Συγκλονιστικός Τεττέη, λύγισε στην τελευταία του συνέντευξη ως παίκτης της Κηφισιάς, δείτε βίντεο
Ο 24χρονος επιθετικός δεν άντεξε στο δικό του Last Dance με τη φανέλα της Κηφισιάς και έφυγε βουρκωμένος
Θεωρητικά, αυτή θα ήταν η τελευταία του συνένυτευξη ως παίκτης της Κηφισιάς, καθώς όπως είναι γνωστό εδώ και δύο μήνες περίπου έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
Όμως ο Ανδρέας Τεττέη δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα συναισθήματα του και αυτός που δεν πέφτει κάτω με κανένα μαρκάρισμα λύγισε, επιβεβαιώνοντας ότι και οι άντρες κλαίνε.
Ο 24χρονος άσος, αφού μίλησαν οι δύο προπονητές, αλλά και αρκετοί από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, ήταν αυτός που θα έκλεινε το τηλεοπτικό post game, αλλά ακόμη δεν είχει συνειδητοποιήσιε ότι αυτές ήταν οι τελευταίες του στιγμές στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.
Έχοντας κλάψει τη στιγμή της αλλαγής, έχοντας κλάψει μέσα στα αποδυτήρια, προσπάθησε να φανεί ψύχραιμος. «Η αλήθεια είναι ότι ένα ταξίδι έχει φτάσει στο τέλος του και είναι η σειρά μου να προχωρήσω και εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και ποιος ξέρει στο μέλλον ίσως επιστρέψω», είπε αρχικά με τη χροιά της φωνής του να δείχνει το πόσο μπερδεμένος ήταν μέσα του.
Κι όταν ο δημοσιογράφος της Cosmote TV Ανδρέας Σερεβέτας, του υπενθύμισε τη συγκίνηση που έδειξε τη στιγμή της αλλαγής του, αλλά και μέσα στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, ο διεθνής επιθετικός, λύγισε... Τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια του που ήταν κατακόκκινα.
«Το έχεις σκεφτεί ότι θα βρεις τους συμπαίκτες σου ως αντιπάλους στον 2ο γύρο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος προσπαθώντας να... ελαφρύνει το κλίμα και αρχικά φάνηκε να... πετυχαίνει. «Όχι, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Απλά είχα στο μυαλό μου αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γινόταν αυτές τις τελευταίες στιγμές», μπόρεσε να πει, πριν ξεσπάσει και πάλι σε κλάμματα και αποχωρήσει...
