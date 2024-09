Eurobasket 2005: Η επιστροφή της «επίσημης αγαπημένης» στην κορυφή - Από το βάλτο αγόρι μου, στον θρίαμβο κόντρα στον Νοβίτσκι

Σαν σήμερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2005, η Εθνική μπάσκετ κατέγραψε στο Βελιγράδι μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας για δεύτερη φορά την κορυφή της Ευρώπης.



Τέτοιες ημέρες πριν από 19 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» έβγαζε τους Έλληνες στους δρόμους, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket, καταγράφοντας θριαμβευτική νίκη στον τελικό απέναντι στη Γερμανία με σκορ 78-62.

Biggest shot in #EuroBasket history?
#OnThisDay 19 years ago, Dimitris Diamantidis came up clutch to send Greece to the 2005 Final!

As his name suggests, Theo was Godlike



Relive Papaloukas' magical takeover in the #EuroBasket 2005 Final.

Η ελληνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Παναγιώτη Γιαννάκη, έδειξε από την αρχή του αγώνα στην “Μπεογκράτσκα Αρένα” την κυριαρχία της απέναντι στη Γερμανία του Ντιρκ Νοβίτσκι.



Με ατσάλινη άμυνα και εξαιρετική ομαδική δουλειά, ο τελικός στο Βελιγράδι εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την Ελλάδα. Με πρωταγωνιστές όπως ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Νίκος Ζήσης, η Εθνική έδειξε πάθος και αποφασιστικότητα, συνεχίζοντας έτσι έναν υπέροχο κύκλο που την καθιέρωσε ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.





Η επιστροφή στην κορυφή

Από το χρυσό Ευρωμπάσκετ του 1987 και το ασημένιο του 1989, η Ελλάδα προσπαθούσε ανεπιτυχώς να επαναλάβει την επιτυχία της σε επόμενες διοργανώσεις, φτάνοντας μεν κοντά αλλά χωρίς να καταφέρει να κατακτήσει ξανά ένα μετάλλιο.



Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι τέταρτες θέσεις το 1993, 1995 και 1997, ενώ το 1999, 2001 και 2003 οι αποτυχίες αποδείχθηκαν ακόμα πιο έντονες.





Η Εθνική ομάδα φαινόταν να έχει χάσει την αίγλη της, μέχρι τη στιγμή που το Ευρωμπάσκετ του 2005 στη Σερβία άλλαξε τα πάντα. Η νέα γενιά Ελλήνων παικτών, με ηγέτη τον Παναγιώτη Γιαννάκη, είχε ήδη «ψηθεί» μέσα από μεγάλες διοργανώσεις και ήταν έτοιμη για τη μεγάλη υπέρβαση.