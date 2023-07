Πέθανε η τραγουδίστρια Σινέντ Ο'Κόνορ σε ηλικία 56 ετών

28 years ago today, Sinéad O'Connor tore up a photograph of Pope John Paul II on Saturday Night Live. pic.twitter.com/GLIFsiaA7Z — Viktor’s RenaiSéance (@wondermann5) October 3, 2020

Έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, σε ηλικία 56 ετών, η διάσημη ιρλανδέζα τραγουδίστριαΕίχε κυκλοφορήσει 10 δίσκους και είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή με το «Nothing Compares 2 U».Το πρώτο άλμπουμ της, «The Lion and the Cobra», κυκλοφόρησε το 1987 και τρία χρόνια αργότερα το «I Do Not Want What I Haven't Got», το οποίο περιείχε το «Nothing Compares 2 U», μια διασκευή από κομμάτι του Prince.Δύο χρόνια μετά την παγκόσμια επιτυχία του τραγουδιού, η Ο'Κόνορ προχώρησε στην πιο αμφιλεγόμενη πράξη της καριέρας. Τον Οκτώβριο του 1992 έσκισε σε ζωντανή μετάδοση στο Saturday Night Live τη φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β', σοκάροντας το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τους Ιρλανδούς.Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια αποκλείστηκε ισοβίως από το NBC, ενώ λίγες εβδομάδες μετά την προβολή του SNL αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη σκηνή μιας συναυλίας προς τιμήν του Μπομπ Ντίλαν, μετά από έντονα γιουχαϊσματα.Εκείνη την εποχή η Κόνορ είχε πει ότι έσκισε τη φωτογραφία για να διαμαρτυρηθεί για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Οι νέες αποκαλύψεις της όμως δείχνουν ότι η ιστορία πηγαίνει αρκετά «βαθύτερα».Από εκείνο το σημείο άρχισε η πτώση και τα σοβαρά ζητήματα στην ψυχική της υγεία. Νοσηλεύτηκε σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα. Πραγματοποίησε αμφιλεγόμενες τηλεοπτικές και διαδικτυακές παρεμβάσεις, στις οποίες κατηγορούσε την οικογένειά της. Εξαφανίστηκε, εκφράστηκαν φόβοι για τη ζωή της και κατέληξε να ζει φτωχικά σε ένα μικρό ορεινό χωριό στην πατρίδα της, την Ιρλανδία.