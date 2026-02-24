Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Γιούτα Τζαζ: Άσχημος τραυματισμός για τον Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ, γύρισε το γόνατό του σε αιφνιδιασμό, δείτε βίντεο
Ο τραυματισμός σημειώθηκε στον αγώνα Γιούτα Τζαζ-Χιούστον Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης
Από τον σοβαρό τραυματισμό του Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ των Γιούτα Τζαζ σημαδεύτηκε ο αγώνας των «μορμόνων» κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.
Ο νεαρός φόργουορντ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου δωδεκάλεπτου του αγώνα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ο τραυματισμός σημειώθηκε μετά από σύγκρουση του Γουίλιαμς με τον Τάρι Ίζον τον Ρόκετς ενώ η ομάδα του Χιούστον έβγαζε αιφνιδιασμό.
Μετά τον τραυματισμό του, ο Γουίλιαμς επέστρεψε στα αποδυτήρια και δεν εμφανίστηκε ξανά στο γήπεδο.
Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής φύση του τραυματισμού του, αλλά τα πλάνα δείχνουν ότι πιθανότατα υπέστη ζημιά που θα τον κρατήσει εκτός παρκέ για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Vince Williams Jr. suffered a NASTY knee injury on this fastbreak pic.twitter.com/showdQAG2I— Hater Report (@HaterReport) February 24, 2026
