Ποιος είναι ο Τζον Πουλακίδας που έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Μάβερικς

Το καλοκαίρι του 2025 αγωνίστηκε με τους Κλίπερς στο Summer League χωρίς να καταφέρει τελικά να επιλεχθεί στο Draft.Ο 22χρονος περιφερειακός δεν κατάφερε να πείσει τους Κλίπερς ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ και αγωνίστηκε στη θυγατρική τους, με την οποία την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 12.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 35 παιχνίδια.Μάλιστα είναι κάτοχος του ρεκόρ με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα παιχνίδι για τους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς, με τα 10 που είχε σκοράρει απέναντι στους Σάουθ Μπέι Λέικερς.Οι Ντάλας Μάβερικς αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία, προσφέροντάς του two-way συμβόλαιο.Αμέσως έκανε το ντεμπούτο του στο NBA κόντρα στους Χόρνετς, μετρώντας 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 14’28” συμμετοχής.Η περιπέτειά του με τη νέα του ομάδα μόλις ξεκίνησε και μένει να φανεί κατά πόσο θα μπορέσει να καθιερωθεί στην λίγκα και να κάνει καριέρα στο NBA.Η στιγμή πάντως της πρώτης παρουσίας του στα παρκέ του NBA θα του μείνει σίγουρα ανεξίτηλα χαραγμένη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ηττήθηκε με βαρύ σκορ στην πρώτη συμμετοχή του στη λίγκα.