Το «φατούρο» των παικτών του Παναθηναϊκού στον Σορτς μετά τη φοβερή του εμφάνιση κόντρα στη Μονακό, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό, με τον Τι Τζέι Σορτς να αποτελεί τον κορυφαίο της ομάδας του Έργκιν Άταμαν.
Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 21 πόντους με 9/13 εντός παιδιάς (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ. 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 24 βαθμούς στην αξιολόγηση με τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα να τον... επιβραβεύουν με ένα παραδοσιακό «φατούρο».
Ο Εργκίν Αταμάν εντωμεταξύ προχώρησε και σε μία συμβολική κίνηση για να τον επιβραβεύσει.
Συγκεκριμένα στα 6'' πριν το τέλος, ο Έργκιν Άταμαν έσπευσε να τον κάνει αλλαγή, προκειμένου ο Σορτς να πάρει το χειροκρότημα που του άξιζε, με τον Τούρκο κόουτς μάλιστα να τον χειροκροτεί κι εκείνος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα