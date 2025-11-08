Ναν: «Λάθη γίνονται, αλλά δεν τελείωσε ο κόσμος, είναι ακόμα Νοέμβριος» - Βίντεο

Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε με 27 δικούς του πόντους τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου και στη συνέχεια μίλησε στην ΕΡΤ για την κακή εικόνα των πρασίνων στην Ευρώπη.





Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν στην ΕΡΤ



«Έχουν γίνει πολλά τελευταία. Μπορούμε να πούμε πως υπάρχει πολύς θόρυβος απ’ έξω. Ήρθαμε εδώ με 30 άτομα στην αποστολή, και το επιτελείο μαζί, όλοι ενωμένοι για να πάρουμε τη νίκη. Μπήκα στο παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία για να μας δώσω το κάτι παραπάνω. Αυτό έκανα και πήραμε τη νίκη.

Τα πόδια μας είναι βαριά, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Μιλήσαμε για την άμυνα και δουλεύουμε στην προπόνηση, όχι απαραιτήτως για να το πάμε από την αρχή, για να θέσουμε βάσεις, σωστές συνήθειες κι αρχές. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό κι ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αισθάνομαι καλά, προετοιμάστηκα καλά. Είχα τη σωστή νοοτροπία, ήθελα να παραμείνω ήρεμος, να αφήσω το παιχνίδι να έρθει σε εμένα και να μην ακούω τους απ’ έξω, μόνο τους συμπαίκτες. Ήθελα να είμαι ο φάρος που θα μας οδηγεί, η σπίθα.

Είναι δύσκολο με τόσες απουσίες στη θέση του σέντερ. Έχουμε πολλούς παίκτες στην περιφέρεια. Το ‘ζωγραφιστό’ αποτελεί σημαντικό μέρος του παιχνιδιού. Λάθη γίνονται, αλλά δεν τελείωσε ο κόσμος, Νοέμβριος ακόμα. Δεν τρελαινόμαστε, είμαστε ήρεμοι κι εντός πορείας. Η χρονιά είναι μεγάλη κι οι στόχοι μπροστά μας».

