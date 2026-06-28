Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Νότια Αφρική - Καναδάς και AegeanBall Festival στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Νότια Αφρική - Καναδάς και AegeanBall Festival στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας
Κυριακή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις υπόλοιπες μέρες, καθώς η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου τελείωσε και ξεκινάει η φάση των «32», η οποία θα έχει σαφώς λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με πριν.
Η δράση λοιπόν περιορίζεται σε ένα μόνο παιχνίδι, με τη Νότια Αφρική να έρχεται αντιμέτωπη με τον Καναδά, με στόχο μία θέση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Νωρίτερα στις 19:00 (ΕΡΤ1) θα ξεκινήσει η Diamond League στο Παρίσι και στις 19:30 (Mega News) θα διεξαχθεί το3ο PIRAEUS STREET LONG JUMP. Τέλος στις 21:00 (Cosmote Sport 4) θα ξεκινήσει η 2η ημέρα του Stoiximan AegeanBall Festival.
- 3ο PIRAEUS STREET LONG JUMP (19:30, MEGA News)
- Stoiximan AegeanBall Festival 2η ημέρα (21:00, Cosmote Sport 4)
- Νότια Αφρική - Καναδάς (22:00, ΕΡΤ2)
Η δράση λοιπόν περιορίζεται σε ένα μόνο παιχνίδι, με τη Νότια Αφρική να έρχεται αντιμέτωπη με τον Καναδά, με στόχο μία θέση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Νωρίτερα στις 19:00 (ΕΡΤ1) θα ξεκινήσει η Diamond League στο Παρίσι και στις 19:30 (Mega News) θα διεξαχθεί το3ο PIRAEUS STREET LONG JUMP. Τέλος στις 21:00 (Cosmote Sport 4) θα ξεκινήσει η 2η ημέρα του Stoiximan AegeanBall Festival.
Οι μεταδόσεις της ημέρας- IAAF Diamond League Παρίσι (19:00, ΕΡΤ1)
- 3ο PIRAEUS STREET LONG JUMP (19:30, MEGA News)
- Stoiximan AegeanBall Festival 2η ημέρα (21:00, Cosmote Sport 4)
- Νότια Αφρική - Καναδάς (22:00, ΕΡΤ2)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα