Euroleague: Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν και παρέμεινε σε τροχιά 4άδας, συνωστισμός στην κορυφή, δείτε βίντεο

Αποτελέσματα-21η αγωνιστική

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 88-70 απέναντι στην Παρτιζάν, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώνοντας αήττητη τη «διαβολοβδομάδα» (2/2 νίκες). Οι Καταλανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 14-7, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την κορυφή, ενώ οι Σέρβοι υπέστησαν την έκτη διαδοχική ήττα τους και 15η στο σύνολο.Η άμυνα της δεύτερης και τρίτης περιόδου, που περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 15 πόντους ανά δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με την κεφάτη γραμμή ψηλών της (Ερνανγκόμεθ 16π., Βέσελι 14π., Σενγκέλια 13π.), απλοποίησαν το έργο της Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι από το εις βάρος τους 31-35 στο 17΄ έτρεξαν σερί 17-0 μέχρι το 24΄, έγραψαν το 48-35 και δεν κοίταξαν πίσω...Από την Παρτιζάν πάλεψε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 20 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 13-20, 41-35, 62-50, 88-70Με ανατροπή από το -14 (16-30 στο 11΄), η Αρμάνι Μιλάνο ολοκλήρωσε αήττητη τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και με ρεκόρ 11-10 συνεχίζει το «κυνήγι» της δεκάδας. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 87-74 της Αναντολού Εφές επί ιταλικού εδάφους, για την 21η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην πέμπτη διαδοχική ήττα της και 15η στο σύνολο.Η Αρμάνι «καθάρισε» το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, όταν με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 24-8 ανέκτησε το προβάδισμα, έκλεισε το δεκάλεπτο στο +5 (62-57) και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε.Κορυφαίος των νικητών και με career high σε πόντους (31π.), ο Αρμονι Μπρουκς, ενώ από την Αναντολού πάλεψε με 19 ο Σέιμπεν Λι.Τα δεκάλεπτα: 16-27, 38-49, 62-57, 87-74Στη Βιτόρια, η Μπασκόνια (7-14) πανηγύρισε μια κρίσιμη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν (6-15), επικρατώντας με 78-73. Οι Βάσκοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του και δεν πανικοβλήθηκαν όταν οι Γάλλοι προσπέρασαν με 3 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (58-61).Ο Λουαού-Καμπαρό επέστρεψε μετά από απουσία ενός παιχνιδιού και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και κόβοντας τον... βήχα στους φιλοξενούμενους, που έκαναν όνειρα για το πρώτο εφετινό διπλό τους.Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-35, 59-59, 78-73Η Ζαλγκίρις συνέτριψε με 99-67 τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 12-9, με το οποίο συνεχίζει το «κυνήγι» της εξάδας. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι έκλεισαν τη «διαβολοβδομάδα» με δύο ήττες, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 11-10, κινδυνεύοντας να «πέσουν» από τη δεκάδα.Οι Λιθουανοί βασίστηκαν στην εντυπωσιακή εκκίνησή τους, όταν με έμφαση σε άμυνα και επίθεση έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +14 (26-12) και μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης. Άλλωστε οι Σέρβοι με μόλις 4/26 τρίποντα, 16 λάθη και απελπιστικά μόνο στην επίθεση τον Τσίμα Μονέκε (18π.), δεν είχαν δικαίωμα στο όνειρο...Στον αντίποδα, η Ζαλγκίρις είδε έξι παίκτες της να τελειώνουν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο τον Αζουόλας Τουμπέλις με 17. Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.Τα δεκάλεπτα: 26-12, 47-28, 68-52, 99-67Σε αναμετρήσεις της 21ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 8 ΙανουαρίουΠαναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-71Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-81Βαλένθια (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 92-101Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 98-86Παρασκευή, 9 ΙανουαρίουΟλυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-80Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 99-67Μπασκόνια (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 78-73Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 87-74Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 88-70Τρίτη, 3 ΜαρτίουΧαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρί (Γαλλία)Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6Μονακό (Μονακό) 14-7Βαλένθια (Ισπανία) 14-7Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8Παναθηναϊκός 13-8Ολυμπιακός 12-8Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-9Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-10Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-10Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13Παρί (Γαλλία) 7-13Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-14Μπασκόνια (Ισπανία) 7-14Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-15Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15Παρτιζάν (Σερβία) 6-15Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-ΦενέρμπαχτσεΤετάρτη 14/121:30 Παρτίζαν-ΟλυμπιακόςΠέμπτη 15/118:00 Dubai Basketball-Βίρτους19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας21:45 Παρί-ΜονακόΠαρασκευή 16/119:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα