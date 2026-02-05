Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τζουλιάνο Σιμεόνε για τον πατέρα του Τσόλο: «Στα 18 μου μού είπε να φύγω από το σπίτι και να γίνω άντρας»
Ο νεαρός άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης μιλά για τη σκληρή συμβουλή του Ντιέγκο Σιμεόνε, τη ζωή μακριά από τη σκιά του διάσημου επωνύμου και τον αγώνα του να χαράξει τον δικό του δρόμο στο ποδόσφαιρο
Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε άνοιξε την καρδιά του και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της σχέσης του με τον πατέρα του, Ντιέγκο Σιμεόνε, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ο 23χρονος εξτρέμ της Ατλέτικο Μαδρίτης, μιλώντας στο Movistar Plus+, περιέγραψε μια χαρακτηριστική στιγμή που σημάδεψε τη μετάβασή του στην ενήλικη ζωή.
«Όταν έκλεισα τα 18, μου είπε: “Είσαι 18, φύγε από το σπίτι και γίνε άντρας”», αποκάλυψε ο νεαρός Αργεντινός, δείχνοντας πως ο “Τσόλο” αντιμετώπισε τα παιδιά του με την ίδια αυστηρότητα και φιλοσοφία που τον διακρίνει και ως προπονητή.
Παρά τη σκληρή αυτή στάση, ο Τζουλιάνο ξεκαθάρισε ότι θαυμάζει τον πατέρα του και πως η σχέση τους παραμένει υγιής και φυσιολογική. Άλλωστε, ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει πέντε παιδιά από δύο γάμους, με τους τρεις γιους του να ακολουθούν επαγγελματικά το ποδόσφαιρο. Ο μεγαλύτερος, Τζιοβάνι, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη Serie A με φανέλες όπως της Τζένοα, της Φιορεντίνα και της Νάπολι, ο μεσαίος, Τζανλούκα, είχε πιο περιορισμένη πορεία, ενώ ο μικρότερος, Τζουλιάνο, θεωρείται ο πιο ελπιδοφόρος.
Σε συζήτηση με τον Χόρχε Βαλντάνο, ο Τζουλιάνο αναφέρθηκε και στη δυσκολία του να παίζει υπό τις οδηγίες του πατέρα του. «Μερικές φορές είναι περίεργο, κυρίως λόγω του τι μπορεί να σκέφτονται οι άλλοι για μένα», παραδέχθηκε, με τον Βαλντάνο να του απαντά χαριτολογώντας πως το καλύτερο που έχει να κάνει όταν οι συμπαίκτες του κακολογούν τον προπονητή, είναι να το κάνει… ακόμα περισσότερο.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφασή του να μην αγωνίζεται με το επίθετο Σιμεόνε στη φανέλα. «Ήθελα να χτίσω τον δικό μου δρόμο, ξεχωριστά από το επώνυμό μου. Γι’ αυτό έβαλα το Giuliano. Θέλω να με γνωρίζουν έτσι», τόνισε.
Ο νεαρός εξτρέμ αποκάλυψε επίσης ότι μετά από σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο σκέφτηκε ακόμα και να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, ενώ μιλώντας για τους προπονητές που ξεχωρίζει, εκτός από τον πατέρα του, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τον Λουίς Ενρίκε.
"Quiero que me conozcan como 𝑮𝒊𝒖𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐".— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 4, 2026
✍️ La primera vez que @giulianosimeone tuvo que elegir el nombre de su camiseta. #LaCasaDelFútbol #UniversoValdano pic.twitter.com/jwHY56phNu
