Εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, Σαουθάμπτον και Πορτ Βέιλ απέκλεισαν Φούλαμ και Σάντερλαντ, η Τζένοα 2-1 την Ρόμα, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Λιντς καθάρισε εύκολα την Νόριτς με 3-0, ήττα για την Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό, η Βέρντερ 4-1 την Ουνιόν στο Βερολίνο

Εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, Σαουθάμπτον και Πορτ Βέιλ απέκλεισαν Φούλαμ και Σάντερλαντ, η Τζένοα 2-1 την Ρόμα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Φουλ στις εκπλήξεις η σημερινή μέρα στο FA Cup αφού είχαμε δύο αποκλεισμούς ομάδων της Premier League από αντίστοιχες μικρότερων κατηγοριών.

Αρχικά η Φούλαμ ηττήθηκε στην έδρα της από τη Σαουθάμπτον και αποχαιρέτησε τον θεσμό, ενώ λίγο αργότερα η Πορτ Βέιλ απέκλεισε την Σάντερλαντ με 1-0.

Η Λιντς είχε εύκολο απόγευμα στο «Έλαντ Ρόουντ», επικράτησε 3-0 της Νόριτς και προκρίθηκε στους «8».

Στη La Liga η Σεβίλλη έχασε την ευκαιρία να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη, έμεινε στο 1-1 με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

H προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Μπέτις ηττήθηκε 2-0 από την Χετάφε στην Μαδρίτη, ενώ η Βιγιαρεάλ επικράτησε της Έλτσε με 2-1.

Στη Bundesliga η Βέρντερ πανηγύρισε μεγάλο διπλό μέσα στο Βερολίνο, 4-1 την Ουνιόν, ενώ Ζανκτ Πάουλι και Άιντραχτ έμειναν στο 1-1 στο Βορά της Γερμανίας.

Στη Serie A η Ρόμα έχασε έδαφος στη μάχη για την 4αδα, αφού ηττήθηκε 2-1 από την Τζένοα. Φιορεντίνα και Πάρμα έμειναν στη λευκή ισοπαλία, ενώ η Μπολόνια υπέστη ήττα σοκ από τον εντός έδρας από την Βερόνα με 2-1.


FA Cup (φάση των «16»)

Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3

Wolverhampton Wanderers v Liverpool | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26
Κλείσιμο

Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2

Mansfield Town v Arsenal | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4

Wrexham AFC v Chelsea | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Newcastle United v Manchester City | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Φούλαμ-Σαουθάμπτον 0-1

Fulham v Southampton | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 1-0

Port Vale v Sunderland | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Λιντς-Νόριτς 3-0

Leeds United v Norwich City | Key Moments | Fifth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 9/3



La Liga (27η αγωνιστική)

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (25' Ιγκλέσιας - 11' Τσουαμενί, 90'+4' Βαλβέρδε)

CELTA 1 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2 (89' Μπάρχα, 90'+ Μπούντιμιρ-35', 61' Μουρίκι)

CA OSASUNA 2 - 2 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1 (50' Εσπι-90'+ Ρόκα)

LEVANTE UD 1 - 1 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ  3-2 (5' Σόρλοτ, 67',81' Γκονζάλες - 9' Σολέρ, 68' Οϊαρθάμπαλ)

ATLÉTICO DE MADRID 3 - 2 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 0-1 (68' Γιαμάλ)

ATHLETIC CLUB 0 - 1 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Έλτσε 2-1 (31' Μπιουκάναν, 41' Μουρίνο-83' Σίλβα)

VILLARREAL CF 2 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Χετάφε-Μπέτις 2-0 (28' Φεμένια, 45' Σατριάνο)

GETAFE CF 2 - 0 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 ( 13' Άνταμς - 50' Πάτσα)

SEVILLA FC 1 - 1 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Αλαβές 3-2

VALENCIA CF 3 - 2 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Εσπανιόλ-Οβιέδο 9/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 67
Ρεάλ Μαδρίτης 63
Ατλέτικο Μαδρίτης 54
Βιγιαρεάλ 54
Μπέτις 43
Θέλτα 40
Εσπανιόλ 36 -26αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Χετάφε 35
Οσασούνα 34
Βαλένθια 32
Ράγιο Βαγεκάνο 31
Σεβίλλη 31
Τζιρόνα 31
Αλαβές 27
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 25
Λεβάντε 22
Οβιέδο 17 -26αγ.



