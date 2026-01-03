Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ντέσερς, τραυματίστηκε στην προπόνηση της Νιγηρίας και θα μείνει εκτός για δύο με τρεις μήνες
Ο Σίριλ Ντέσερς υπέστη μεγάλη ζημιά, η μαγνητική έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός δράσης για δύο με τρεις μήνες
Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον Σίριλ Ντέσερς, σε ακόμη ένα φετινό ραντεβού του Νιγηριανού φορ του Παναθηναϊκού με την ατυχία.
Η μαγνητική που έκανε το βράδυ της Παρασκευής, έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που σύμφωνα με το ιστορικό ανάλογων περιπτώσεων αφήνει τον ποδοσφαιριστή εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο με τρεις μήνες.
Ο διεθνής άσος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής Νιγηρίας, στην προσπάθειά του να σουτάρει.
Πάνω που είχε μπει σε φουλ ρυθμούς και είχε σκοράρει δύο γκολ, τραυματίστηκε σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Ντραγκόφσκι.
Με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο, ξεκίνησε βασικός, έβαλε ένα γκολ και αμέσως μετά έφυγε για το Copa Africa όπου υπέστη ρήξη τένοντα.
Πηγή: gazzeta.gr
