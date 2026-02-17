Μεντιλίμπαρ: Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, ντρέπομαι όταν ο κόσμος φωνάζει το όνομά μου

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι της Τετάρτης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη





Για τον σπουδαίο αγώνα μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της ομάδας,





Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ



Η αντίπαλός σας έχει έξι σερί ματς που δεν έχει ηττηθεί, η τελευταία της ήττα ήταν εδώ στο «Γ. Καραϊσκάκης», πιστεύετε ότι έχετε το «κλειδί» για να χάσει και πάλι;





Πόσο σοφότερος έχετε γίνει μετά το προηγούμενο ματς με την Bayer 04 Leverkusen, αναφορικά με τα δυνατά και αδύναμα σημεία του αντιπάλου σας;

«Ό,τι γνωρίζουμε εμείς για εκείνους, τα ίδια ξέρουν και εκείνοι για εμάς, οπότε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω».



Στο Ρέντη υπήρξε μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο και της ομάδας, είναι αυτή η συνάντηση μία αφορμή να αλλάξει η ψυχολογία;

«Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως ξέρετε όλοι τις λεπτομέρειες σε μία προσωπική συζήτηση. Αλλά πρέπει να συνηθίσω το γεγονός ότι έτσι γίνεται εδώ, δεν υπάρχει κάτι να αλλάξουμε ήταν μία συζήτηση, πάντα συζητάμε».



Υπάρχει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Πιρόλα και για το πλάνο σας;





Μετά την πρόκρισή σας στα play-offs και τις διαδοχικές νίκες στη League Phase τι είναι αυτό που περιμένετε για τη συνέχεια στην Ευρώπη;

«Μέχρι στιγμής αυτό που νιώθω είναι ότι έχουμε πάει καλά στη διοργάνωση και έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας και το γεγονός ότι βρεθήκαμε στη 18η θέση σε 36 ομάδες. Μπροστά μας είναι τεράστιες ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ από εμάς, είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα έχουμε πετύχει μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα μιας και έχουμε να παίξουμε με τον ίδιο αντίπαλο αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε και πάλι το ίδιο καλά αυτό που κάναμε και την προηγούμενη φορά, γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν κερδίσει μέχρι τώρα έξι συνεχόμενα ματς όπως είπατε και εσείς πριν, είναι σε ένα ανταγωνιστικό και μεγάλο πρωτάθλημα, το γεγονός ότι κερδίσαμε την προηγούμενη φορά δε σημαίνει ότι θα κερδίσουμε ξανά αλλά ούτε και ότι θα χάσουμε, είναι ένα καινούργιο παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο με το προηγούμενο ματς, αλλά και εκείνοι θέλουν επίσης το θετικό αποτέλεσμα».



Όταν μπαίνετε στο γήπεδο και περπατάτε από το ένα τέρμα στο άλλο ο κόσμος φωνάζει το όνομά σας, τι έχετε να τους πείτε;

«Να ξεκαθαρίσω πως δεν το κάνω για να ακούω το όνομά μου, ίσως να φαίνεται έτσι αλλά αυτό πολλές φορές με κάνει να ντρέπομαι. Το κάνω σε όλα τα γήπεδα να μπαίνω και να βλέπω τον αγωνιστικό χώρο, να ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν το κάνω για να αποθεωθώ ωστόσο τους ευχαριστώ πολύ που φωνάζουν το όνομά μου».



Στα δύο τελευταία ματς η ομάδα σας δεν κατάφερε να σκοράρει, κόντρα στην Λεβερκούζεν πιστεύετε θα είναι το ματς-κλειδί για να το πετύχει;

Κοστίνια: «Υπάρχει μεγάλη θέληση για τη νίκη»



Ο Ολυμπιακός δε βρίσκεται και στην καλύτερή του αγωνιστική κατάσταση, το ματς αυτό είναι για να πάρει η ομάδα μία ώθηση;

«Όλα τα παιχνίδια είναι ευκαιρίες για να κάνουμε καλές εμφανίσεις και να πάρουμε θετικά αποτελέσματα. Σε όλα τα παιχνίδια προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αλήθεια είναι ότι στα τελευταία δύο ματς δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, όμως έχουμε τεράστια επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα. Είναι για εμάς ένα καινούργιο παιχνίδι. Αρχικά θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε μία καλή εμφάνιση και στη συνέχεια να πάρουμε και το θετικό αποτέλεσμα και έχουμε μεγάλη θέληση για να νικήσουμε».



