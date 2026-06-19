«Να αποσυρθεί, είναι εγωιστής»: Εμφύλιος στην εθνική Πορτογαλίας
SPORTS

«Να αποσυρθεί, είναι εγωιστής»: Εμφύλιος στην εθνική Πορτογαλίας

Πολλά σχόλια έχει φέρει, η εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Να αποσυρθεί, είναι εγωιστής»: Εμφύλιος στην εθνική Πορτογαλίας
Ένα σχόλιο κάτω από ανάρτηση της Μανταλένα Αραγκάο ήταν αρκετό για να προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με τη σύντροφο του Ζοάο Νέβες να γίνεται θέμα συζήτησης τις τελευταίες ώρες.

Η νεαρή ηθοποιός είχε δημοσίευσε στις 6 Απριλίου μία κοινή φωτογραφία με τον Πορτογάλο μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν από το «Parc des Princes», συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια από φίλους της γαλλικής ομάδας και όχι μόνο.

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