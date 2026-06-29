Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Τάισον για έναν ακόμη χρόνο
SPORTS
ΠΑΟΚ Τάισον

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Τάισον για έναν ακόμη χρόνο

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα φορά τα ασπρόμαυρα για μία ακόμη σεζόν

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Τάισον για έναν ακόμη χρόνο
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Επίσημη ανακοίνωση ακόμη δεν έχει προκύψει, αλλά από το βράδυ της Κυριακής ο Τάισον είχε φροντίσει να στείλει το μήνυμα του στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Ποζάροντας με την επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ο Βραζιάνος έγραψε για το δικό του Last Dance και σήμερα προκύπτει και από τον Δικέφαλο η συμφωνία των δύο πλευρών για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται στην Τούμπα εδώ και 3,5 χρόνια έχοντας 159 συμμετοχές, 23 γκολ και 29 ασίστ και φυσικά το γκολ που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ κανείς είναι αυτό που πέτυχε στο Κλεάνθης Βικελίδης χαρίζοντας τη νίκη με 2-1 επί του Άρη και το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ.

Ο Τάισον αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ και μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρεθεί στην Τούμπα για να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.



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