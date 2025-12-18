Δημάτος για τα σενάρια πρόκρισης της ΑΕΚ: «Η ισοπαλία μπορεί να την αφήσει εκτός οκτάδας»

Ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ξεκαθαρίζει πως η ΑΕΚ με νίκη επί της Κραϊόβα είναι σίγουρα στην οχτάδα και προκρίνεται απευθείας στους «16» του Conference League ενώ με ισοπαλία θα... μπλέξει