Euroleague: Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν και παρέμεινε σε τροχιά 4άδας, συνωστισμός στην κορυφή, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 95-80 των Γερμανών στο ΣΕΦ και ανέβηκαν στο 12-8 - Εντός έδρας νίκες για Μπαρτσελόνα, Ζάγλκιρις, Αρμάνι και Μπασκόνια - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ της Μπάγερν Μονάχου με 95-80 και έφτασε τις 12 νίκες με ένα ματς λιγότερο. Η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Παρτίζαν στην Βαρκελώνη (88-70), ενώ η Αρμάνι έκανε το 2/2 στην διπλή αγωνιστική με τη νίκη της και επί της Αναντολού Εφές με 87-74. H Μπασκόνια πήρε το αμφίρροπο παιχνίδι με την Βιλερμπάν κερδίζοντας με 78-73 για την 21η αγωνιστική της Euroleague.
Απολαυστικό, γρήγορο και κυρίως ομαδικό μπάσκετ έπαιξε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ και επέστρεψε στις νίκες, 95-80, για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Όμως, ο σοβαρός τραυματισμός του Μόντε Μόρις στον αριστερό αστράγαλο, 4:55 πριν τη λήξη, σε προσπάθεια για λέι απ «πάγωσε» τους φιλάθλους και επισκίασε τη χαρά της 12ης νίκης των «ερυθρόλευκων» (12-8 με αγώνα λιγότερο). Η Μπάγερν υποχώρησε στο 7-14.
Η επιστροφή του Τάισον Ουόρντ (10π., 3ασ. 3κλ. σε 10 λεπτά), παίκτη «κλειδί» στην άμυνα και εντυπωσιακού στα τελειώματα των φάσεων, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του Νίκολα Μιλουτίνοφ (14π., 8ρ.), γέμισαν αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και με τον Σάσα Βεζένκοφ να σημειώνει 25 πόντους έδωσαν... μια γεύση στους φιλάθλους τους ως προς το τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα από εδώ και πέρα. Κι ακόμη δεν έχει μπει ο νεοαποκτηθείς Τάιρικ Τζόουνς που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στην Καρδίτσα για την GBL.
Κυριάρχησε στα ριμπάουντ (35 έναντι 23) και στις ασίστ (28 έναντι 18) ο Ολυμπιακός, ενώ κράτησε στους 33 πόντους του Βαυαρούς στο 2ο μέρος. Από 6 ασίστ είχαν οι Ουόκαπ και Ντόρσεϊ (10π.) και από 4 οι Βεζένκοφ, Παπανικολάου (10π.). Ο Ντοντα Χολ έδωσε 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Από την Μπάγερν, ο Αντρέας Ομπστ είχε 21 πόντους (3/8 τρίποντα), οι ΜακΚόρμακ και Μάικ σημείωσαν από 13 πόντους και 10 ο Τζέσαπ.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε τους Νιλικίνα και ΜακΚίσικ. Χωρίς τον αρχηγό της Βλάντιμιρ Λούτσιτς παρατάχθηκε η Μπάγερν.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80
Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου 95-80
Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν 88-70
Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 88-70 απέναντι στην Παρτιζάν, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώνοντας αήττητη τη «διαβολοβδομάδα» (2/2 νίκες). Οι Καταλανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 14-7, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την κορυφή, ενώ οι Σέρβοι υπέστησαν την έκτη διαδοχική ήττα τους και 15η στο σύνολο.
Η άμυνα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, που περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 15 πόντους ανά δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με την κεφάτη γραμμή ψηλών της (Ερνανγκόμεθ 16π., Βέσελι 14π., Σενγκέλια 13π.), απλοποίησαν το έργο της Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι από το εις βάρος τους 31-35 στο 17΄ έτρεξαν σερί 17-0 μέχρι το 24΄, έγραψαν το 48-35 και δεν κοίταξαν πίσω...
Από την Παρτιζάν πάλεψε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 13-20, 41-35, 62-50, 88-70
Αρμάνι Μιλάνο - Αναντολού Εφές 87-74
Με ανατροπή από το -14 (16-30 στο 11΄), η Αρμάνι Μιλάνο ολοκλήρωσε αήττητη τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και με ρεκόρ 11-10 συνεχίζει το «κυνήγι» της δεκάδας. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 87-74 της Αναντολού Εφές επί ιταλικού εδάφους, για την 21η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην πέμπτη διαδοχική ήττα της και 15η στο σύνολο.
Η Αρμάνι «καθάρισε» το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, όταν με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 24-8 ανέκτησε το προβάδισμα, έκλεισε το δεκάλεπτο στο +5 (62-57) και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε.
Κορυφαίος των νικητών και με career high σε πόντους (31π.), ο Αρμονι Μπρουκς, ενώ από την Αναντολού πάλεψε με 19 ο Σέιμπεν Λι.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 38-49, 62-57, 87-74
Μπασκόνια - Βιλερμπάν 78-73
Στη Βιτόρια, η Μπασκόνια (7-14) πανηγύρισε μια κρίσιμη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν (6-15), επικρατώντας με 78-73. Οι Βάσκοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του και δεν πανικοβλήθηκαν όταν οι Γάλλοι προσπέρασαν με 3 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (58-61).
Ο Λουαού-Καμπαρό επέστρεψε μετά από απουσία ενός παιχνιδιού και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και κόβοντας τον... βήχα στους φιλοξενούμενους, που έκαναν όνειρα για το πρώτο εφετινό διπλό τους.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-35, 59-59, 78-73
Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας 99-67
Η Ζαλγκίρις συνέτριψε με 99-67 τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 12-9, με το οποίο συνεχίζει το «κυνήγι» της εξάδας. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι έκλεισαν τη «διαβολοβδομάδα» με δύο ήττες, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 11-10, κινδυνεύοντας να «πέσουν» από τη δεκάδα.
Οι Λιθουανοί βασίστηκαν στην εντυπωσιακή εκκίνησή τους, όταν με έμφαση σε άμυνα και επίθεση έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +14 (26-12) και μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης. Άλλωστε οι Σέρβοι με μόλις 4/26 τρίποντα, 16 λάθη και απελπιστικά μόνο στην επίθεση τον Τσίμα Μονέκε (18π.), δεν είχαν δικαίωμα στο όνειρο...
Στον αντίποδα, η Ζαλγκίρις είδε έξι παίκτες της να τελειώνουν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο τον Αζουόλας Τουμπέλις με 17. Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.
Τα δεκάλεπτα: 26-12, 47-28, 68-52, 99-67
Αποτελέσματα-21η αγωνιστικήΣε αναμετρήσεις της 21ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-71
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-81
Βαλένθια (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 92-101
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 98-86
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-80
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 99-67
Μπασκόνια (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 78-73
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 87-74
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 88-70
Τρίτη, 3 Μαρτίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρί (Γαλλία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6
Μονακό (Μονακό) 14-7
Βαλένθια (Ισπανία) 14-7
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8
Παναθηναϊκός 13-8
Ολυμπιακός 12-8
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-9
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-10
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13
Παρί (Γαλλία) 7-13
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-14
Μπασκόνια (Ισπανία) 7-14
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-15
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15
Παρτιζάν (Σερβία) 6-15
Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (22η)Τετάρτη 14/1
21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός
Πέμπτη 15/1
18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
