Δημάτος για τα σενάρια πρόκρισης της ΑΕΚ: «Η ισοπαλία μπορεί να την αφήσει εκτός οκτάδας»
Ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ξεκαθαρίζει πως η ΑΕΚ με νίκη επί της Κραϊόβα είναι σίγουρα στην οχτάδα και προκρίνεται απευθείας στους «16» του Conference League ενώ με ισοπαλία θα... μπλέξει
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 22:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κραϊόβα στην 6η και τελευταία ημέρα της League Phase του Conference League.
Η Ένωση με νίκη τερματίζει στην οχτάδα η οποία τις δίνει το εισιτήριο για την φάση των «16» η οποία αρχίζει τον Μάρτιο. Ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ανέλυσε σε ανάρτησή του τα δεδομένα για την ΑΕΚ και ξεκαθάρισε ότι με ισοπαλία η ΑΕΚ το πιθανότερο είναι να παίξει στα playoffs, δηλαδή να μείνει εκτός οχτάδας.
Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου
«Η ΑΕΚ γνωρίζει ότι με νίκη με 1-0 απόψε επι της Κραϊόβα είναι σίγουρα στο top 8 της τελικής βαθμολογίας και απευθείας στους 16 του Conference!
Με αυτό το 1-0 μπορεί να είναι από πρώτη (σχεδόν απίθανο γιατί θα πρέπει και η Στρασμπουρ να χάσει εντός έδρας από την Μπρεϊντάμπλικ και η Σαχτάρ να μην κερδίσει στην Κρακοβία τη Ριέκα και η Ρακόφ να μην νικήσει στην Κύπρο την Ομόνοια) έως και έβδομη, αν υπάρξουν τρελά αποτελέσματα από πλευράς σκορ!
Στο 1-0 της ΑΕΚ μπορεί να την περάσει η Σπάρτα Πράγας, αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Αμπερντίν, η Ράγιο Βαγιεκάνο αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Ντρίτα και στο Μάιντς-Σαμσουνσπόρ αν η γερμανική ομάδα νικήσει με έξι γκολ διαφορά και πάνω ή αν οι Τούρκοι κερδίσουν με δύο γκολ διαφορά και πάνω…
Η πιθανότερη θέση για την ΑΕΚ πάντως σε περίπτωση νίκης απόψε υπολογίζεται βάσει των προσομοιώσεων στο 3 ή στο 4…
Σε περίπτωση ισοπαλίας η λογική λέει ότι αν δεν υπάρξουν απίθανα αποτελέσματα είναι μάλλον αδύνατο να μπει στο top 8 ομάδα με 11 βαθμούς!
Αντίθετα μπορεί να μείνουν εκτός και ομάδες με 12… Με ήττα ή ισοπαλία το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει στο 9-16».
