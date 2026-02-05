Τζουλιάνο Σιμεόνε για τον πατέρα του Τσόλο: «Στα 18 μου μού είπε να φύγω από το σπίτι και να γίνω άντρας»

Ο νεαρός άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης μιλά για τη σκληρή συμβουλή του Ντιέγκο Σιμεόνε, τη ζωή μακριά από τη σκιά του διάσημου επωνύμου και τον αγώνα του να χαράξει τον δικό του δρόμο στο ποδόσφαιρο