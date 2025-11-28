ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μουντομπάσκετ 2027 Λιθουανία Βρετανία

Επική ανατροπή από το -7 σε 9 δευτερόλεπτα η Λιθουανία κόντρα στη Βρετανία στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ 2027 - Δείτε βίντεο

Ήρωας για τους Λιθουανούς αναδείχθηκε ο γκαρντ της Λιέτουβος Ρίτας, Ίγκνας Σαργκιούνας ο οποίος πέτυχε και τα τρία τρίποντα της μεγάλης ανατροπής

Μια ανατροπή που σε αρκετούς μπορεί να θυμίσει ό,τι έκανε η Ελλάδα κόντρα στη Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου, πέτυχε το βράδυ της Πέμπτης η Λιθουανία κόντρα στη Βρετανία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης για το Μουντομπάσκετ 2027.

Με 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, η εθνική Λιθουανίας ήταν πίσω στο σκορ με 87-80. Ωστόσο στον χρόνο αυτόν η «λιέτουβα» κατάφερε να κερδίσει με 88-89.

Ήρωας για τους Λιθουανούς αναδείχθηκε ο γκαρντ της Λιέτουβος Ρίτας, Ίγκνας Σαργκιούνας ο οποίος πέτυχε και τα τρία τρίποντα της μεγάλης ανατροπής και νίκης για την ομάδα του.



«Τι ήταν αυτό», «σκέτη τρέλα» σχολίασε στους επίσημους λογαριασμούς της στο Χ η FIBA αποθεώνοντας τον Σαργκιούνας.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική μεγάλη ανατροπή στους αγώνες της Πέμπτης καθώς και η Σερβία χρειάστηκε να υπερβάλει εαυτόν προκειμένου να γυρίσει από το -23 στο ημίχρονο κόντρα στην Ελβετία - εντός έδρας - για να νικήσει τελικά με 90-86 και να αποφύγει το μεγάλο κάζο




