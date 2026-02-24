Γιούτα Τζαζ: Άσχημος τραυματισμός για τον Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ, γύρισε το γόνατό του σε αιφνιδιασμό, δείτε βίντεο
SPORTS
Τραυματισμός Γιούτα Τζαζ Χιούστον Ρόκετς Γόνατο

Γιούτα Τζαζ: Άσχημος τραυματισμός για τον Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ, γύρισε το γόνατό του σε αιφνιδιασμό, δείτε βίντεο

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στον αγώνα Γιούτα Τζαζ-Χιούστον Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης

Γιούτα Τζαζ: Άσχημος τραυματισμός για τον Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ, γύρισε το γόνατό του σε αιφνιδιασμό, δείτε βίντεο
Από τον σοβαρό τραυματισμό του Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ των Γιούτα Τζαζ σημαδεύτηκε ο αγώνας των «μορμόνων» κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Ο νεαρός φόργουορντ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου δωδεκάλεπτου του αγώνα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο τραυματισμός σημειώθηκε μετά από σύγκρουση του Γουίλιαμς με τον Τάρι Ίζον τον Ρόκετς ενώ η ομάδα του Χιούστον έβγαζε αιφνιδιασμό.



Μετά τον τραυματισμό του, ο Γουίλιαμς επέστρεψε στα αποδυτήρια και δεν εμφανίστηκε ξανά στο γήπεδο.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής φύση του τραυματισμού του, αλλά τα πλάνα δείχνουν ότι πιθανότατα υπέστη ζημιά που θα τον κρατήσει εκτός παρκέ για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης