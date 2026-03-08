Η φανέλα της ΑΕΚ ψηφίστηκε ως η ομορφότερη στην ιστορία του Basketball Champions League

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Η FIBA ψήφισε τη φετινή φανέλα της Ένωσης ως την καλύτερη στην ιστορία του θεσμού, ενώ στον τελικό κοντραρίστηκε με αυτήν της Γαλατά
Η ΑΕΚ έχει την πιο όμορφη φανέλα σύμφωνα με το Basketball Champions League.
Συγκεκριμένα φέτος η διοργάνωση συμπληρώνει τα 10 χρόνια ζωής και αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στους οπαδούς να ψηφίσουν για την καλύτερη εμφάνιση που έχει φορεθεί ποτέ.
Η φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ αναδείχθηκε η πιο όμορφη από τους οπαδούς, κερδίζοντας στον «τελικό» της φετινής της Γαλατάσαραϊ, της φετινής της Άλμπα, αλλά και της Μιπλμπάο του 2023.
💛🖤 @aekbcgr 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ is 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗕𝗘𝗔𝗨𝗧𝗜𝗙𝗨𝗟 𝗝𝗘𝗥𝗦𝗘𝗬 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗖𝗟 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 ✨— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 8, 2026
Thanks for voting 🫶#BasketballCL | #SeasonX pic.twitter.com/zxPCc6xuuI