Bundesliga (25η αγωνιστική)

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1 (33' Ντίαζ, 45'+1' Λάιμερ, 57' πέν. Μουσιάλα, 79' Τζάκσον - 89' Μόχια)

No Kane, No Problem: BAYERN MARCH ON | FC BAYERN - BORUSSIA M'GLADBACH | MD 25 – Bundesliga

Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν 3-3 (34' Γκρίφο, 43' Σουζούκι, 86' Γκίντερ-37' Κοφανέ, 45'+ Γκριμάλντο, 52' Τεριέ)

Massive Point At Home Secured! | SC FREIBURG - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | MD 25 – Bundesliga

Μάιντς-Στουτγκάρδη 2-2 (39' Λι, 90' Ντα Κόστα-76' Ντεμίροβιτς, 77' Ούνταβ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λειψία-Άουγκσμπουργκ 2-1 (76' Ντιομαντέ, 90'+ αυτ. Τσάβες-39' Φελχάουερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο 1-2 (22' πεν. Ερικσεν-33' Βούσκοβιτς, 58' Ντομπέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Χοφενχάιμ 2-4 (63', 84' Κέρμπερ-26', 45' Πράας, 49' Ασλάνι, 78' Λεμπερλέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κολονία-Ντόρτμουντ 1-2 (88' Καμίνσκι - 16' Γκιρασί, 60' Μπέιερ) 

Guirassy & Beier Score At Close Win! | 1. FC KÖLN - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Bundesliga

Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0 

ST. PAULI - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | Matchday 25 – Bundesliga 2025/26

Ουνιόν Βερολίνου - Βέρντερ Βρέμης 1-4 (18' Κον - 31' Ντέμαν, 36' Στάγκε, 66' Γκρουλ, 81' Σόβιτς)

Bremen Leaves Relegation Zone! | UNION BERLIN - WERDER BREMEN | Highlights | Bundesliga


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 66
Ντόρτμουντ 55
Χοφενχάιμ 49
Στουτγκάρδη 47
Λειψία 47
Λεβερκούζεν 44
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 35
Φράιμπουργκ 34
Άουγκσμπουργκ 31
Αμβούργο 29
Ουνιόν Βερολίνου 28
Γκλάντμπαχ 25
Βέρντερ Βρέμης 25
Κολωνία 24 
Μάιντς 24
Ζανκτ Πάουλι 24
Βόλφσμπουργκ 20
Χαϊντενχάιμ 14



Serie A (28η αγωνιστική)

Νάπολι-Τορίνο 2-1 (7' Άλισον Σάντος, 68' Έλμας - 87' Κασαντέι)

NAPOLI-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | Napoli Edge Past Resilient Torino | SERIE A 2025/26

Κάλιαρι-Κόμο 1-2 (56' Εσπόζιτο-14' Μπατούρινα, 76' Ντα Κούνια)

CAGLIARI-COMO | HIGHLIGHTS | Da Cunha The Hero For Como! | Serie A 2025/26

Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2 (75' 79' Σκαμάκα - 40' Κρίστενσεν, 55' Ντέιβις)

ATALANTA-UDINESE 2-2 | HIGHLIGHTS | Scamacca Brace Saves Atalanta | Serie A 2025/26

Γιουβέντους-Πίζα 4-0 (54' Καμπιάσο, 65' Τιράμ, 75' Γιλντίζ, 90'+3 Μπογκά)

JUVENTUS-PISA 4-0 | HIGHLIGHTS | Juventus Firing On All Cylinders | Serie A 2025/26

Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1 (22' Πιερότι, 38' πεν. Στούλιτς-47' Μπονατσόλι)

LECCE-CREMONESE | HIGHLIGHTS | Tough Fight At The Bottom | Serie A 2025/26

Μπολόνια-Βερόνα 1-2 (49' Ρόου-53' Φρέσε, 57' Μπόουϊ)

BOLOGNA-VERONA 1-2 | HIGHLIGHTS | Bowie Leads Amazing Verona Comeback | Serie A 2025/26

Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0

FIORENTINA-PARMA | HIGHLIGHTS | Points Shared in Florence | Serie A 2025/26

Τζένοα-Ρόμα 2-1 (52' πέν. Μεσάιας, 80' Βιτίνια - 55' Ντικά)

GENOA-ROMA 2-1 | HIGHLIGHTS | De Rossi Stuns Roma | Serie A 2025/26

Μίλαν-Ίντερ 1-0 (35' Εστουπινιάν)

MILAN-INTER 1-0 | HIGHLIGHTS | Estupinan Seals Derby Gory For Milan | Serie A 2025/26


Λάτσιο-Σασουόλο 9/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Ίντερ 67
Μίλαν 60
Νάπολι 56
Ρόμα 51
Κόμο 51
Γιουβέντους 50
Αταλάντα 46
Μπολόνια 39
Σασουόλο 38 -27αγ.
Ουντινέζε 36
Λάτσιο 34 -27αγ.
Πάρμα 34
Τζένοα 30
Κάλιαρι 30
Τορίνο 30
Λέτσε 27
Φιορεντίνα 25
Κρεμονέζε 24
Βερόνα 18
Πίζα 15
