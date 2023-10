Η θεωρία της... επίπεδης Γης και άλλα εξωφρενικά σενάρια συνωμοσίας

Είναι η γη ένας δίσκος που πετάει στο διάστημα; Για πολλούς ανθρώπους στον κόσμο μας, η στρογγυλότητα του πλανήτη μας απορρίπτεται και αντ΄αυτού υποστηρίζονται επίπεδες επιφάνειες, μεγάλα πολικά τείχη και συνομωσίες κατασκευής δορυφορικών εικόνων από τη NASA.

Κλείσιμο

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία διαχέεται άμεσα και σε μεγάλη ποσότητα σε κάθε γωνιά του πλανήτη - και όπου κανείς θα περίμενε οι άνθρωποι να γίνονται εξυπνότεροι -, οιέχουν την τιμητική τους, ειδικά μετά τα χρόνια του. Κλεμμένες εκλογές, ψεύτικες πανδημίες, σκηνοθετημένες προσεδαφίσεις στο φεγγάρι και άνθρωποι σαύρες. Αυτός ο συρφετός παραπληροφόρησης αναπαράγεται συνεχώς και αδιαλείπτως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρωτοστάτη φυσικά το YouTube. Ένα από τα θέματα που ανθίζει σε αυτό το περιβάλλον εδώ και χρόνια, είναι αυτό της, το οποίο συγκεντρώνει πολλούς φανατικούς υποστηρικτές και εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο επεξήγησης των θεωριών του μη στρογγυλού πλανήτη μας.Οι πεποιθήσεις των “ειδικών” αυτών ποικίλουν από την χειραγώγηση των μίντια από την, έως ότι το bing bang είναι απλώς μια ιδέα άθεων ανθρώπων και το ότι η γνώση γενικά ελέγχεται από μια ομάδα ελίτ που παραμένει με αυτόν τον τρόπο στην εξουσία. Ίσως όμως το πιο αξιοπερίεργο διαπίστευμα αυτών των παρατάξεων ή αλλιώς Flatearther, είναι ο χάρτης της επίπεδης Γης και οι εξηγήσεις περί του μεγάλουΤα επιχειρήματά τους ξεκινούν από την Αγία Γραφή, της οποίας τα κομμάτια μεταφράζουν κυριολεκτικά και συγκεκριμένα εκείνο που λέει "Είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται στις τέσσερις γωνίες της γης ..." από το εδάφιο της Αποκάλυψης 7, το οποίο πιστεύουν ότι δείχνει ότι η γη έχει τέσσερις γωνίες.Οι νεότερες παρατάξεις και σύλλογοι τωνεστιάζουν σε ένα νέο είδος χάρτη που μοιάζει βέβαια με εκείνο της Αγίας Γραφής αλλά έχει ορισμένες διαφοροποιήσεις. Στον, ο πλανήτης είναι ένας επίπεδος δίσκος με κέντρο τον Βόρειο Πόλο, ενώ ο Νότιος Πόλος είναι ανύπαρκτος και ο ήλιος και τα αστέρια εσωκλείονται σε έναν θόλο με τη γη. Στο χείλος του πλανήτη μας, πιστεύεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο τείχος που περιβάλλει ολόκληρο τον πλανήτη και που ενισχύεται σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας, από το γεγονός ότι οι ναυτικοί αδυνατούν να κάνουν τον περίπλου της. “Το ότι ο νότος είναι ένας τεράστιος δακτύλιος ή ένα παγετώδες όριο, είναι προφανές από το γεγονός ότι εντός του κύκλου της Ανταρκτικής οι πιο έμπειροι, επιστημονικοί και τολμηροί πλοηγοί απέτυχαν στις προσπάθειές τους να τον περιπλεύσουν με άμεσο τρόπο”, δήλωνε ο Samuel Birley Rowbotham (1816-1884), ο οποίος, με το ψευδώνυμο "Parallax", ξεκίνησε το σύγχρονο κίνημα της επίπεδης γης το 1849, με το βιβλίο του Zetetic Astronomy: A Description of Several Experiments which Prove that the Surface of the Sea is a Perfect Plane and that the Earth is not a Globe!Όπως παρατηρούμε και από τον χάρτη πάνω, η Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη και Ασία βρίσκονται όλες στην θέση τους, με μόνη διαφορά ότι όλες επεκτείνονται οριζόντια και όχι κάθετα. Τριγύρω τους ένα πυκνό τείχος από πάγοκαι συγκρατεί τα όρια του επιπέδου. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ανταρκτική είναι το παγωμένο αυτό τείχος που συνάντησε ο σερ Τζέιμς Κλαρκ Ρος, ύψους 45,7 μέτρων, το οποίο βρίσκεται στην ακτή της ηπείρου και έχει πάχος αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Ο Τζέιμς Κλαρκ Ρος ήταν Βρετανός Αξιωματικός του Ναυτικού και πολικός εξερευνητής, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που επιχείρησαν στηνσε μια προσπάθεια να προσδιορίσουν τη θέση του Νότιου Μαγνητικού Πόλου. Ο ίδιος έπλευσε για μήνες γύρω από το Παγωμένο Τείχος και δεν μπόρεσε να βρει ένα πέρασμα από τη νότια θάλασσα στην άλλη πλευρά σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Flatearthers, FlatEarthSociety.org.Το Παγωμένο Τείχος είναι ένας φυσικός σχηματισμός, μια παχιά μάζα επιπλέοντος πάγου που είναι προσκολλημένη στη στεριά, η οποία σχηματίζεται από σειρές παγετώνων που εκτείνονται προς τα έξω από το βάθος της αχαρτογράφητης τούνδρας σε προστατευμένα νερά και τροφοδοτείται από αυτές. Όπου δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, ο πάγος βυθίζεται εν μέρει στον πυθμένα της θάλασσας και προσκολλάται σε βράχους και νησιά. Το τείχος ωθείται προς τα εμπρός στη θάλασσα από την πίεση των παγετώνων μέχρι να τερματιστεί η ανάπτυξή του προς τα εμπρός, εξηγούν αναλυτικά στην ιστοσελίδα.