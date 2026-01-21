Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
«Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε»: Η χειρονομία των παικτών της Σίτι προς τους οπαδούς τους μετά το «κάζο» στον Αρκτικό Κύκλο
«Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε»: Η χειρονομία των παικτών της Σίτι προς τους οπαδούς τους μετά το «κάζο» στον Αρκτικό Κύκλο
Οι παίκτες πληρώνουν τα εισιτήρια των οπαδών τους
Η Μάντσεστερ Σίτι διανύει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της στις αρχές του 2026. Με τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη στην Premier League και την ήττα-σοκ με 3-1 από την Μπόντο Γκλιμτ να θέτει σε κίνδυνο την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα του Champions League, το κλίμα είναι βαρύ. Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές των «Πολιτών» αποφάσισαν να αναλάβουν την ευθύνη με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Σύμφωνα με την Manchester Evening News, οι αρχηγοί της ομάδας —Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Ρόδρι (ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα)— ηγήθηκαν μιας πρωτοβουλίας για να επιστραφούν τα χρήματα των εισιτηρίων στους 374 πιστούς οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα στον παγωμένο Νορβηγικό Βορρά.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 9.357 λίρες και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ίδιους τους παίκτες ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη στήριξη κάτω από αντίξοες συνθήκες.
«Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε»
Σε ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας, οι παίκτες τονίζουν τον σεβασμό τους προς το κοινό τους:
«Οι οπαδοί μας είναι τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τις θυσίες που κάνουν ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και δεν τις θεωρούμε ποτέ δεδομένες. Αναγνωρίζουμε ότι όσοι μας στήριξαν σε μια δύσκολη βραδιά έπρεπε να ταξιδέψουν χιλιόμετρα μέσα σε πολικό ψύχος. Η κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε το Σάββατο για τον αγώνα μας εναντίον της Γουλβς και μετά ξανά την επόμενη Τετάρτη όταν θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλατασαράι μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς μας στο Etihad» ήταν το μήνυμα των αρχηγών της Μάντσεστερ Σίτι.
Σύμφωνα με την Manchester Evening News, οι αρχηγοί της ομάδας —Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Ρόδρι (ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα)— ηγήθηκαν μιας πρωτοβουλίας για να επιστραφούν τα χρήματα των εισιτηρίων στους 374 πιστούς οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα στον παγωμένο Νορβηγικό Βορρά.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 9.357 λίρες και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ίδιους τους παίκτες ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη στήριξη κάτω από αντίξοες συνθήκες.
«Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε»
Σε ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας, οι παίκτες τονίζουν τον σεβασμό τους προς το κοινό τους:
«Οι οπαδοί μας είναι τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τις θυσίες που κάνουν ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και δεν τις θεωρούμε ποτέ δεδομένες. Αναγνωρίζουμε ότι όσοι μας στήριξαν σε μια δύσκολη βραδιά έπρεπε να ταξιδέψουν χιλιόμετρα μέσα σε πολικό ψύχος. Η κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε το Σάββατο για τον αγώνα μας εναντίον της Γουλβς και μετά ξανά την επόμενη Τετάρτη όταν θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλατασαράι μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς μας στο Etihad» ήταν το μήνυμα των αρχηγών της Μάντσεστερ Σίτι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα