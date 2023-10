Yorkshire Ripper: Τα μαύρα παιδικά χρόνια και οι αρρωστημένες εμμονές του serial killer

Πήγε σε τέσσερις παμπ και ήπιε πολύ ουίσκυ και μπύρα. ΄ Εφυγε από το κλαμπ πολύ μεθυσμένη μετά τη 01:00, τρεκλίζοντας και έψαχνε το σπίτι της. Εκεί την είδε ο, ο οποίος σταμάτησε το αυτοκίνητό του και την πήρε. Πάρκαρε λίγο παρακάτω σε μια παιδική χαρά και, αφού της πρότεινε να κάνουν σεξ στο γρασίδι, της επιτέθηκε και της σκότωσε. Τη χτύπησε το πίσω μέρος του κρανίου της δύο φορές με ένα σφυρί και στη συνέχεια την μαχαίρωσε 15 φορές στο λαιμό, στο στήθος και την κοιλιά. Μια εκτεταμένη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 150 αξιωματικοί της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ και 11.000 ανακρίσεις, απέτυχε να βρει τον ένοχο.Ο Σάτκλιφ διέπραξε τον επόμενο φόνο του στο Λιντς στις 20 Ιανουαρίου 1976, όταν μαχαίρωσε την 42χρονη Έμιλι Μόνικα Τζάκσον πενήντα δύο φορές. Σε δεινή οικονομική κατάσταση, η Τζάκσον είχε πειστεί από τον σύζυγό της να ασχοληθεί με την πορνεία. Ο Σάτκλιφ πήρε την Τζάκσον, η οποία «ψάρευε» πελάτες έξω από μια παμπ, και την οδήγησε σε κάτι εγκαταλελειμμένα κτίρια σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά. Εκεί, τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα σφυρί, έσυρε το σώμα της σε μια αυλή γεμάτη σκουπίδια και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα ακονισμένο κατσαβίδι για να τη μαχαιρώσει στο λαιμό, το στήθος και την κοιλιά.Ραδιόφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ντοκυμαντέρ και τηλεοπτικές σειρές ασχολήθηκαν με τον «Βιαστή του Γιόρκσιρ): Πιο γνωστό είναι το This Is Personal: The Hunt for the Yorkshire Ripper (σ.σ. Αυτό είναι προσωπικό, Το κυνήγι του Βιαστή του Γιόρκσιρ) μια βρετανική τηλεοπτική αστυνομική μίνι σειρά, που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο ITV από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2000. Η σειρά είναι μια δραματοποίηση της πραγματικής έρευνας εστιάζοντας στην επίδραση που είχε στην υγεία και την καριέρα του Βοηθού Αρχιφύλακα Τζορτζ Όλντφιλντ που ηγήθηκε της έρευνας. ΄Ηταν η πρώτη σειρά από μία τριλογία, που ασχολήθηκε με τις πιο διαβόητες υποθέσεις δολοφονιών του περασμένου αιώνα, με τη μεταγενέστερη σειρά See No Evil: The Moors Murders να είναι υποψήφια για το τηλεοπτικό βραβείο BAFTA για την καλύτερη δραματική σειρά στα βραβεία του 2001.Μετά την προβολή των πρώτων δύο επεισοδίων, η σειρά «Long Shadow» χαρακτηρίζεται από τηλεκριτικούς των Βρετανικών ΜΜΕ ως «ένα συναρπαστικό δράμα για έναν κατά συρροή δολοφόνο, που σπάει όλους τους κανόνες», με την έννοια ότι η σειρά για πρώτη φορά εστιάζει στα συναισθήματα και τις ζωές των δύο πρώτων θυμάτων και αυτών που άφησαν πίσω τους και όχι στην προσωπικότητα του δολοφόνου και τις ψυχολογικές επιπτώσεις στους αστυνομικούς, που έκαναν την έρευνα και τις λεπτομέρειές της. Τα θύματα παρουσιάζονται σαν γυναίκες «της διπλανής πόρτας», όπως τουλάχιστον αυτά, στα οποία αναφέρεται η σειρά ήταν, στα οικογενειακά τους προβλήματα και τα συναισθήματά τους απέναντι στους δικούς τους ανθρώπους, που άλλοι επεβίωσαν ψυχολογικά και άλλοι όχι.Τον Δεκέμβριο του 2007, η μεγαλύτερη κόρη της Μακκάν αυτοκτόνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από χρόνια αγωνίας και κατάθλιψης για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της και τις συνέπειες για εκείνη και τα αδέρφια της. Μιλώντας το 2020, ο γιος της Βίλμα, Ρίτσαρντ, επέκρινε τον τρόπο που η αστυνομία είχε περιγράψει τη μητέρα του και μερικά από τα άλλα θύματα του Σάτκλιφ: «Η μαμά μου ήταν κάτι περισσότερο από μια ιερόδουλη, μια «γυναίκα με χαλαρά και ελεύθερα ήθη», όπως την περιέγραψε η αστυνομία», είπε σε ένα βίντεο. «Μισώ αυτά τα πράγματα που είπαν για μερικές από τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της μαμάς μου. Είναι σαν να ξεχνούν το άτομο πίσω από αυτή την ασπρόμαυρη εικόνα που μισούσα για χρόνια».Κάνοντας tweet λίγα λεπτά πριν από την προβολή του πρώτου επεισοδίου της νέας σειράς, ο Ρίτσαρντ Μακκάν σε ένα tweet είπε: «Δεν ξέρω γιατί νιώθω τόσο νευρικός για την προβολή της σειράς του ITV The Long Shadow που ξεκινά σε λίγα λεπτά. Σε σκέφτομαι μαμά περισσότερο από ποτέ όλ΄αυτά τα χρόνια, καθώς τώρα ο κόσμος θα σε βλέπει να δείχνεις αγάπη για τα παιδιά σου».