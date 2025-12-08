O «εφιάλτης» του jet lag στο πιο… ταξιδιάρικο Μουντιάλ που έγινε ποτέ! (pic)
O «εφιάλτης» του jet lag στο πιο… ταξιδιάρικο Μουντιάλ που έγινε ποτέ! (pic)

Η τριπλή διοργάνωση υπόσχεται ένα εντυπωσιακό ποδοσφαιρικό πανόραμα, όμως ταυτόχρονα δημιουργεί και έναν νέο παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των ομάδων

O «εφιάλτης» του jet lag στο πιο… ταξιδιάρικο Μουντιάλ που έγινε ποτέ! (pic)
τα αεροπορικά ταξίδια.

Παρά τις προσπάθειες της FIFA να περιορίσει τις μεγάλες μετακινήσεις χωρίζοντας τις ομάδες σε γεωγραφικές ζώνες, οι αποστάσεις είναι αναπόφευκτες. Μάλιστα, η ομάδα που θα χρειαστεί να ταξιδέψει περισσότερο θα διανύσει περίπου 4.600 χιλιόμετρα περισσότερα από εκείνη με το συντομότερο πρόγραμμα.

Οι ομάδες με το πιο «βαρύ» πρόγραμμα ταξιδιών

Τη μεγαλύτερη αεροπορική επιβάρυνση αναμένεται να έχει η ομάδα που θα προκύψει από τα UEFA Play-off A (Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Η διαδρομή Τορόντο – Λος Άντζελες – Σιάτλ ισοδυναμεί με περίπου 5.025 χιλιόμετρα, κάνοντάς τη μακράν την πιο «ταξιδιάρικη» ομάδα του πρώτου γύρου.

