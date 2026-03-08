Η φανέλα της ΑΕΚ ψηφίστηκε ως η ομορφότερη στην ιστορία του Basketball Champions League

Η FIBA ψήφισε τη φετινή φανέλα της Ένωσης ως την καλύτερη στην ιστορία του θεσμού, ενώ στον τελικό κοντραρίστηκε με αυτήν της Γαλατά