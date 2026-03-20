Ντένις Ρόντμαν: Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας θα μπει στο WWE Hall of Fame
O Ντένις Ρόντμαν εισήλθε στο Hall Of Fame του μπάσκετ το 2011 και ετοιμάζεται να κάνει είσοδο και στο πάνθεον της επαγγελματικής πάλης

Στο WWE Hall Of Fame θα εισέλθει τις επόμενες ημέρες ο Ντένις Ρόντμαν. 

Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ του το ESPN για τον σταρ του NBA ο οποίος μπήκε στο Hall Of Fame του μπάσκετ το 2011. 

Ο πέντε φορές πρωταθλητής NBA με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και τους Σικάγο Μπουλς, έχει μια καριέρα τεσσάρων αγώνων στην επαγγελματική πάλη, με τρεις από αυτούς να είναι στο WCW.

Έκανε το ντεμπούτο του στο WCW το 1997 και ήταν γνωστό ότι δεν προπονήθηκε κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA του 1998 για να εμφανιστεί στο "WCW Monday Nitro", όπου οργάνωσε έναν αγώνα tag team στον οποίο συνεργάστηκε με τον Χαλκ Χόγκαν για να αντιμετωπίσουν τους Ντάιαμοντ Ντάλας Πέιτζ και Καρλ Μαλόουν.



Μάλιστα οι Σικάγο Μπουλς τον είχαν τιμωρήσει με πρόστιμο 20.000 δολαρίων! 
Στο Hall Of Fame είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ.  Άλλες προσωπικότητες του αθλητισμού που είναι στο  Hall of Fame του WWE είναι οι Πιτ Ρόουζ, Μάικ Τάισον, Μπομπ Ούκερ, Γουίλιαμ «Το Ψυγείο» Πέρι, Μίστερ Τ και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ .

Η τελετή απονομής του Hall of Fame θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου στο Λας Βέγκας, στο πλαίσιο του Σαββατοκύριακου WrestleMania.
Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

