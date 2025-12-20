Βίντεο: Ηρωικός Σαφόνοφ, έπιασε τέσσερα πέναλτι με σπασμένο χέρι και χάρισε στην Παρί το διηπειρωτικό κύπελλο
Βίντεο: Ηρωικός Σαφόνοφ, έπιασε τέσσερα πέναλτι με σπασμένο χέρι και χάρισε στην Παρί το διηπειρωτικό κύπελλο

Ο τερματοφύλακας της PSG αναδείχθηκε σε ήρωα στον τελικό με τη Φλαμένγκο, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου

Σε μια απίστευτη εξέλιξη, ο τερματοφύλακας της PSG, Ματβέι Σαφόνοφ, αγωνίστηκε με σπασμένο το αριστερό του χέρι στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου εναντίον της Φλαμένγκο στις 17 Δεκεμβρίου. Ο τραυματισμός αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον αγώνα, στον οποίο ο Σαφόνοφ έσωσε τέσσερα συνεχόμενα πέναλτι, κάνοντας νέο ρεκόρ σε τουρνουά της FIFA.

Παρά τον πόνο και τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, η εντυπωσιακή απόδοση του Σαφόνοφ βοήθησε την PSG να νικήσει τη βραζιλιάνικη ομάδα Φλαμένγκο στη δραματική διαδικασία των πέναλτι. Η επίδοση του με το ρεκόρ των τεσσάρων αποκρούσεων όχι μόνο ανέδειξε την εξαιρετική του ικανότητα και ψυχραιμία υπό πίεση, αλλά και εξασφάλισε στην PSG την κατάκτηση του πολυπόθητου Διηπειρωτικού Κυπέλλου στο Κατάρ.
Ο τελικός αυτός έμεινε στην ιστορία, καθώς η PSG κατάφερε να κερδίσει σε μια συγκλονιστική διαδικασία πέναλτι. Η ηρωική απόδοση του Σαφόνοφ, ο οποίος έσωσε τέσσερα πέναλτι, τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
