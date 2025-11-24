Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα Athens International Sailing Week

Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες

Στον αγώνα συμμετείχαν 629 αθλητές από 14 χώρες

Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 34η «Athens International Sailing Week» που διοργάνωσε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Οι 629 ιστιοπλόοι από 14 χώρες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την οργάνωση και το επίπεδο του αγώνα. Οι διοικητικοί υπεύθυνοι της ΕΙΟ και των ομίλων με δεκάδες εθελοντές έκαναν τα πάντα έτσι ώστε όλα να λειτουργήσουν σωστά σε στεριά και θάλασσα και οι διαγωνιζόμενοι να αγωνιστούν κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε όλους τους τομείς.

Με καλές καιρικές συνθήκες για ιστιοπλοΐα από την αρχή μέχρι και το φινάλε σε όλες τις κλάσεις υπήρχε αγωνία για τις θέσεις των μεταλλίων κι έγιναν μεγάλες μάχες που οι φίλοι του αθλήματος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από τις ζωντανές μεταδόσεις στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο You Tube.

Η παρουσία των ξένων ιστιοπλόων ήταν δυνατή κι αυτό μεταφράστηκε στην κατάκτηση τεσσάρων μεταλλίων. Τρία χρυσά από ΗΠΑ, Ισραήλ, Χονγκ Κονγκ κι ένα χάλκινο από την Ουκρανία.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα και σε έναν ακόμη απαιτητικό αγώνα έδωσαν όλο τους τον εαυτό και με το σπαθί τους ανέβηκαν στο βάθρο αποδεικνύοντας γιατί η ελληνική ιστιοπλοΐα είναι στα καλύτερά τη

Τα τελικά αποτελέσματα είναι:

420 (45 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1 Ιωάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης 10
2 Ιάσων Παναγόπουλος - Φεβρωνία Μπουζάνα 21
3 Σωκράτης Χαμαριάς – Κωνσταντίνος Οδυσσέας Πηγής 26

ΟΠΤΙΜΙΣΤ αγοριών (153 σκάφη, 6 ιστιοδρομίες)
1 Κόσμαν Μπριγκς ΗΠΑ 10
2 Γεώργιος Μάνδηλας 13
3 Δημήτρη Ελέζης 15

ΟΠΤΙΜΙΣΤ κοριτσιών (82 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)
1 Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου 8
2 Μαρία Μάντλεν Γκάμπαντ 10
3 Μ. Αχνιέσχκα Ουκρανία 16

ILCA 6 ανδρών (22 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)
1 Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε 12
2 Γεώργιος Κυπραίος 14
3 Μιχαήλ Κουλιανός 16

ILCA 4 αγοριών (72 σκάφη, 7 κούρσες)
1 Στέφανος Σαμαράς 15
2 Ιωάννης Μπούτρης 17
3 Γεώργιος Μπουγιούρης 18

ILCA 4 κοριτσιών (35 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)
1 Ελένη Αλχανάτη 9
2 Φραγκίσκη Κοσμά 13
3 Καλλιόπη Γκαρή 16

TECHNO Plus U17 (42 σκάφη, 6 κούρσες)
1 Σπύρος Μοναστηριώτης 7
2 Ορέστης Βαλιάδης 8
3 Γεώργιος Κανελλόπουλος 12

TECHNO U13-U15 (32 σκάφη, 5 κούρσες)
1. Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης 4
2 Τσακίρη Αγγελάκου Αναστασία Αικατερίνη 14
3 Ιωνίκα Οικονόμου 15

Η τελετή λήξης και η απονομή των επάθλων στους νικητές έγινε στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο. Βούλας και ήταν αντάξια της ιστορικής διοργάνωσης.

Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες
Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στην 34η «Athens International Sailing Week» με ελληνικά μετάλλια σε όλες τις κλάσεις - Φωτογραφίες



