Η φανέλα της ΑΕΚ ψηφίστηκε ως η ομορφότερη στην ιστορία του Basketball Champions League
SPORTS
AEK Φανέλα Basketball Champions League Γαλατάσαραϊ

Η φανέλα της ΑΕΚ ψηφίστηκε ως η ομορφότερη στην ιστορία του Basketball Champions League

Η FIBA ψήφισε τη φετινή φανέλα της Ένωσης ως την καλύτερη στην ιστορία του θεσμού, ενώ στον τελικό κοντραρίστηκε με αυτήν της Γαλατά

Η φανέλα της ΑΕΚ ψηφίστηκε ως η ομορφότερη στην ιστορία του Basketball Champions League
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ΑΕΚ έχει την πιο όμορφη φανέλα σύμφωνα με το Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα φέτος η διοργάνωση συμπληρώνει τα 10 χρόνια ζωής και αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στους οπαδούς να ψηφίσουν για την καλύτερη εμφάνιση που έχει φορεθεί ποτέ.

Η φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ αναδείχθηκε η πιο όμορφη από τους οπαδούς, κερδίζοντας στον «τελικό» της φετινής της Γαλατάσαραϊ, της φετινής της Άλμπα, αλλά και της Μιπλμπάο του 2023.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης