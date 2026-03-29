World Aquatics Artistic Swimming World Cup: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Γυναικών στο Τεχνικό Ομαδικό

Μια σπουδαία διάκριση για τα ελληνικά χρώματα επιφύλασσε η δεύτερη μέρα του World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - Stop 2, στο Παρίσι, το Σάββατο.Η Εθνική μας ομάδα, με μια εκπληκτική εμφάνιση στον απευθείας τελικό του Τεχνικού Ομαδικού, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Εκτέλεσε θαυμάσια το πρόγραμμά της και βαθμολογήθηκε με 274,7751 βαθμούς, που την κατέταξανΤην ομάδα αποτελούσαν η Θάλεια Δαμπάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Ζωή Καράγγελου, η Ισμήνη-Μαρία Καραβασίλη, η Σοφία-Ευαγγελία Μαλκογεώργου, η Βασιλική Θάνου, η Δανάη Τσαπραλή και η Γεωργία-Μυρτώ Ζαγκανά (αναπλ. Αθηνά Καμαρινοπούλου, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης).Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν, ως ανεξάρτητη ομάδα NAB (301,1766 β.) και το ασημένιο οι Ιταλίδες (277,6866 β.).Οι ελληνικές συμμετοχές ολοκληρώνονται αύριο Κυριακή (29/3) τελευταία ημέρα των αγώνων, με τον Στυλιανό Κουκουσέλη - Φούσκη στον Ελεύθερο Σόλο Ανδρών.