Το «φατούρο» των παικτών του Παναθηναϊκού στον Σορτς μετά τη φοβερή του εμφάνιση κόντρα στη Μονακό, βίντεο
Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 21 πόντους με 9/13 εντός παιδιάς (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ. 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 24 βαθμούς στην αξιολόγηση

Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό, με τον Τι Τζέι Σορτς να αποτελεί τον κορυφαίο της ομάδας του Έργκιν Άταμαν.

Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 21 πόντους με 9/13 εντός παιδιάς (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ. 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 24 βαθμούς στην αξιολόγηση με τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα να τον... επιβραβεύουν με ένα παραδοσιακό «φατούρο». 

Ο Εργκίν Αταμάν εντωμεταξύ προχώρησε και σε μία συμβολική κίνηση για να τον επιβραβεύσει. 

Συγκεκριμένα στα 6'' πριν το τέλος, ο Έργκιν Άταμαν έσπευσε να τον κάνει αλλαγή, προκειμένου ο Σορτς να πάρει το χειροκρότημα που του άξιζε, με τον Τούρκο κόουτς μάλιστα να τον χειροκροτεί κι εκείνος.

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

