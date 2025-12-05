Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Τουρκία: Παίκτες των Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε συνελήφθησαν για το στοιχηματικό σκάνδαλο
Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο στα τουρκικά γήπεδα - 27 ποδοσφαιριστές στοιχημάτισαν στους δικούς τους αγώνες
Το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, καθώς νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Η εμπλοκή χιλιάδων ποδοσφαιριστών και αρκετών διαιτητών, που μάλιστα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, έχει ως αποτέλεσμα οι έρευνες να εντείνονται.
Έτσι, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε επίσημα πως προέβη στη σύλληψη ορισμένων ατόμων αναφορικά με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών, συναντάμε και τα ονόματα δυο ποδοσφαιριστών, ενός της Γαλατασαράι και ενός της Φενέρμπαχτσε.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Μετεχάν Μπαλτάτσι (Γαλατά) και Μερτ Χακάν Γιαντάς (Φενέρ). Ο πρώτος, κατηγορείται για στοιχηματισμό σε παιχνίδι που συμμετείχε, ενώ ο δεύτερος για πονταρίσματα μέσω τρίτου προσώπου.
«Συνολικά 27 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι Μεταχάν Μπαλτάτς, διαπιστώθηκε ότι είχαν στοιχηματίσει στον αγώνα της δικής τους ομάδας. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε Μερτ Χακάν Γιαντάς, διαπιστώθηκε ότι είχε στοιχηματίσει σε νόμιμους ιστότοπους στοιχημάτων μέσω κάποιου άλλου.
Κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων αντιμετωπίζουν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της Ανκαρασπόρ Αχμέτ Οκτάν, ο πρόεδρος της Ανκαρασπόρ Εμίν Κατιπόγλου, ο πρόεδρος της Μπελεντιγεσπόρ Σαχίν Καγιά και δύο προπονητές, εντοπίστηκαν για απόπειρα επηρεασμού του αποτελέσματος του ποδοσφαιρικού αγώνα Ανκαρασπόρ–Μπελεντιγεσπόρ που διεξήχθη στις 28/04/2024.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρχε συμφωνία για την επηρεασμό του αποτελέσματος του ποδοσφαιρικού αγώνα Ουμρανιγεσπόρ-Γκιρεσουνσπόρ που διεξήχθη στις 24/12/2023
Σήμερα, στις 07:15, 35 ύποπτοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση σύμφωνα με την ταυτόχρονη εντολή σύλληψης, κράτησης, έρευνας και κατάσχεσης που εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης για το αδίκημα της «Παραβίασης του νόμου αριθ. 6222 για την πρόληψη της βίας και της αναταραχής στον αθλητισμό» κατά συνολικά 46 υπόπτων που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και σε 16 άλλες επαρχίες. 5 ύποπτοι εντοπίστηκαν στο εξωτερικό. Οι προσπάθειες για τη σύλληψη των υπολοίπων υπόπτων συνεχίζονται.
'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi 👇 pic.twitter.com/npYXxjnFEz— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 5, 2025
27 ποδοσφαιριστές στοιχημάτισαν στους δικούς τους αγώνεςΗ Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη επιχείρηση στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της υπόθεσης, γνωστής ως «Έρευνες για στοιχήματα ποδοσφαίρου». Με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK), τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από νόμιμους ιστότοπους στοιχημάτων και τις πειθαρχικές αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή Πειθαρχίας Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στη συνεδρίασή της στις 13 Νοεμβρίου 2025, κινήθηκαν νομικές διαδικασίες εναντίον 46 υπόπτων.
«Συνολικά 27 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι Μεταχάν Μπαλτάτς, διαπιστώθηκε ότι είχαν στοιχηματίσει στον αγώνα της δικής τους ομάδας. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε Μερτ Χακάν Γιαντάς, διαπιστώθηκε ότι είχε στοιχηματίσει σε νόμιμους ιστότοπους στοιχημάτων μέσω κάποιου άλλου.
Κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων αντιμετωπίζουν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της Ανκαρασπόρ Αχμέτ Οκτάν, ο πρόεδρος της Ανκαρασπόρ Εμίν Κατιπόγλου, ο πρόεδρος της Μπελεντιγεσπόρ Σαχίν Καγιά και δύο προπονητές, εντοπίστηκαν για απόπειρα επηρεασμού του αποτελέσματος του ποδοσφαιρικού αγώνα Ανκαρασπόρ–Μπελεντιγεσπόρ που διεξήχθη στις 28/04/2024.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρχε συμφωνία για την επηρεασμό του αποτελέσματος του ποδοσφαιρικού αγώνα Ουμρανιγεσπόρ-Γκιρεσουνσπόρ που διεξήχθη στις 24/12/2023
Σήμερα, στις 07:15, 35 ύποπτοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση σύμφωνα με την ταυτόχρονη εντολή σύλληψης, κράτησης, έρευνας και κατάσχεσης που εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης για το αδίκημα της «Παραβίασης του νόμου αριθ. 6222 για την πρόληψη της βίας και της αναταραχής στον αθλητισμό» κατά συνολικά 46 υπόπτων που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και σε 16 άλλες επαρχίες. 5 ύποπτοι εντοπίστηκαν στο εξωτερικό. Οι προσπάθειες για τη σύλληψη των υπολοίπων υπόπτων συνεχίζονται.
