Μάικλ Τζόρνταν και Βραζιλία ένωσαν τις δυνάμεις τους για την επιστροφή της Σελεσάο στην κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Αντώνης Πατσούρας
Η Nike και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα της Σελεσάο η οποία θα κάνει... ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. 

Φυσικά η Nike δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά για πρώτη φορά θα δούμε την σειρά Air Jordan στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. 

Στόχος είναι η Σελεσάο να κατακτήσει το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, και το πρώτο μετά από το 2002. 





Η Βραζιλία έγινε η πρώτη ποδοσφαιρική ομοσπονδία που συνεργάζεται με την Jordan της Nike. Ο πρώτος σύλλογος ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν το 2018 η οποία είχε παρουσιάσει φανέλες με το... άρωμα του Μάικλ Τζόρνταν. 

Η εκτός έδρας φανέλα της Βραζιλίας για το 2026 εμπνέεται από τον δηλητηριώδη βάτραχο του Αμαζονίου, ένα μικροσκοπικό αμφίβιο που φημίζεται για τα έντονα σημάδια και τις εξαιρετικά τοξικές εκκρίσεις του.

Η σκούρα μπλε και μαύρη βάση της φανέλας έχει σκοπό να μιμηθεί τις διάφορες κηλίδες, ρίγες και ζώνες που βρίσκονται στο δέρμα του δηλητηριώδους βατράχου, με το περίγραμμα υψηλής αντίθεσης να σημειώνεται στη συνέχεια σε κίτρινο κρέμας και τιρκουάζ. Το γραφικό που χρησιμοποιείται είναι μια ενημερωμένη έκδοση του διάσημου μοτίβου του Jordan που η μάρκα χρησιμοποιεί για να διακοσμήσει τα αθλητικά παπούτσια μπάσκετ της από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Μέσα στο γιακά, έχει τοποθετηθεί ένα έμβλημα με τη φράση "Vai Brasil" ("Go Brazil").


Το  «Jumpman» σήμα κατατεθέν του Μάικλ Τζόρνταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη φανέλα της Βραζιλίας. Η φανέλα θα φορεθεί από την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι στον φιλικό αγώνα εναντίον της Γαλλίας στις 26 Μαρτίου.

«Όταν ο Jumpman εμφανίζεται δίπλα στα χρώματά μας, δείχνει στον κόσμο τη δημιουργικότητα, το πάθος και την ενέργεια που κάνουν τη Βραζιλία τόσο ξεχωριστή. Αυτό εμπνέει τη νέα γενιά να παίζει με στυλ, ελευθερία και υπερηφάνεια κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο» ο Βινίσιους. 

Σταρ όπως ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Ζούνιορ, ο αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρκίνιος, και το ανερχόμενο αστέρι Εστεβάο της Τσέλσι ήταν μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στην παρουσίαση. 

Τον ρόλο του μοντέλου έπαιξε και ο Ροναλντίνιο.

Η Βραζιλία είναι στον ίδιο όμιλο με το Μαρόκο, την Αϊτή και την Σκωτία.
