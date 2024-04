Τι είναι το Instagram face και γιατί προσπαθούν όλοι να το αποκτήσουν

Κλείσιμο

Ένα πρόσωπο που μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένο από πηλό. Δέρμα χωρίς πόρους, ψηλά ζυγωματικά, νεανική όψη, γατίσια μάτια, μεγάλες βλεφαρίδες – που παραπέμπουν σε χαρακτήρα καρτούν -, μικρή μύτη και πλούσια, σαρκώδη χείλη. Αυτό είναι το νέο κυβερνό-πρόσωπο, κληροδότημα της τελευταίας δεκαετίας των. Ένα πρόσωπο για το οποίο πασχίζουν γυναίκες και κορίτσια – ακόμα και άνδρες – κάθε οικονομικού και εκπαιδευτικού υποβάθρου, εκφράζοντας ίσως έμμεσα την επιτακτική ανάγκη τους να γίνουν οι απόγονοι της Kim Kardashian, της Bella Hadid, της Emily Ratajkowski και της Kendall Jenner – που όλες μοιάζουν μεταξύ τους.Για να το αποκτήσουμε ξεκινάμε από τα γνωστά φίλτρα της εφαρμογής. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια που αλλοιώνουν τα φυσικά μας χαρακτηριστικά και μας κάνουν, με ένα απλό πάτημα του δαχτύλου μας, να μοιάζουμε τόσο «σαγηνευτικοί». Φυσικά, αυτά τα φίλτρα έχουν μικρή ισχύ, αφού βλέπετε υφίστανται μόνο μέσα στην εφαρμογή και όχι στην κανονική ζωή μας. Και επειδή εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα, πάντα κάποιος θα βρεθεί να προσφέρει μια λύση, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες κλινικές και πλαστικοί χειρουργοί προωθούν τους τρόπους που μπορεί να μονιμοποιηθεί το αποτέλεσμα του φίλτρου.Μάλιστα, στοτον «βασιλιά των τάσεων» - if you make it there, you can make it anywhere -, μια ολόκληρη κάστα πλαστικών χειρουργών δημιουργεί περιεχόμενο με time-lapse βίντεο από διαδικασίες πλαστικής χειρουργικής, botox και φωτογραφίες πριν και μετά, οι οποίες λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και likes. Οι μικροεπεμβάσεις αυτές έχουν γίνει πλέον τόσο δημοφιλείς που εισχωρούν όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, ξεκινώντας μάλιστα από μικρές ηλικίες. Για το 2022 μάλιστα, το, ακολουθούμενο από το baby botox, ήταν η νούμερο ένα μη επεμβατική διαδικασία, με πάνω από 7,4 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ λαμβάνουν θεραπείες. Επιπλέον, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών, ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων κάτω των 30 ετών στις ΗΠΑ ξοδεύει χιλιάδες δολάρια για αισθητικές επεμβάσεις, όπως πληρωτικά υλικά (fillers), θεραπείες ανάπλασης του δέρματος και ενέσεις νευροδιαμορφωτών.Αυτό το φαινόμενο όμως σπάει και το φράγμα των ηλικιών, επηρεάζοντας έντονα την, ωθώντας ακόμα και εφήβους να αποκτούν εθισμό στο συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, δαπανώντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε προϊόντα ομορφιάς και μικροεπεμβάσεις που υπόσχονται να μην γεράσουν ποτέ.Βασικός ένοχος θα λέγαμε ότι είναι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά, δημιουργώντας αυτό που έχει ονομαστεί "cyborgian Instagram face". Ας μην δαιμονοποιούμε βέβαια αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, καθώς είναι στο χέρι μας το πως θα το διαχειριστούμε. Ίσως λοιπόν, καλύτερα, να λέγαμε ότι ο ιθύνων νους πίσω από αυτή την τάση είναι ο δικός μας αδρανής νους που άκριτα απολαμβάνει την ψηφιακή χειραγώγηση, τα φίλτρα και τις καλλυντικές βελτιώσεις, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τα κοινωνικά ιδεώδη και αμφισβητούν τις παραδοσιακές έννοιες της ελκυστικότητας.