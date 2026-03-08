Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, Σαουθάμπτον και Πορτ Βέιλ απέκλεισαν Φούλαμ και Σάντερλαντ, η Τζένοα 2-1 την Ρόμα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Λιντς καθάρισε εύκολα την Νόριτς με 3-0, ήττα για την Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό, η Βέρντερ 4-1 την Ουνιόν στο Βερολίνο
Φουλ στις εκπλήξεις η σημερινή μέρα στο FA Cup αφού είχαμε δύο αποκλεισμούς ομάδων της Premier League από αντίστοιχες μικρότερων κατηγοριών.
Αρχικά η Φούλαμ ηττήθηκε στην έδρα της από τη Σαουθάμπτον και αποχαιρέτησε τον θεσμό, ενώ λίγο αργότερα η Πορτ Βέιλ απέκλεισε την Σάντερλαντ με 1-0.
Η Λιντς είχε εύκολο απόγευμα στο «Έλαντ Ρόουντ», επικράτησε 3-0 της Νόριτς και προκρίθηκε στους «8».
Στη La Liga η Σεβίλλη έχασε την ευκαιρία να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη, έμεινε στο 1-1 με την Ράγιο Βαγιεκάνο.
H προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Μπέτις ηττήθηκε 2-0 από την Χετάφε στην Μαδρίτη, ενώ η Βιγιαρεάλ επικράτησε της Έλτσε με 2-1.
Στη Bundesliga η Βέρντερ πανηγύρισε μεγάλο διπλό μέσα στο Βερολίνο, 4-1 την Ουνιόν, ενώ Ζανκτ Πάουλι και Άιντραχτ έμειναν στο 1-1 στο Βορά της Γερμανίας.
Στη Serie A η Ρόμα έχασε έδαφος στη μάχη για την 4αδα, αφού ηττήθηκε 2-1 από την Τζένοα. Φιορεντίνα και Πάρμα έμειναν στη λευκή ισοπαλία, ενώ η Μπολόνια υπέστη ήττα σοκ από τον εντός έδρας από την Βερόνα με 2-1.
FA Cup (φάση των «16»)
Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3
Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2
Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Φούλαμ-Σαουθάμπτον 0-1
Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 1-0
Λιντς-Νόριτς 3-0
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 9/3
La Liga (27η αγωνιστική)
Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (25' Ιγκλέσιας - 11' Τσουαμενί, 90'+4' Βαλβέρδε)
Οσασούνα-Μαγιόρκα 2-2 (89' Μπάρχα, 90'+ Μπούντιμιρ-35', 61' Μουρίκι)
Λεβάντε-Τζιρόνα 1-1 (50' Εσπι-90'+ Ρόκα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 3-2 (5' Σόρλοτ, 67',81' Γκονζάλες - 9' Σολέρ, 68' Οϊαρθάμπαλ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 0-1 (68' Γιαμάλ)
Βιγιαρεάλ-Έλτσε 2-1 (31' Μπιουκάναν, 41' Μουρίνο-83' Σίλβα)
Χετάφε-Μπέτις 2-0 (28' Φεμένια, 45' Σατριάνο)
Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 ( 13' Άνταμς - 50' Πάτσα)
Βαλένθια-Αλαβές 3-2
Εσπανιόλ-Οβιέδο 9/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 67
Ρεάλ Μαδρίτης 63
Ατλέτικο Μαδρίτης 54
Βιγιαρεάλ 54
Μπέτις 43
Θέλτα 40
Εσπανιόλ 36 -26αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Χετάφε 35
Οσασούνα 34
Βαλένθια 32
Ράγιο Βαγεκάνο 31
Σεβίλλη 31
Τζιρόνα 31
Αλαβές 27
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 25
Λεβάντε 22
Οβιέδο 17 -26αγ.
Bundesliga (25η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1 (33' Ντίαζ, 45'+1' Λάιμερ, 57' πέν. Μουσιάλα, 79' Τζάκσον - 89' Μόχια)
Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν 3-3 (34' Γκρίφο, 43' Σουζούκι, 86' Γκίντερ-37' Κοφανέ, 45'+ Γκριμάλντο, 52' Τεριέ)
Μάιντς-Στουτγκάρδη 2-2 (39' Λι, 90' Ντα Κόστα-76' Ντεμίροβιτς, 77' Ούνταβ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Άουγκσμπουργκ 2-1 (76' Ντιομαντέ, 90'+ αυτ. Τσάβες-39' Φελχάουερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο 1-2 (22' πεν. Ερικσεν-33' Βούσκοβιτς, 58' Ντομπέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Χοφενχάιμ 2-4 (63', 84' Κέρμπερ-26', 45' Πράας, 49' Ασλάνι, 78' Λεμπερλέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολονία-Ντόρτμουντ 1-2 (88' Καμίνσκι - 16' Γκιρασί, 60' Μπέιερ)
Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Ουνιόν Βερολίνου - Βέρντερ Βρέμης 1-4 (18' Κον - 31' Ντέμαν, 36' Στάγκε, 66' Γκρουλ, 81' Σόβιτς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 66
Ντόρτμουντ 55
Χοφενχάιμ 49
Στουτγκάρδη 47
Λειψία 47
Λεβερκούζεν 44
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 35
Φράιμπουργκ 34
Άουγκσμπουργκ 31
Αμβούργο 29
Ουνιόν Βερολίνου 28
Γκλάντμπαχ 25
Βέρντερ Βρέμης 25
Κολωνία 24
Μάιντς 24
Ζανκτ Πάουλι 24
Βόλφσμπουργκ 20
Χαϊντενχάιμ 14
Serie A (28η αγωνιστική)
Νάπολι-Τορίνο 2-1 (7' Άλισον Σάντος, 68' Έλμας - 87' Κασαντέι)
Κάλιαρι-Κόμο 1-2 (56' Εσπόζιτο-14' Μπατούρινα, 76' Ντα Κούνια)
Αταλάντα-Ουντινέζε 2-2 (75' 79' Σκαμάκα - 40' Κρίστενσεν, 55' Ντέιβις)
Γιουβέντους-Πίζα 4-0 (54' Καμπιάσο, 65' Τιράμ, 75' Γιλντίζ, 90'+3 Μπογκά)
Λέτσε-Κρεμονέζε 2-1 (22' Πιερότι, 38' πεν. Στούλιτς-47' Μπονατσόλι)
Μπολόνια-Βερόνα 1-2 (49' Ρόου-53' Φρέσε, 57' Μπόουϊ)
Φιορεντίνα-Πάρμα 0-0
Τζένοα-Ρόμα 2-1 (52' πέν. Μεσάιας, 80' Βιτίνια - 55' Ντικά)
Μίλαν-Ίντερ 1-0 (35' Εστουπινιάν)
Λάτσιο-Σασουόλο 9/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Ίντερ 67
Μίλαν 60
Νάπολι 56
Ρόμα 51
Κόμο 51
Γιουβέντους 50
Αταλάντα 46
Μπολόνια 39
Σασουόλο 38 -27αγ.
Ουντινέζε 36
Λάτσιο 34 -27αγ.
Πάρμα 34
Τζένοα 30
Κάλιαρι 30
Τορίνο 30
Λέτσε 27
Φιορεντίνα 25
Κρεμονέζε 24
Βερόνα 18
Πίζα 15
