Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Επική ανατροπή από το -7 σε 9 δευτερόλεπτα η Λιθουανία κόντρα στη Βρετανία στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ 2027 - Δείτε βίντεο
Επική ανατροπή από το -7 σε 9 δευτερόλεπτα η Λιθουανία κόντρα στη Βρετανία στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ 2027 - Δείτε βίντεο
Ήρωας για τους Λιθουανούς αναδείχθηκε ο γκαρντ της Λιέτουβος Ρίτας, Ίγκνας Σαργκιούνας ο οποίος πέτυχε και τα τρία τρίποντα της μεγάλης ανατροπής
Μια ανατροπή που σε αρκετούς μπορεί να θυμίσει ό,τι έκανε η Ελλάδα κόντρα στη Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου, πέτυχε το βράδυ της Πέμπτης η Λιθουανία κόντρα στη Βρετανία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης για το Μουντομπάσκετ 2027.
Με 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, η εθνική Λιθουανίας ήταν πίσω στο σκορ με 87-80. Ωστόσο στον χρόνο αυτόν η «λιέτουβα» κατάφερε να κερδίσει με 88-89.
Ήρωας για τους Λιθουανούς αναδείχθηκε ο γκαρντ της Λιέτουβος Ρίτας, Ίγκνας Σαργκιούνας ο οποίος πέτυχε και τα τρία τρίποντα της μεγάλης ανατροπής και νίκης για την ομάδα του.
«Τι ήταν αυτό», «σκέτη τρέλα» σχολίασε στους επίσημους λογαριασμούς της στο Χ η FIBA αποθεώνοντας τον Σαργκιούνας.
Αυτή δεν ήταν η μοναδική μεγάλη ανατροπή στους αγώνες της Πέμπτης καθώς και η Σερβία χρειάστηκε να υπερβάλει εαυτόν προκειμένου να γυρίσει από το -23 στο ημίχρονο κόντρα στην Ελβετία - εντός έδρας - για να νικήσει τελικά με 90-86 και να αποφύγει το μεγάλο κάζο
Με 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, η εθνική Λιθουανίας ήταν πίσω στο σκορ με 87-80. Ωστόσο στον χρόνο αυτόν η «λιέτουβα» κατάφερε να κερδίσει με 88-89.
Ήρωας για τους Λιθουανούς αναδείχθηκε ο γκαρντ της Λιέτουβος Ρίτας, Ίγκνας Σαργκιούνας ο οποίος πέτυχε και τα τρία τρίποντα της μεγάλης ανατροπής και νίκης για την ομάδα του.
9 POINTS IN 9 SECONDS IS PURE MADNESS 🤯🤯🤯🤯— FIBA Basketball (@FIBA) November 27, 2025
Ignas Sargiunas hit three triples in 9 seconds and the GAME-WINNER 😱#FIBAWC x #StepItUp 🇱🇹 pic.twitter.com/f3bI1CMBRB
«Τι ήταν αυτό», «σκέτη τρέλα» σχολίασε στους επίσημους λογαριασμούς της στο Χ η FIBA αποθεώνοντας τον Σαργκιούνας.
WHAT. WAS. THAT?! 😱#FIBAWC https://t.co/raLY5fM8Rk pic.twitter.com/AbxxixSOt6— FIBA Basketball (@FIBA) November 27, 2025
Serbia 🇷🇸 pulled off a crazy comeback to protect home court 🔥#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/3OZPrvPoJu— FIBA Basketball (@FIBA) November 27, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Διάλογο υπό σκληρούς όρους θέλει ο Πούτιν για το Ουκρανικό - «Παράνομος ο Ζελένσκι, πώς θα υπογράψουμε μαζί του;»
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ομολόγησε τη δολοφονία καθηγητή της στην Τουρκία 19 χρόνια μετά το έγκλημα: Το θύμα θα μιλούσε για τη σχέση της με παντρεμένο
Διάλογο υπό σκληρούς όρους θέλει ο Πούτιν για το Ουκρανικό - «Παράνομος ο Ζελένσκι, πώς θα υπογράψουμε μαζί του;»
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ομολόγησε τη δολοφονία καθηγητή της στην Τουρκία 19 χρόνια μετά το έγκλημα: Το θύμα θα μιλούσε για τη σχέση της με παντρεμένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα