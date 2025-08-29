Eurobasket 2025: «Πιο δυνατή ομάδα του ομίλου η Ελλάδα, δύσκολο να σταματήσεις τον Γιάννη» λέει ο Γκαλινάρι
Eurobasket 2025: «Πιο δυνατή ομάδα του ομίλου η Ελλάδα, δύσκολο να σταματήσεις τον Γιάννη» λέει ο Γκαλινάρι
Ο Ιταλός φόργουορντ ανέλυσε την ήττα από την Ελλάδα και επέλεξε τα φαβορί για το Eurobasket
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε νικηφόρα το EuroBasket 2025 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσφέρει μια ακόμη παράσταση κορυφαίου επιπέδου.
Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Λεμεσό, η «γαλανόλευκη» επιβλήθηκε με 75–66 της Ιταλίας, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να σταματά στους 31 πόντους (14/20 σουτ) και 7 ριμπάουντ. Για την Ιταλία, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νικολό Μέλι με 15 πόντους, ενώ τα βλέμματα στράφηκαν στον Ντανίλο Γκαλινάρι, ο οποίος συμμετέχει στο τελευταίο του EuroBasket.
Ο 37χρονος φόργουορντ παραδέχτηκε ότι το μαρκάρισμα του Γιάννη παραμένει το μεγαλύτερο «άλυτο παζλ» της Ευρώπης:
«Είναι πάντα δύσκολο να τον σταματήσεις. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Χρειάζεται 40 λεπτά έντασης και ενέργειας», τόνισε μετά το παιχνίδι.
«Δεν είναι μόνο ο Γιάννης»
Ο Γκαλινάρι στάθηκε και στο βάθος του ελληνικού ρόστερ, αναφέροντας τη συμβολή των Σλούκα, Τολιόπουλου και Θανάση Αντετοκούνμπο:
«Σίγουρα ο Γιάννης είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά έχουν και άλλους έμπειρους παίκτες, ειδικά σουτέρ. Πρέπει να δουλέψεις και μέσα και έξω από τη ρακέτα, γιατί μπορούν να σκοράρουν από παντού».
Ρεαλισμός και ψυχραιμία
Παρά την ήττα, ο Γκαλινάρι εμφανίστηκε ψύχραιμος:
«Στόχος μας είναι να περάσουμε τη φάση των ομίλων. Είναι μόνο το πρώτο ματς, ο δρόμος είναι μακρύς. Σε τέτοιες διοργανώσεις μπορείς να χάσεις το πρώτο και να κερδίσεις τα επόμενα – το έχουμε δει πολλές φορές».
Τα φαβορί του τουρνουά
Όταν ρωτήθηκε για τα φαβορί, ο «Γκάλο» έδωσε τον απαιτούμενο σεβασμό στην Ελλάδα, αλλά ανέδειξε και άλλες δυνάμεις:
«Η Ελλάδα είναι η πιο δυνατή ομάδα στον όμιλο, αλλά συνολικά στο τουρνουά υπάρχουν τρεις πολύ ισχυρές: Σερβία, Γερμανία και Γαλλία».
Το τελευταίο του EuroBasket
Η παρουσία του Γκαλινάρι στην ιταλική αποστολή είχε αμφισβητηθεί πριν το τουρνουά, όμως ο ίδιος και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζιανμάρκο Ποτζέκο ξεκαθάρισαν την κατάσταση:
«Ήμουν πάντα έτοιμος, μίλησα με τον κόουτς το καλοκαίρι και χαίρομαι που είμαι εδώ», είπε ο Ιταλός φόργουορντ, που πρόσφατα πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο Πουέρτο Ρίκο.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Λεμεσό, η «γαλανόλευκη» επιβλήθηκε με 75–66 της Ιταλίας, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να σταματά στους 31 πόντους (14/20 σουτ) και 7 ριμπάουντ. Για την Ιταλία, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νικολό Μέλι με 15 πόντους, ενώ τα βλέμματα στράφηκαν στον Ντανίλο Γκαλινάρι, ο οποίος συμμετέχει στο τελευταίο του EuroBasket.
Ο 37χρονος φόργουορντ παραδέχτηκε ότι το μαρκάρισμα του Γιάννη παραμένει το μεγαλύτερο «άλυτο παζλ» της Ευρώπης:
«Είναι πάντα δύσκολο να τον σταματήσεις. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Χρειάζεται 40 λεπτά έντασης και ενέργειας», τόνισε μετά το παιχνίδι.
«Δεν είναι μόνο ο Γιάννης»
Ο Γκαλινάρι στάθηκε και στο βάθος του ελληνικού ρόστερ, αναφέροντας τη συμβολή των Σλούκα, Τολιόπουλου και Θανάση Αντετοκούνμπο:
«Σίγουρα ο Γιάννης είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά έχουν και άλλους έμπειρους παίκτες, ειδικά σουτέρ. Πρέπει να δουλέψεις και μέσα και έξω από τη ρακέτα, γιατί μπορούν να σκοράρουν από παντού».
Ρεαλισμός και ψυχραιμία
Παρά την ήττα, ο Γκαλινάρι εμφανίστηκε ψύχραιμος:
«Στόχος μας είναι να περάσουμε τη φάση των ομίλων. Είναι μόνο το πρώτο ματς, ο δρόμος είναι μακρύς. Σε τέτοιες διοργανώσεις μπορείς να χάσεις το πρώτο και να κερδίσεις τα επόμενα – το έχουμε δει πολλές φορές».
Τα φαβορί του τουρνουά
Όταν ρωτήθηκε για τα φαβορί, ο «Γκάλο» έδωσε τον απαιτούμενο σεβασμό στην Ελλάδα, αλλά ανέδειξε και άλλες δυνάμεις:
«Η Ελλάδα είναι η πιο δυνατή ομάδα στον όμιλο, αλλά συνολικά στο τουρνουά υπάρχουν τρεις πολύ ισχυρές: Σερβία, Γερμανία και Γαλλία».
Το τελευταίο του EuroBasket
Η παρουσία του Γκαλινάρι στην ιταλική αποστολή είχε αμφισβητηθεί πριν το τουρνουά, όμως ο ίδιος και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζιανμάρκο Ποτζέκο ξεκαθάρισαν την κατάσταση:
«Ήμουν πάντα έτοιμος, μίλησα με τον κόουτς το καλοκαίρι και χαίρομαι που είμαι εδώ», είπε ο Ιταλός φόργουορντ, που πρόσφατα πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο Πουέρτο Ρίκο.
Ειδήσεις σήμερα:
Προκλητικός Φιντάν για Ελλάδα: Μας χρησιμοποιούν για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά προκύπτει δήλωση Δένδια - Η απάντηση της Αθήνας
H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της
Porsche στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα