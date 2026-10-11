Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στο Φάληρο ο Εβάν Φουρνιέ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Στο Φάληρο ο Εβάν Φουρνιέ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στα επίσημα του «Γ. Καραϊσκακης» και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού
Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και με τον κόσμο να δημιουργεί εκπληκτική ατμόσφαιρα. Στο φαληρικό γήπεδο πολλές φορές δίνουν το παρών και παίκτες της ομάδας μπάσκετ.
Σε αυτό το ματς στα επίσημα του γηπέδου βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία και κατηφόρισε στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι.
Παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχει η ομάδα μπάσκετ ο Γάλλος αστέρας βρέθηκε στο πλευρό των παικτών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μάλιστα όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο καταχειροκροτήθηκε.
Σε αυτό το ματς στα επίσημα του γηπέδου βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία και κατηφόρισε στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι.
Παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχει η ομάδα μπάσκετ ο Γάλλος αστέρας βρέθηκε στο πλευρό των παικτών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μάλιστα όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο καταχειροκροτήθηκε.
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