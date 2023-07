Η O' Κόνορ έκοψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της κοντά όταν μεγάλωσε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας

Φωτογραφία από το πρώτο άλμπουμ της Ο' Κόνορ The Lion and the Cobra το 1987. Από το ξεκίνημα της καριέρας της είχε ξυρισμένο το κεφάλι της

Το κούρεμα έγινε το σήμα κατατεθέν της και το διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της

Από τηνμέχρι τηκαι την, πολλές διασημότητες έχουν γίνει πρωτοσέλιδα επειδή ξύρισαν τα μαλλιά τους - αλλά το συμβολικό κούρεμα τηςείναι ίσως το πιο διάσημο από όλα.«Δεν αισθάνομαι ο εαυτός μου αν δεν έχω ξυρισμένα τα μαλλιά μου», είχε πει κάποτε η θρυλική Ιρλανδή τραγουδίστρια, που πέθανε χθες σε ηλικία 56 ετών. «Οπότε, ακόμα και όταν θα είμαι γριά, έτσι θα έχω μαλλιά του».Σε συνέντευξή της στο Dr. Phil το 2017, η O' Κόνορ αποκάλυψε τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο επέλεξε για πρώτη φορά το κοντό κούρεμα όταν μεγάλωνε στο Δουβλίνο.«Όταν ήμασταν παιδιά, η αδελφή μου είχε όμορφα κόκκινα μαλλιά, υπέροχα κόκκινα μαλλιά. Γι' αυτό τη ζήλευα», θυμάται.«Αλλά η μητέρα μου είχε στο μυαλό της ότι τα μαλλιά της αδελφής μου ήταν άσχημα, φρικτά και αηδιαστικά. Και άρχισε -όταν είχα μακριά μαλλιά- να μας συστήνει ως την όμορφη κόρη της και την άσχημη κόρη της. Και γι' αυτό έκοψα τα μαλλιά μου».Είχε πει ακόμα ότι θα ήταν «επικίνδυνο» να έχει μακριά μαλλιά και ένα πιο παραδοσιακά θηλυκό στιλ διότι: «Δεν ήθελα να με βιάσουν. Δεν ήθελα να με παρενοχλήσουν. Δεν ήθελα να ντύνομαι σαν κορίτσι. Δεν ήθελα να είμαι όμορφη».Η πιο ανδρόγυνη κόμμωση της Ο΄ Κόνορ δεν αγκαλιάστηκε από τα στελέχη της δισκογραφικής εταιρείας πριν από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, το The Lion and the Cobra το 1987.«Ήθελαν να μακρύνω τα μαλλιά μου, να φοράω κοντές φούστες και ψηλοτάκουνα και μακιγιάζ και να γράφω τραγούδια που δεν θα προκαλούσαν τίποτα», είχε πει στη Sun το 2022. «Δεν ήθελα κανέναν άντρα να μου λέει τι να κάνω ή ποια να είμαι».Έτσι, αντί να συμφωνήσει με την εταιρεία, η οποία ήθελε να την προωθήσει στην αγορά ως μια «γυναίκα με θηλυκότητα», η O' Κόνορ πήγε κατευθείαν σε έναν κουρέα και ξύρισε ό,τι είχε απομείνει από τις μπούκλες της.«Κοίταξαν το ξυρισμένο κεφάλι της Σινέντκαι είπαν: "Τώρα ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε"», είχε πει ο πρώτος της σύζυγος και συνεργάτης, Τζον Ρέινολντς, σε συνέντευξή του στο ίδιο μέσο.«Ήταν μια ισχυρή δήλωση από μια γυναίκα, που έλεγε: "Μην τα βάζετε μαζί μου!"».