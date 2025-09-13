EuroBasket 2025, Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια»

O Βασίλης Σπανούλης θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για την ήττα της Εθνικής στον ημιτελικό από την Τουρκία και παράλληλα εστίασε στο γεγονός ότι η ομάδα διεκδικεί αυτή τη στιγμή το χάλκινο μετάλλιο