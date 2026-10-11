Στο Φάληρο ο Εβάν Φουρνιέ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
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Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Στο Φάληρο ο Εβάν Φουρνιέ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στα επίσημα του «Γ. Καραϊσκακης» και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Στο Φάληρο ο Εβάν Φουρνιέ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και με τον κόσμο να δημιουργεί εκπληκτική ατμόσφαιρα. Στο φαληρικό γήπεδο πολλές φορές δίνουν το παρών και παίκτες της ομάδας μπάσκετ.

Σε αυτό το ματς στα επίσημα του γηπέδου βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία και κατηφόρισε στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι.

Παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχει η ομάδα μπάσκετ ο Γάλλος αστέρας βρέθηκε στο πλευρό των παικτών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μάλιστα όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο καταχειροκροτήθηκε.

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