήμερα ανάμεσα στους leaders του κλάδου στον τομέα της κατασκευής και επισκευής πολυτελών γιοτ έως 140 μέτρα, ενώ διαθέτει ένα εντυπωσιακό κέντρο παραγωγής, με τον πιο προηγμένο εξοπλισμό στη Μεσόγειο.Το 2021, το The Italian Sea Group εισάγεται στο χρηματιστήριο του Μιλάνο Euronext Milano, ενώ το 2022 εντάσσονται στο δυναμικό του η Perini Navi, εμβληματική φίρμα στον σχεδιασμό και την κατασκευή μεγάλων ιστιοπλοϊκών γιοτ, αλλά και η Picchiotti Yacht, μία ακόμη ιστορική ιταλική εταιρεία ιστιοπλοΐας, που έχει τις ρίζες της στη Φλωρεντία του 1575.Οσο για τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου, πάνε «πρίμα». Το βιβλίο παραγγελιών είναι γεμάτο, ενώ τα έσοδα για το 2023 έφτασαν τα 363 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% από τα 295 εκατ. ευρώ του 2022. Για την επόμενη διετία, μάλιστα, προβλέπεται περαιτέρω σημαντική οργανική ανάπτυξη, με τον πήχη του τζίρου να υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ.