Αναβλήθηκε το Μπακς – Μάβερικς: Η κακοκαιρία κράτησε καθηλωμένο το αεροπλάνο των φιλοξενούμενων στο Ντάλας
NBA Μιλγουόκι Μπακς Ντάλας Μάβερικς Κακοκαιρία

Η αναμέτρηση των Μπακς με τους Μάβερικς, που ήταν προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1, 2:00), αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις ΗΠΑ.

Το αεροπλάνο των φιλοξενούμενων παρέμεινε καθηλωμένο για αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο του Ντάλας, χωρίς να μπορεί να απογειωθεί, καθώς η κακοκαιρία, με παγετό και ισχυρούς ανέμους, καθιστούσε αδύνατη την πραγματοποίηση της πτήσης.

Με δεδομένο και τον χρόνο που θα απαιτούνταν για το ταξίδι, αποφασίστηκε τελικά η αναβολή του αγώνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή αγώνα στο NBA μέσα στην ίδια ημέρα, αφού νωρίτερα, για τον ίδιο λόγο, είχε αναβληθεί και το παιχνίδι των Γκρίζλις με τους Νάγκετς.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετατεθεί είτε σε κοντινή ημερομηνία είτε μετά τη διακοπή για το All-Star Game.

