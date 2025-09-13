EuroBasket 2025, Πέσιτς: «Έχει έρθει η στιγμή να βρεθεί ένας καινούργιος προπονητής για τη Σερβία»
EuroBasket 2025, Πέσιτς: «Έχει έρθει η στιγμή να βρεθεί ένας καινούργιος προπονητής για τη Σερβία»
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς παραδέχτηκε σε συνέντευξή του πως στο EuroBasket 2025 ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, καθώς έχει έρθει η ώρα ώστε να βρεθεί ο διάδοχός του
Η Σερβία έζησε μια απροσδόκητη αποτυχία στο EuroBasket 2025, καθώς αποκλείστηκε πρόωρα από τη φάση των «16» μετά την ήττα από τη Φινλανδία, παρά το γεγονός πως θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η ήττα αυτή πυροδότησε νέο γύρο συζητήσεων γύρω από την πορεία της ομάδας και κυρίως τον ρόλο του Σβέτισλαβ Πέσιτς.
Ο πολύπειρος προπονητής δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες και με δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι έφτασε η στιγμή να παραδώσει τη σκυτάλη. «Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της Σερβίας και να προπονώ τους καλύτερούς μας παίκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι νιώθει υπερήφανος που είχε την ευθύνη μιας από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.
Ο Πέσιτς επεσήμανε πως ο χρόνος πλέον έχει ωριμάσει για να αναλάβει ένας νέος τεχνικός, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο που χτίστηκε την προηγούμενη τετραετία. Παράλληλα, αποκάλυψε τη δέσμευσή του στον πρόεδρο Τσόβιτς να στηρίξει απόλυτα τη διαδικασία εύρεσης του επόμενου εκλέκτορα, υπογραμμίζοντας ότι όποιος κι αν είναι αυτός, θα έχει τη δική του στήριξη.
Οι δηλώσεις του Πέσιτς
«Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της Σερβίας και να προπονώ τους καλύτερούς μας παίκτες. Το να αναλάβω την ευθύνη και να παίρνω τις αποφάσεις να οδηγήσω την Εθνική ήταν μια μεγάλη πρόκληση.
Ωστόσο ο χρόνος έχει έρθει για να βρεθεί ένας καινούργιος προπονητής και να συνεχίσει αυτό που αρχίσαμε τα περασμένα χρόνια. Υποσχέθηκα στον πρόεδρο Τσόβιτς πως θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω στην επιλογή του νέου προπονητή. Όποιος και αν είναι αυτός, θα του δώσω την πλήρη στήριξη και βοήθειά μου».
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Ο πολύπειρος προπονητής δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες και με δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι έφτασε η στιγμή να παραδώσει τη σκυτάλη. «Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της Σερβίας και να προπονώ τους καλύτερούς μας παίκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι νιώθει υπερήφανος που είχε την ευθύνη μιας από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.
Ο Πέσιτς επεσήμανε πως ο χρόνος πλέον έχει ωριμάσει για να αναλάβει ένας νέος τεχνικός, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο που χτίστηκε την προηγούμενη τετραετία. Παράλληλα, αποκάλυψε τη δέσμευσή του στον πρόεδρο Τσόβιτς να στηρίξει απόλυτα τη διαδικασία εύρεσης του επόμενου εκλέκτορα, υπογραμμίζοντας ότι όποιος κι αν είναι αυτός, θα έχει τη δική του στήριξη.
Οι δηλώσεις του Πέσιτς
«Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της Σερβίας και να προπονώ τους καλύτερούς μας παίκτες. Το να αναλάβω την ευθύνη και να παίρνω τις αποφάσεις να οδηγήσω την Εθνική ήταν μια μεγάλη πρόκληση.
Ωστόσο ο χρόνος έχει έρθει για να βρεθεί ένας καινούργιος προπονητής και να συνεχίσει αυτό που αρχίσαμε τα περασμένα χρόνια. Υποσχέθηκα στον πρόεδρο Τσόβιτς πως θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω στην επιλογή του νέου προπονητή. Όποιος και αν είναι αυτός, θα του δώσω την πλήρη στήριξη και βοήθειά μου».
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα