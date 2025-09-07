Eurobasket 2025, Τζούροβιτς: Τραγωδία ο αποκλεισμός της Σερβίας, μεγάλες ευθύνες του Πέσιτς
Έξω από τα δόντια τα είπε ο επιτυχημένος Σέρβος τεχνικός
Η Σερβία για 2ο σερί Eurobasket έμεινε εκτός συνέχειας από τη φάση των 16. Το 2022 ήταν η Ιταλία και το 2025 η Φινλανδία που έκανε την έκπληξη.
Οι Σέρβοι του Γιόκιτς και των άλλων αστέρων γυρίζουν σπίτι τους και στο Βελιγράδι το... κράξιμο πάει σύννεφο.
Ο Βλάντο Τζούροβιτς, γνωστός Σέρβος προπονητής με σπουδαία θητεία στην Ελλάδα, δεν μάσησε τα λόγια του και έριξε ευθύνες και στον Πέσιτς.
«Υπάρχει μια βαθύτερη ανάλυση μπροστά μας. Πάντα φταίει ο προπονητής. Ξέρω ότι δεν με συμπαθεί, ούτε εγώ τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Συχνά βρισκόμασταν σε σύγκρουση μέσω των MME, αλλά δεν μπορεί τώρα να πει ότι δεν υπήρχε Μπογκντάνοβιτς. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, αν είναι 50% των παικτών, τότε και του Πέσιτς είναι 50%. Κανείς από την ομοσπονδία δεν φταίει, δεν μπορεί να πει ότι έχουμε κακό ιατρικό τιμ ή ρόστερ. Ποιος είμαι εγώ για να πω τι έπρεπε να είχε γίνει; Δεν υπάρχουν λόγια, είναι μια τραγωδία», ανέφερε ο Τζούροβιτς.
