Αβοκάντο, μάνγκο, σαμπάνια - Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει δραστικά καλλιέργεια και πρώτες ύλες

Μπορούμε να φτιάξουμεστην Αγγλία, να καλλιεργήσουμεστη Μεσόγειο και να σπείρουμεστην Κίνα; Και όμως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η ξηρασία και οι μεγάλοι, που αποτελούν μερικά μόνο από τα επακόλουθα της κλιματικής κρίσης, αναγκάζουν την παγκόσμια αγροτική παραγωγή “μετακομίσει” τις σοδειές της σε νέες απρόσμενες περιοχές.Όταν ο φύση αλλάζει, ό άνθρωπος προσαρμόζεται στα ακούσματά της για να επιζήσει. Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει πλήρως τις καταστάσεις έντονης ζέστης και παρατεταμένης ξηρασίας που βιώνουμε, με την καθημερινότητά μας - και όλες τις πτυχές της - να τροποποιείται αναλόγως. Η κλιματική αλλαγή - απόληξη της ανθρώπινης απάθειας- , αν και παραμένει ένα επίμαχο θέμα στις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις, πολλές φορές δεν φτάνει παραπέρα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό το επιστημονικό φαινόμενο έχει χειροπιαστές συνέπειες στα τρόφιμα που καλλιεργούμε και συγκομίζουμε καθημερινά. Το συνεχώς εναλλασσόμενο κλίμα μας έχει σημαντική επίδραση σε πολλές σημαντικές καλλιέργειες τροφίμων. Έτσι καθώς αλλάζουν οι τοπογραφικές συνθήκες των περιοχών που καλλιεργούνται ορισμένες τροφές, οι γεωργοί να αναζητούν αυτές τις συνθήκες σε διαφορετικά σημεία στον παγκόσμιο χάρτη.Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει αναμφίβολα την καλλιέργεια αβοκάντο. Έρευνα που εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Potsdam για την έρευνα των κλιματικών επιπτώσεων στη Γερμανία, έδειξε ότι οι περιοχές στο Μεξικό, το Περού, την Ινδονησία και τη Δομινικανή Δημοκρατία, οι οποίες κάποτε ήταν υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας αβοκάντο παγκοσμίως, σύντομα δεν θα είναι κατάλληλες. Αν και αυτό δεν σημαίνει ότι τα αβοκάντο θα πάψουν να υπάρχουν, αποτελεί σημαντική προτροπή για τους επιστήμονες και τους γεωπόνους για να βρουν μια βιώσιμη λύση για την καλλιέργεια σε μεγαλύτερα υψόμετρα και να προσαρμόσουν τις ποικιλίες αναπαραγωγής, ώστε να ταιριάζουν σε πιο αφιλόξενα κλίματα.Οι κατάλληλες περιοχές για φυτείες αβοκάντο θα μπορούσαν να μειωθούν στους σημερινούς μεγάλους παραγωγούς, όπως το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία, το Περού και η Ινδονησία (που μαζί αντιπροσωπεύουν το 58% της παγκόσμιας παραγωγής)- ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή, η Κίνα και η Ανατολική Αφρική θα μπορούσαν να προσφέρουν ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας για την συγκεκριμένη τροφή. Ωστόσο, η μετανάστευση αυτή δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αφού η αλλαγή του κλίματος ακόμα και στις πιθανές νέες περιοχές καλλιέργειας θα μπορούσε να σημαίνει, γεγονός καταστροφικό για την καλλιέργεια των αβοκάντο.Πολλοί σεφ και εστιατόρια αποσύρουν ως λύση την τροφή αυτή από το μενού τους βοηθώντας έτσι στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας αβοκάντο.Το υγρό και δροσερό αγγλικό έδαφος δεν είναι παραδοσιακά γνωστό για την παραγωγή ποιοτικού κρασιού. Ωστόσο, αμπελώνες ξεφυτρώνουν σε όλη την ύπαιθρο της χώρας, καθώς η κλιματική αλλαγή την καθιστά όλο και πιο κατάλληλη για την παραγωγή αφρωδών οίνων που ανταγωνίζονται αυτούς της γαλλικής Σαμπάνιας και κερδίζουν βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς.Πέρυσι, ο συνδυασμός μιας σταθερά ζεστής άνοιξης, ακολουθούμενη από ένα εξαιρετικά ξηρό και ηλιόλουστο καλοκαίρι που κράτησε μέχρι το φθινόπωρο, είχε ως αποτέλεσμα αυτό που χαρακτηρίστηκε από την εμπορική ένωση Wines of Great Britain ως η "συγκομιδή του αιώνα". Με τις αποδόσεις να είναι έως και 50 τοις εκατό μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες, οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να αγωνιστούν για να βρουν αρκετό χώρο για να αποθηκεύσουν την απροσδόκητη ποσότητα αφρώδους οίνου.Γενικότερα, ηθα επηρεάσει την παραγωγή κρασιού, ιδίως στις ισπανικές, γαλλικές και γερμανικές περιοχές, ενώ ήδη αλλάζει δραστικά τη βιομηχανία της Σαμπάνιας, προκαλώντας νωρίτερα την συγκομιδή της. Σύμφωνα με το Climate Central, τα οινοποιήσιμα σταφύλια που καλλιεργούνται σε αυτές τις περιοχές έχουν ένα στενό εύρος θερμοκρασιών -7 C, ενώ τα σταφύλια Pinot noir έχουν ένα ακόμη πιο περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών, περίπου -15 C. Όσο η θερμοκρασία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, οι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν να δουν μεταβαλλόμενες ποικιλίες στα ράφια, καθώς και μια αυξανόμενη επικράτηση μικτών κρασιών για την αναπαραγωγή της ίδιας γεύσης.