Για μία ακόμη φορά θα έχετε ένα γεμάτο γήπεδο, είναι αυτό ένα κίνητρο για εσάς;

«Πάντα για εμάς είναι σημαντική η στήριξη του κόσμου και είναι διαφορετικό να παίζουμε με τον κόσμο στο πλευρό μας και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πάλι μαζί μας. Τους χρειαζόμαστε γιατί πάντα μας δίνουν αρκετή δύναμη μέσα στο γήπεδο».



Γνωρίζεστε με την Λεβερκούζεν, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει και δεύτερο ματς δεν είναι όπως στη League Phase, αισθάνεστε πιο άνετα για το πρώτο παιχνίδι;

«Γνωρίζουμε τη δυσκολία του αγώνα, παρόλο που κερδίσαμε στο προηγούμενο ματς είναι καλή ομάδα με καλούς παίκτες, είναι μία μεγάλη πρόκληση για εμάς. Θα το προσεγγίσουμε το ματς με τον ίδιο τρόπο με θέληση να κερδίσουμε και επιθυμία να είμαστε καλοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά η προσέγγιση είναι η ίδια, παίζουμε στο γήπεδό μας και θέλουμε να εμφανιστούμε δυνατοί για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα».



Ο κόσμος σ’ εσένα και όλη την ομάδα σας δίνει ώθηση για μία καλύτερη εμφάνιση;

«Ό,τι ισχύει για εμένα ισχύει το ίδιο για όλη την ομάδα, πάντα νιώθουμε τη διαφορά όταν έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές όταν τα πράγματα δεν είναι καλά για εμάς μας βοηθάει η παρουσία του κόσμου και μας κάνει να σκεφτόμαστε θετικά για να τα καταφέρουμε καλύτερα».



Τώρα στις μεταγραφές ήρθαν δύο παίκτες από τη Ρίο Άβε όπως ήσουν και εσύ αντίστοιχα, τους μιλάς και ποια είναι η συμβουλή σου για την προσαρμογή τους;

«Είμαι εδώ για να τους βοηθήσω γιατί μιλάμε και την ίδια γλώσσα και μπορώ να τους βοηθήσω. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν είναι καλύτερα για την ομάδα γιατί είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά. Είμαστε όλοι εδώ όχι μόνο εγώ για να τους βοηθήσουμε και εύχομαι να προσαρμοστούν γρήγορα».



Ακούγεται ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από τους παίκτες στους ευρωπαϊκούς αγώνες, ισχύει κάτι τέτοιο;

«Όλα τα παιχνίδια τα προετοιμάζουμε με τον ίδιο τρόπο και θέλουμε πάντα να παίζουμε καλά και να τα κερδίζουμε. Ίσως αλλάζει η νοοτροπία μέσα στον αγωνιστικό χώρο γιατί παίζουμε με μεγάλες ομάδες και όλοι θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι ίσως κάτι που σε αναγκάζει η διοργάνωση για να ανταποκριθείς και πρέπει να το κάνεις αυτό. Είναι κάτι που θέλαμε από παιδιά και το είχαμε ως όνειρο να παίξουμε σε αυτήν τη διοργάνωση απέναντι σε αυτές τις ομάδες, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι γίνεται. Αλλά απέναντι σε όλους τους αντιπάλους θέλουμε να κερδίζουμε και η θέλησή μας είναι πάντα η ίδια».



Υπήρξαν κάποιες ομιλίες στο Ρέντη τη Δευτέρα απ’ όλες τις πλευρές, αυτό τη επίδραση είχε στην ομάδα;

«Ο κάθε ποδοσφαιριστής από την πλευρά του θέλει να δείξει την καλύτερό του εαυτό. Υπάρχει μία τεράστια θέληση απ’ όλους μας να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να συνεχίσουμε με θετικά αποτελέσματα, όλοι το θέλουμε και είμαστε έτοιμοι να το πραγματοποιήσουμε».