Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην 4η θέση των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ΝΒΑ για το 2025/26

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς): 132,6 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 52,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 80 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 402. Στέφ Κάρι ( Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς): 109,6 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 59,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 50 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 373. Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς): 103,3 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 53,3 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίς: 50 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 374. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς): 99,1 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χογηρίες: 45 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 305. Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς): 72,1 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 18 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 276. Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουβς): 65,6 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 45,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 20 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 247. Τζοέλ Εμπτίντ (Φιλαδέλφεια 76ers): 65,2 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 55,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 318. Τζίμι Μπάτλερ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς): 65,1 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 11 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 369. Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς): 64,2 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 55,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 9 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 3010. Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς): 63,1 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 53,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 2911. Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς): 61 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 46 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 15 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 2612. Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ): 58,3 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 38,3 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 20 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 2713. Κάρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς Νέας Υόρκης): 58,1 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 53,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 2914. Άντονι Ντέιβις (Ντάλας Μάβερικς): 57,6 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 3,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 3215. Ντόνοβαν Μίτσελ (Κλίβελαντ Καβαλίερς): 56,9 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 46,4 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 2916. Πολ Τζορτζ (Φιλαδέλφεια 76ερς): 56,7 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 51,7 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 3517. Ταϊρίζ Χάλιμπερτον (Ιντιάνα Πέισερς): 56,6 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 45,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 11 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 2518. Κάουι Λέοναρντ (Λ.Α Κλίπερς): 56,5 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 50 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 6,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 3419. 1Κέιντ Κάνινγκχαμ (Ντιτρόιτ Πίστονς): 56,4 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 46,4 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 2420. Τζέιμς Χάρντεν ( Λ.Α. Κλίπερς): 55,2 εκατομμύρια δολάριαΜισθός: 39,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 16 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 36