Δουλειά από το σπίτι ή όχι; Από την πανδημία στη νέα εργασιακή πραγματικότητα

Αν και ξεκίνησε ως ένα αναγκαστικό μέτρο που στόχευε στον περιορισμό μας στο σπίτι και την ασφάλεια της υγείας μας, πλέον η εργασία από το σπίτι , ή αλλιώς remote, έχει μετατραπεί σε μια ονειρική κατάσταση για τον κάθε εργαζόμενο. Κάποιοι εργοδότες δυσπιστούν σχετικά με τα οφέλη αυτού του νέου εργασιακού μοντέλου, καθώς πιστεύουν ότι επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα και την ποιότητα της δουλειάς των εργαζομένων τους. Αντιθέτως, βλέπουμε ολοένα και περισσότερες εταιρείες από το εξωτερικό που υιοθετούν μακροπρόθεσμα αυτή την πρακτική, αντιλαμβανόμενες τα θετικά της και βλέποντας την περισσότερο ως μια νέα εργασιακή πραγματικότητα που έχει έρθει για να μείνει.Ένα άρθρο του Forbes που γράφτηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της National Society of Leadership and Success, εξηγεί αναλυτικότερα γιατί επιτέλους πρέπει να αφεθούμε σε αυτό που ονομάζεται “work from home” και να απολαύσουμε τα οφέλη του.Κατά τη διάρκεια της πανδημίας , υιοθετήθηκαν πολλά νέα μέτρα – θετικά και αρνητικά -που είχαν στόχο να μας προστατεύσουν. Η απομακρυσμένη εργασία ήταν ένα από τα μέτρα που επιμένουν να είναι παρόντα στην καθημερινότητά μας και αυτό γιατί το κοινό αντιλήφθηκε άμεσα το θετικό του πρόσημο. Ακριβώς όπως έγινε με το online shopping , τις ανέπαφες συναλλαγές με κινητό ή smart watch και άλλα.Ωστόσο, ακόμα και μετά το τέλος της δύσκολης και ψυχοπιεστικής περιόδου εγκλεισμού και ενώ πολλοί πίστευαν ότι τα θετικά στοιχεία που βρέθηκαν πρόκειται να παραμείνουν, κάτι πάλι άρχισε να αλλάζει. Οι αφηγήσεις των εργοδοτών σχετικά με τα οφέλη της εργασίας από το σπίτι, μετατοπίζονται σταδιακά, ή σε κάποιες περιπτώσεις πολύ απότομα, πίσω στην «αχρείαστη» οπτική της πρακτικής αυτής. Η αλήθεια είναι, όπως πολλοί επαγγελματίες και ειδικοί υποστηρίζουν, ότι η απομακρυσμένη εργασία είναι εξαιρετική για τους εργαζόμενους, ακόμα και αν αυτή δεν υποστηρίζεται από όλους. Υποστηρίζει την ψυχική μας υγεία, τονώνει την παραγωγικότητά μας και εξοικονομεί πολλά από τα χρήματα των εργοδοτών.Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις του σπιτιού να μας προσελκύουν την προσοχή, θα ήταν κατανοητό αν οι εργοδότες έβλεπαν μια πτώση της παραγωγικότητας στους απομακρυσμένους εργαζόμενους. Στην πραγματικότητα ωστόσο, οι εργαζόμενοι αυτοί φαίνεται να δουλεύουν περισσότερες ώρες, ενώ απολαμβάνουν μια υγιέστερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επιπλέον σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους.