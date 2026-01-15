Κύπελλο ποδοσφαίρου: Στις 4 και 11 Φεβρουαρίου οι ημιτελικοί του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟ και του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Στις 4 και 11 Φεβρουαρίου οι ημιτελικοί του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟ και του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό

Σε Κρήτη και Αθήνα τα πρώτα παιχνίδια, σε Λειβαδιά και Θεσσαλονίκη οι επαναληπτικοί

Κύπελλο ποδοσφαίρου: Στις 4 και 11 Φεβρουαρίου οι ημιτελικοί του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟ και του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ  το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας betsson, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη 04/02 και την Τετάρτη 11/02, καθώς στην εν λόγω φάση οι αγώνες είναι διπλοί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών:

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

18:00: ΟΦΗ - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ("Απόστολος Νικολαΐδης")

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

