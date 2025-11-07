Πρώτος σε ευρωπαϊκές συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» - Βίντεο
Πρώτος σε ευρωπαϊκές συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» - Βίντεο

Ο Σέρβος συμπλήρωσε 61 ευρωπαϊκά ματς κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις και αποθεώθηκε στην Τούμπα

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγραψε ιστορία το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. 

Ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ στο ματς με την Γιουνγκ Μπόις έφτασε τις 61 συμμετοχές σε παιχνίδια της Ευρώπης και έγινε ο Νο1 στην ιστορία της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας πίσω του τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη. 

Ο Ζίβκοβιτς αποθεώθηκε στην Τούμπα και στη συνέχεια πήρε στα αποδυτήρια μια φανέλα με το Νο61 στην πλάτη από τα χέρια του  Αντρέ Βιεϊρίνια. 

Αργότερα είπε στη συνέντευξη Τύπου

Αν είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα: «Ακριβώς! Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Είναι το όνειρο κάθε παίκτη που παίζει ποδόσφαιρο. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για εμένα. Φυσικά είμαι περήφανος και χαρούμενος».

Για τις εφτά σερί νίκες του ΠΑΟΚ: «Ειλικρινά είμαι τόσο χαρούμενος, όλοι έχουν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στους εαυτούς τους. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, με τον τρόπο που παίζουμε, με τον τρόπο που εκπροσωπούμε το κλαμπ. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να παλέψουμε σε κάθε παιχνίδι».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Φυσικά πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που είναι το πιο σημαντικό».

