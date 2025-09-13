EuroBasket 2025, Πέσιτς: «Έχει έρθει η στιγμή να βρεθεί ένας καινούργιος προπονητής για τη Σερβία»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς παραδέχτηκε σε συνέντευξή του πως στο EuroBasket 2025 ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, καθώς έχει έρθει η ώρα ώστε να βρεθεί ο διάδοχός του